Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков на слушании в зале судебного заседания Верховного суда РФ. Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY / ТАСС

Партию "Яблоко" сняли с выборов в Госдуму: такое решение 10 августа принял Верховный суд России. Слушания прошли по иску партии "Родина". В иске указано на 3 греха «яблочников» - превышение лимитов финансирования избирательной компании, нарушение агитации и признаки экстремизма.

Интересно, что в зачитанных на суде документах Росфинмониторинга значится такой факт:

«В ходе проверки установлено, что среди лиц, финансировавших «Яблоко», есть 72 лица, на счета которых с апреля по июль 2026 года поступали деньги из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии. Так же среди контрагентов партии выявлены лица, осуществлявшие пожертвования через Армению, Израиль и США.»

Рассмотрев иск "Родины", Верховный суд отменил регистрацию списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Впрочем, это не затронет регистрации кандидатов от партии, зарегистрированных в одномандатных округах.