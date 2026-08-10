Блогеры Нигай и Лазаренко выставили вещи на онлайн-распродажу

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Карина Нигай, Дарья Погадаева, Лолита Лазаренко, Анна Карапетян, Яна Сапета и другие блогеры с 10 августа будут выставлять свои вещи на «Хватамбу». Так называется формат распродажи, который разработала платформа Авито. Вся инициатива проходит в преддверии осеннего сезона и начала учебного года. Традиционно, продавцы — частные и компании — выставляют на акцию как новые, так и ресейл-товары. По данным платформы, на виртуальных витринах появятся такие категории, как электроника, одежда, обувь и аксессуары, товары для дома.

В платформе отметили, что к акции присоединятся известные стилисты, телеведущие и блогеры. Они выставят на продажу вещи из своих личных гардеробов. Кампания продлится до 30 августа.

— Август — это время, когда многие одновременно решают сразу несколько задач: готовятся к учебному году, возвращаются к работе после отпусков, обновляют гардероб и технику перед новым сезоном. Мы видим, что все больше пользователей подходят к таким покупкам рационально, сравнивая предложения и выбирая возможность купить выгоднее без компромиссов в качестве, — комментирует руководитель бизнес-направлений «Распродаж, промо и мотивационных программ» на Авито Елена Низовцева.

Организаторы отмечают, что в преддверии осени продавцы стремятся избавить от ненужных вещей и заработать: в период повышенного сезонного спроса они смогут быстрее найти покупателей для вещей, которыми больше не пользуются. Особенность формата этой распродажи на платформе — в контроле цены специальным алгоритмом. Он определяет корректность скидок во время кампании и исключает товары, стоимость которых была искусственно завышена перед стартом распродажи.