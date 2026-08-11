Вопрос дня: Как нам реагировать на русофобию? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Русофобов в Европе, к сожалению, меньше не становится, наоборот. У журналиста из ФРГ дед был нацистом. Реагировать на таких людей - значит давать им повод лишний раз попиарить свои человеконенавистнические взгляды.

Александр ШИЛОВ, народный художник СССР:

- Нам нужна такая же громкая победа, как в 1945-м. Чтобы им пришлось подписать полную капитуляцию. Так мы выполним все, что нужно для сохранения страны и веры нашего народа в светлое будущее. Нам тяжело, против нас полсотни стран. Потому против русофобии не слова нужны, а мощный прорыв.

Юрий АНТОНОВ, народный артист РФ:

- Реагировать на слова, которые произнес немецкий журналист, конечно, надо. Но как именно, должны решать компетентные люди.

Протоиерей Василий ГЕЛЕВАН, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы:

- Русского человека не должны уязвлять такие вопросы журналистов. Мы - с Богом и благодаря Ему веками противостояли внешним врагам. Если разделяешь ценности православия, то знаешь, как реагировать. Христос говорит: «Молитесь за врагов ваших» и «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Но это не означает полного смирения.

Максим ЧИРКОВ, доцент Государственного университета управления:

- Реагировать на волну русофобии следует без излишней эмоциональности, с холодной головой. Подавляющее большинство подобных заявлений на Западе продиктовано политической конъюнктурой и сиюминутной игрой на публику. Как только накал пройдет, подобная риторика исчезнет.

Раднажаб СОДНОМОВ, проректор по научной работе буддийского университета

«Даши Чойнхорлин»:

- С буддийской точки зрения ненависть в ваш адрес - это не личное оскорбление, а проявление прошлой кармы. Человек, который ее излучает, - всего лишь инструмент в руках собственного неведения, гнева и привязанностей. Обижаться на него - все равно что злиться на палку, которой вас бьют, вместо того чтобы понять, кто и почему ею замахивается.

Игорь НИКУЛИН, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию:

- Я слышал похожие высказывания не раз, поскольку в качестве сотрудника ООН объехал 40 стран. По-моему, лучший метод борьбы с этим - принятие закона о русофобии. В нем должно указываться, что разжигание ненависти к русскому народу и другим народам России карается бессрочным запретом на въезд в РФ, а в тяжких случаях признается уголовным преступлением.

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