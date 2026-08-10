10 августа 2026 года в Верховном суде прошли слушания по иску партии «Родина» о снятии с выборов в Госдуму партии «Яблоко». В итоге суд иск удовлетворил. Рассказываем подробности о заседании, а также о причинах снятия партии «Яблоко» с выборов в Госдуму.
В иске было указано на 3 греха «яблочников» - превышение лимитов финансирования избирательной компании, нарушение агитации и признаки экстремизма.
В зачитанных на суде документах Росфинмониторинга значился такой факт: «В ходе проверки установлено, что среди лиц, финансировавших «Яблоко», есть 72 лица, на счета которых с апреля по июль 2026 года поступали деньги из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии. Так же среди контрагентов партии выявлены лица, осуществлявшие пожертвования через Армению, Израиль и США».
Представитель Генпрокуратуры иск «Родины» поддержал.
А поздним вечером, стало известно, что Верховный суд, выслушав мнения сторон, иск о снятии партии «Яблоко» с выборов удовлетворил.
Это означает, что регистрация федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму отменена. Ее не будет в бюллетене для голосования.
Впрочем, это не затронет регистрации кандидатов от партии, зарегистрированных в одномандатных округах.
На заседании судья Верховного суда огласил, что решение об исключении партии из списков на выборах в Госдуму может быть обжаловано в течение пяти дней.
Партия "Яблоко" обжалует решение Верховного суда и подаст иск о защите деловой репутации против партии "Родина".
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