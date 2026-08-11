Что происходит с Сочи: пять изменений, которые уже влияют на стоимость недвижимости

Фото: пресс-служба GRAVION

В этом году Сочи получил статус курорта федерального значения. Он дает территории право участвовать в профильных госпрограммах по развитию всевозможной инфраструктуры. Что, в свою очередь, делает туристические проекты привлекательнее для инвесторов.

С другой стороны, новый статус ведет к регулированию застройки. Это важно для сбалансированного развития территории, получившей повышенную популярность после зимних ОИ 2014.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Турпоток в Сочи в разные годы (млн человек):

• 2020 — 5,1;

• 2022 — 7,2;

• 2024 — 8;

• 2026 (I полугодие) — 4.

Объем инвестиционного портфеля курорта (млрд руб.):

• 2013 (накануне ОИ) — около 200;

• 2020 — 85;

• 2022 — 406;

• 2024 — 585;

• 2026 — 702.

Планы властей курортного города к 2035 году: 15 млн туристов ежегодно и инвестпроекты на 2,6 трлн руб.

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ

В Сочи прямо сейчас параллельно реализуют проекты в санаторно курортной отрасли (строительство и реконструкция отелей, санаториев, набережных), «социалке» и крупные инфраструктурные начинания (транспорт, дороги, ЖКХ, берегоукрепление). Одновременно с этим на курорте зарождаются новые тренды, которые определят интерес туристов на ближайшие десятилетия.

Фото: пресс-служба GRAVION

Город дорог

Дорожное строительство в Сочи и окрестностях переживает масштабную трансформацию. Главный акцент — на ликвидацию многочасовых пробок, вывод транзитного транспорта из курортных зон и преодоление сложного горного рельефа.

У серпантина А 147 (Джубга — Туапсе — Лазаревское — Сочи — Адлер) появится платный дублер. Четырехполосная скоростная трасса «Джубга — Сочи» протяженностью около 130 км должна сократить время в пути с 5–7 часов до 1,5–2 часов.

Строится магистраль в обход Адлера — первоочередной участок масштабного дорожного проекта от М 4 до Сочи. Часть маршрута пролегает внутри горной породы: на участке будут два туннеля.

На фоне крупных дорожных проектов заметно выросло финансирование местной сети дорог. Например, на 2026 й заложили 2,1 млрд рублей: +72 % по сравнению с бюджетом прошлого года.

Чем будут развлекать туристов

До 2035 года на побережье Краснодарского края планируется создать сеть из 19 яхтенных марин, большая часть которых придется на Сочи. На ПМЭФ 2026 подписали соглашения о строительстве ресторанных и торгово развлекательных объектов, исторического музея и новых пространств для отдыха. У главного ТРК города, «Моремолла», может появиться сильный конкурент к 2030 году. В Сочи есть дефицит мест, куда жители и туристы могли бы отправиться в непогоду.

В предгорьях Адлерского района (близ села Галицино) строится масштабный гольф клуб. В Сочи же поэтапно реализуют флагманский пешеходный маршрут «Две реки — одно море»: променад длиной 15 км соединит центр города курорта с микрорайоном Мацеста. Вдоль пути должны формироваться различные активности для отдыхающих.

От санаториев — к «longevity»

Хорошо, когда есть доступная медицина и много врачей. Но лучше бы вообще не обращаться в больницы. Поэтому в развитых странах давно идет установка на превентивную медицину и профилактику. Следующий этап осознанного подхода к здоровью — longevity. Это научная концепция и образ жизни, смысл которых в продлении активного, здорового и энергичного периода жизни. Речь как о телесном, так и о ментальном здоровье.

Подобные направления курортов сейчас запускают в Швейцарии, Италии, горных районах Германии и Австрии, избранных площадках Юго Восточной Азии. Заходит тренд и в Сочи.

— Эта концепция становится одним из факторов высокого спроса, а следовательно, загрузки отеля. Вокруг нее строится основная экосистема и другая инфраструктура. В отличие от традиционного санаторного подхода, такая модель начинается не с лечения конкретного заболевания, а с вопроса: что происходит с организмом человека сейчас и какие изменения помогут ему сохранить здоровье и высокое качество жизни в будущем, — говорит Юрий Неманежин, управляющий партнер девелопера GRAVION. Компания реализует проект Cosmos Selection Сочи Сиалия Резорт, где запланированы 104 longevity номера с медицинским центром.

Инициаторы сочинского проекта рассказывают, что в longevity резортах могут появляться расширенные медицинские обследования, check up программы, оценка биологического возраста, диагностика сна, уровня стресса и физической формы. На основе полученных данных специалисты формируют персональные рекомендации по питанию, физической активности, восстановлению и режиму дня.

— При этом медицинская часть не существует отдельно от отеля. После обследования человек возвращается не в палату, а в комфортный номер с видом на море или горы. Он гуляет по территории, посещает SPA, занимается спортом и ужинает в ресторане, где меню учитывает нюансы здорового питания. Сам номер становится продолжением оздоровительной программы. Комфортный микроклимат, регулируемое освещение, качественная звукоизоляция, плотные шторы и условия для полноценного сна превращаются из привычных гостиничных опций в элементы индивидуального сценария восстановления, — отмечает эксперт.

В целом грамотный longevity проект — это новый и довольно востребованный формат отдыха. Курортная экосистема здоровья, которая предлагает гостям медицинскую экспертизу, полезные для души и тела процедуры, но при этом класс отдыха выше, чем в традиционном формате санатория.

Фото: пресс-служба GRAVION

МИП — всему голова

Масштабный инвестиционный проект (МИП) — новый для Сочи статус. Он означает, что проект прошел госэкспертизу, а его реализация находится под контролем региональных властей. На аббревиатуру стоит ориентироваться инвесторам, которые хотят вложиться в недвижимость на территории курорта. Статус гарантирует защиту средств дольщиков и надежность строительства.

МИП — это высшая степень одобрения со стороны администрации края. Он позволяет девелоперам получать разрешения и подключаться к сетям в ускоренном режиме. То есть стройки не затягиваются, потому что проекты критически важны для развития региона. Плюс МИП — еще одно подтверждение юридической чистоты кадастровых документов. Что важно для Сочи с учетом бэкграунда с земельными проблемами.

Сейчас в Сочи всего два комплекса имеют статус МИП: MANTERA Seaview residence и единственный строящийся Cosmos Selection Сочи Сиалия Резорт.

Фото: пресс-служба GRAVION

Проекты благоустройства

Речь не только о скверах, скамейках и фонтанах. Для такой территории, как Сочи, критически важны не только рекреационные места на земле, но и подчас незаметная отдыхающим инфраструктура. Так, в городе прорабатывается проект сквозной ливневой канализации. Идет модернизация ключевых комплексов очистных сооружений канализации и строится новый. В 2026 году при администрации Сочи учрежден Научный совет по проблемам оползневых процессов и берегоукрепления.

Точечно на курорте и вокруг него реализуются инфраструктурные проекты для безопасности отдыхающих и комфортного проживания. На улице Троицкая Адлерского района Сочи проложено свыше 550 метров труб магистральной ливневки. Сеть защищает от подтоплений частные дома, которые находятся ниже по рельефу, и будущий гостиничный комплекс. В той же локации укрепляют горные склоны на площади в 4,5 га.

Фото: пресс-служба GRAVION

НА ЗАМЕТКУ

Рост рынка недвижимости в Сочи перестал быть хаотичным: его стабилизировали новые законы и статусы территории. Одновременно с этим новое строительство многоквартирных домов сейчас требует комплексного подхода: девелоперам разрешили возводить их только в рамках проектов КРТ со строгими социальными обязательствами.

Поэтому основное внимание инвесторов сосредоточено на инвест отелях. Ситуация схожа с тем, что происходило и происходит в Дубае или Монако. На первый план интереса выходят инвестиционные гостиничные комплексы под управлением профессионалов. Средняя доходность по городу от сдачи в аренду — 8–12% годовых, плюс рост цен. Наиболее удачные решения демонстрируют показатели на уровне 25%.

Фото: пресс-служба GRAVION

При этом развитая инфраструктура становится одним из ключевых факторов доходности курортной недвижимости. Широкий выбор сервисов и досуговых объектов способен повысить загрузку гостиничного комплекса в среднем на 10–25%, а средний чек аренды — на 15–40% (исследование «Домос» и GRAVION, июнь 2026 года). По данным аналитиков, гостиничные проекты и апарт комплексы с бассейнами и SPA реализуются в среднем на 20–35% быстрее, а через год после старта продаж объем непроданных лотов в них оказывается на 15–25% ниже, чем в аналогичных объектах без подобных сервисов.

Аналогичная закономерность прослеживается и в росте стоимости недвижимости. Если в классическом жилом комплексе цена за время строительства обычно увеличивается на 25–40%, то в проектах с развитой велнес инфраструктурой прирост достигает 45–70%. Максимальную динамику показывают премиальные гостиничные комплексы с широким набором сервисов и развлечений, где капитализация за цикл реализации проекта может увеличиваться на 60–120%.