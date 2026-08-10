Бондарчук в леопардовом бикини, Брухунова в сплошном купальнике с принтом, а Собчак в кружевных шортиках

Светлана Бондарчук и Татьяна Брухунова в стильных купальниках Фото: социальные сети.

Вот и наступил последний месяц лета. Многие звезды уже успели побывать на морях и похвастаться подтянутыми фигурами в купальниках. А мы составили свежую подборку горячих фото знаменитостей.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Конечно, не 90/60/90, но жить можно», — подписала Светлана в соцсетях серию фото в бикини, явно нарываясь на комплименты. В 58 лет у Бондарчук просто роскошная фигура: длинные стройные ноги и подтянутое тело.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Неудивительно, что журналистке идут самые разные купальники. Во время недавнего отдыха звезда примерила, как минимум три модели: леопардовое бикини, эффектное черное бикини с золотистой фурнитурой и слитный цветной купальник с принтом (предположу, что от Chanel). Добавим, что анималистичный принт сейчас актуален, а черный цвет купальника всегда эффектно подчеркнет загар.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Во время отпуска молодая супруга Петросяна продемонстрировала аппетитные формы в слитном черно-белом купальнике. Татьяна предпочитает преимущественно сплошные модели. Также 37-летняя Брухунова показала яркий розовый купальник с попугаями, который она сочетала с розовыми очками от Versace.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полина Гагарина

Полина Гагарина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Полина вместе с друзьями отдыхала в Геленджике. Певица с компанией каталась на яхте, загорала и купалась. 39-летняя Гагарина показала идеальную спортивную фигуру. Звезда, обладающая сухим рельефом, примерила несколько микробикини с принтом.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На отдыхе Ксения Анатольевна продемонстрировала несколько купальников и плоский живот. Так, коричневое бикини она сочетала с песочными шортами, эффектной полосатой рубашкой-накидкой и бежевыми мюлями. Дополнила образ объемной соломенной шляпой и плетеной сумкой. Серо-бежевое бикини 44-летняя Собчак скомбинировала с ультрамодными кружевными шортами. Плюс соломенная шляпа и пляжная сумка в полоску.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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