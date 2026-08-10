Как дачникам избежать штрафа за борщевик: нескошенный сорняк вычисляет ИИ

Если нерадивый дачник отказывается бороться с борщевиком, то его соседи могут написать жалобу и привлечь представителей власти, в надежде, что после штрафа он все же ликвидирует заросли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области усиливается работа по борьбе с борщевиком: муниципальные территории обрабатывают химикатами и скашивают, а дачникам выписывают штрафы, если на их участках появляется сорняк: физическим лицам - до 50 тысяч рублей, должностным лицам – до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – до 700 тысяч рублей. Для выявления нарушителей стали применять систему искусственного интеллекта и беспилотники.

- На днях впервые был привлечен собственник частного земельного участка в Рузском муниципальном округе по результатам цифрового мониторинга, - рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Московской области.

После того как камера выявила борщевик на участке, система автоматически сформировала постановление и направила информацию о назначенном штрафе в 150 тысяч рублей собственнику через Портал государственных услуг. Повышенная сумма была назначена, так как собственник является юридическим лицом.

В Московской области усиливается работа по борьбе с борщевиком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- В основном борщевик растет вдоль дорог, на выкупленных участках под строительство каких-то предприятий, то есть на территориях, где регулярно не косят траву, не ухаживают за землей. Борщевик на дачах, где люди живут, это редкое явление. Если только от соседа, который годами не приезжает, семена разлетелись, - говорит председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Дачники и сами заинтересованы в борьбе с борщевиком, поэтому в составе СНТ они коллективно следят за участками, где появляются сорняки, и готовы помогать соседу, лишь бы семена не появились на других участках. Если только нерадивый сосед отказывается бороться, то могут написать жалобу и привлечь представителей власти, в надежде, что после штрафа он все же ликвидирует заросли. Самый рабочий метод, по словам Андрея Туманова, регулярно, каждые две недели, косить траву. Даже многолетние сорняки не выдерживают и погибают.

- А еще – можно на месте борщевика высадить картошку, заниматься ее окучиванием, полный цикл. Борщевику будет понятно, что ему здесь делать нечего. Так что штрафы не прилетят дачникам, которые следят за своими участками, у которых растут деревья, есть огород, - говорит Андрей Туманов.

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