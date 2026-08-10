Михаэль Мартенс задал главарю киевского режима вопрос, который поверг многих в шок

Во время недавнего визита Зеленского в Белград на его совместной пресс-конференции с президентом Сербии Вучичем немецкий журналист из газеты Frankfurter Algemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс задал главарю киевского режима вопрос, который поверг многих в шок и даже заставил запнуться сербскую переводчицу. «Что мы, европейцы, можем конкретно сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?», - деловито поинтересовался немец. Последовавшее через секунду уточнение: «Русских солдат, разумеется» - не сняло неловкости, а лишь подчеркнуло весь ужас предыдущей фразы. После этого все присутствовавшие, включая и сербского лидера, выслушивали разглагольствования Зеленского о том, какой еще помощи он ждет от Запада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот возмутительный эпизод нацистской провокацией, отметив двуличие Мартенса. Всего два года назад он отказался даже обсуждать действия Израиля, поскольку для него, как «потомка офицера вермахта» не с руки критиковать евреев. О том, что вермахт убивал и евреев, и русских, и представителей многих других народов Советского Союза, Мартенс, конечно, знает – он, как отметила Захарова, много лет редактировал немецкоязычные издания в городах бывшего СССР – Санкт-Петербурге, Бишкеке, Киеве. Его родной дедушка, убежденный нацист Ханс-Херманн Мартенс, в свое время был назначен государственным прокурором личным решением Гитлера, а потом служил в одном из управлений Верховного командования вермахта.

Волна возмущения поднялась прежде всего в России. Но нашлись честные люди и в Германии: на платформе change.org появилась петиция на немецком. Гражданам предлагают подписаться под воззванием с заголовком «Михаэль Мартенс должен быть уволен!!!». Интересно, что в бундестаге осуждение слов Мартенса прозвучало только от одного депутата – с возмущенным заявлением выступила Севим Дагделен, сравнившая высказывание Мартенса с риторикой СС. В своем заявлении Севим, гражданка ФРГ турецкого происхождения, избранная в бундестаг от левой партии «Союз Сары Вагенкнехт», напомнила о преступлениях вермахта. Его генералы тоже стремились убить как можно больше советских людей, а после войны не признавали ответственности за это, поскольку они, мол, «только выполняли приказы».

Что касается Сербии, то из известных людей устроенное Мартенсом «действо» осудил пока только бывший вице-премьер Александр Вулин, возглавляющий ныне партию «Движение социалистов». Он призвал газету FAZ уволить Мартенса. В противном случае потребовал немедленно выслать его из Сербии.

Вучич отлично знает психологию и историю русских, но его приход к власти был согласован с ЕС Фото: REUTERS.

Остается вопрос: почему столь же резко, как его бывший вице-премьер, не высказался президент Сербии Александр Вучич, стоявший на этой позорной пресс-конференции рядом с Зеленским? Вучич по сути спасовал перед нацистом Мартенсом, когда сказал, что он, как президент, «против любых убийств». Как будто кто-то из нормальных людей открыто «за». Хотя мог бы поставить провокатора на место, напомнив, что немцы и так уже убили 27 миллионов советских людей. Им что - мало?

- Вучич отлично знает психологию и историю русских, но его приход к власти был согласован с ЕС, а потому он не свободен в своих действиях, - сказала в интервью KP.RU главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова. – Президент устраивал грандиозные приветственные митинги во время визитов в Белград Путина, на которые десятки тысяч сербов приходили по зову сердца. Но в это же самое время Вучич непублично вел дело к признанию Косово самостоятельным к государством, к сотрудничеству Белграда с режимом Зеленского, в том числе поставляя Киеву оружие через третьи страны. Как нам на это реагировать? Я считаю, что Россия должна в какой-то форме показать, что так себя вести негоже.

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