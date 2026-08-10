В Екатеринбурге торжественно открылась Спартакиада народов России

Фото: Минспорт России

В мероприятии приняли участие Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По инициативе Минспорта России, в честь проведения Года единства народов России крупнейшее всероссийское соревнование проходит в этом году под историческим названием – Спартакиада народов России. Символично, что церемония открытия состоялась в День физкультурника: в советские годы открытие Спартакиад народов СССР также было приурочено к этому празднику. Возвращение соревнованиям исторического названия подчеркивает преемственность отечественных спортивных традиций, связь поколений и единство регионов России.

В официальной части церемонии Михаил Дегтярев зачитал приветствие Президента России Владимира Путина к участникам и болельщикам. Глава государства отметил, что Спартакиада народов России стала масштабным, красочным турниром, который вовлечет в свою орбиту болельщиков из всех регионов, вдохновит молодежь на занятия физкультурой и гармонично дополнит насыщенную программу Года единства народов России.

«Сегодня Спартакиада – один из главных национальных стартов для сильнейших спортсменов и важнейший смотр перед Олимпийскими играми 2028 года. Россия планирует выступить на этих играх полноценной сборной. И тому подтверждение – поступательное возвращение на международную арену всех видов спорта», – отметил в свою очередь Михаил Дегтярев.

Денис Паслер поприветствовал участников и гостей Спартакиады, отметив богатые спортивные традиции Среднего Урала и опыт региона в организации масштабных соревнований.

«В столице Свердловской области встретились сильнейшие спортсмены на Спартакиаде народов России. Важнейшие соревнования пройдут в семи регионах страны, но именно Свердловская область – в центре событий. Благодарю Министерство спорта России, Президента России Владимира Владимировича Путина за то, что доверили Среднему Уралу открыть Спартакиаду и провести в нашем регионе соревнования по 21 виду спорта – это почти половина всех дисциплин», – заявил Денис Паслер.

В церемонии открытия приняли участие выдающиеся спортсмены: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский и трехкратный победитель Паралимпийских игр Артем Арефьев.

Одной из главных тем церемонии стала преемственность поколений. Олимпийские чемпионы передали молодым спортсменам семь кристаллов, которые символизируют качества, необходимые для достижения победы: скорость, сила, дисциплина, выносливость, мотивация, командный дух и лидерство.

Зрители увидели парад флагов регионов-участников Спартакиады, презентацию представленных в программе видов спорта и выступления творческих коллективов. В ходе официальной части были подняты Государственный флаг Российской Федерации. Гимн России прозвучал в исполнении Уральского государственного академического русского народного хора. Спортсмены и судьи произнесли традиционные клятвы.

Художественная программа объединила культурные и природные образы регионов, принимающих соревнования: Свердловской, Калининградской, Омской, Самарской и Челябинской областей, республик Башкортостан и Татарстан.

Спартакиада соберет около 13 тысяч спортсменов, тренеров и специалистов. В программу включены 43 олимпийских вида спорта, а также национальный вид спорта – самбо. Всего будет разыграно 362 комплекта наград. Соревнования пройдут на 43 спортивных объектах в семи регионах.

Первые комплекты медалей уже разыграны в велосипедном спорте на шоссе, дзюдо, регби-7, триатлоне, синхронном плавании и бадминтоне. Результаты Спартакиады станут одним из основных ориентиров при формировании сборной России и подготовке команды к Олимпийским играм 2028 года.

Для участников Спартакиада народов России – начало пути к олимпийской мечте. А для болельщиков – прекрасная возможность вдохновиться примером наших лучших атлетов и попробовать силы в новых видах спорта. По госпрограмме «Спорт России» для этого появляется все больше возможностей.

Справочная информация

С 2019 года в России стало больше возможностей для занятий спортом: строятся новые стадионы, открываются спортивные секции, развивается программа ГТО («Готов к труду и обороне»). Особое внимание уделяют детскому спорту, адаптивным программам для людей с инвалидностью, ресоциализации ветеранов СВО. Таким образом государство делает спорт частью жизни каждого.

С 2025 года действует государственная программа «Спорт России», направленная на популяризацию массового спорта, повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. Одна из важнейших целей этой инициативы – к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70% россиян (сейчас этот показатель – 62,6%). Этому, в частности, способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, в которых принимает участие большое количество россиян разных возрастов, пользуясь возможностью разнообразить досуг, провести время с близкими, разнообразить физические активности.