ТОП-5 заблуждений о социальном налоговом вычете, из-за которых вы теряете деньги

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Каждый год россияне тратят на лечение, образование и фитнес миллиарды рублей. Государство готово вернуть работающим гражданам часть этих денег — и вполне приличную: до 33 000 рублей в год, а иногда и больше. Но многие не пользуются своим правом. По оценкам Сбера, только каждый десятый россиянин оформляет социальный налоговый вычет. Одна из самых частных причин — этот процесс кажется слишком сложным.

А ведь сейчас он кардинально упростился. В 2025 году Сбер при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов — единую цифровую экосистему, которая позволяет оформить вычет в несколько кликов в смартфоне. Правда, только в том случае, если ваша клиника или спортклуб уже подключены к этому сервису. Но поскольку для бизнеса, как и для обычных граждан, эта платформа совершенно бесплатна, таких компаний с каждым днем становится все больше (подробнее об этом можно узнать здесь).

А что с другими причинами? Мы собрали 5 главных мифов о социальных налоговых вычетах, которые мешают возвращать деньги. И разобрались, как платформа Сбера помогает избавиться от заблуждений и лишних хлопот и клиентам, и предпринимателям.

МИФ № 1: ВЫЧЕТ ТОЛЬКО ЗА НЕДВИЖИМОСТЬ

Многие до сих пор уверены, что налоговый вычет можно получить только при покупке жилья или выплате процентов по ипотеке. На самом деле есть несколько видов вычетов: имущественные, социальные, стандартные и инвестиционные.

Социальные вычеты положены за оплату медицинских услуг (включая стоматологию, ЭКО и дорогостоящее лечение), образование (своё, детей, братьев, сестёр) и физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе ваш любимый пилатес и прочие виды фитнеса. Главное, чтобы у организации, которой вы платите, была действующая лицензия, а спорт-клубы числились в специальном перечне Минспорта. Узнать больше подробностей можно здесь.

Как помогает платформа Сбера. Сервис автоматически находит подходящие под социальный налоговый вычет операции по оплате картой Сбера и присылает в СберБанк Онлайн уведомление о возможности вернуть часть потраченных средств. Согласие на оформление вычета достаточно дать всего один раз, а дальше процесс запустится автоматически.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

МИФ № 2: ОФОРМЛЯТЬ ВЫЧЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО

Еще лет десять назад оформить вычет действительно было непросто: приходилось самим собирать справки, заполнять 3-НДФЛ, нести в налоговую, ждать проверки... Многие даже нанимали специальных помощников для подготовки всех бумаг — и платили им за работу.

Но прогресс не стоит на месте: с 2024 года в России действует упрощённый порядок оформления социальных налоговых вычетов. Компании могут сами передавать в ФНС сведения, подтверждающие расходы своих клиентов на лечение, образование и спорт. Для этого человеку нужно подписать — в своей клинике или учебном центре — заявление на передачу данных, а потом «ловить» в личном кабинете налогоплательщика предзаполненные документы по оформлению вычета.

В принципе, уже гораздо легче. Но можно еще проще.

Как помогает платформа Сбера. Клиенту больше не нужно подписывать заявление о передаче данных «вручную». И это очень удобно: представьте, что вы всего один раз сходили на прием к флебологу в платном медицинском центре — и только через год вспомнили, что средства можно частично вернуть. Теперь оформить согласие можно прямо в своем приложении Сбербанк Онлайн — и оно само напомнит о подходящих под оформление вычета расходах, совершенных картой Сбера.

Бизнесу тоже легче: после подключения к платформе система сама соберет данные и сформирует справки под каждого клиента, платившего картой Сбера. Другие способы оплаты тоже можно учесть, но об этом чуть дальше.

Фото: SOMKID THONGDEE/Shutterstock/Fotodom

МИФ № 3. ВОЗВРАЩАЮТ ОЧЕНЬ МАЛО

Действительно, государство не компенсирует расходы на социально значимые услуги полностью. Но это не значит, что деньги, которые вам вернут, окажутся лишними или совсем незначительными. Сумма зависит от вашей ставки НДФЛ — напомним, сейчас она составляет от 13 до 22%. А также от лимита на социальные налоговые вычеты: 150 000 рублей в год. Это значит, что вернуть можно до 33 000 рублей.

Есть и исключения. Если речь идет о сложном дорогостоящем лечении, 150 000 — не предел: возврат рассчитывается от всей потраченной суммы. А у расходов на обучение детей отдельный лимит: 110 000 рублей на каждого ребенка, максимальный возврат — 24 200 рублей в год.

Как помогает платформа Сбера. Представьте, что за год вы потратили 95 000 рублей на стоматолога, 30 000 на фитнес-центр и 65 000 на несколько образовательных курсов. Мало того, что эта сумма превышает лимит (это не страшно — налоговая все равно будет рассчитывать вычет от 150 000), так это еще и разные организации. В «ручном» режиме пришлось бы брать справки, чеки и прочие документы в каждой из них. Да еще и не забыть об этом. Платформа Сбера сама напомнит о подходящих для социального налогового вычета тратах и поможет компании передать в ФНС справки, оформленные по всем правилам... Чтобы вы получили деньги по максимуму — и в минимальные сроки.

Фото: Sybillla/Shutterstock/Fotodom

МИФ № 4. БИЗНЕСУ ЭТО НЕ НУЖНО

Предприниматели часто считают, что налоговые вычеты — это забота покупателей, и бизнесу нет смысла в этом участвовать. И других забот хватает. Между тем, подключение к платформе Сбера даёт компаниям реальные выгоды.

Во-первых, помощь с оформлением вычета — это весомое конкурентное преимущество: клиенты точно оценят, если смогут получить часть потраченных денег обратно без лишних хлопот. И, скорее всего, принесут эти средства в ту же компанию, оплатив новые услуги.

Во-вторых, платформа Сбера позволяет автоматизировать рутинные процессы, избавив от забот и сам бизнес. Подготовка одной справки об оплате в ручном режиме занимает в среднем 30 минут, а в автоматическом режиме в СберБизнес это происходит мгновенно и без ошибок. В итоге сотрудники компании тратят меньше времени на бумажную работу.

Как помогает платформа Сбера. Начнем с того, что это бесплатный для предпринимателей сервис, к которому можно подключиться в интернет-банке СберБизнес в несколько кликов — если вы компания с лицензией на медицинские, образовательные и спортивные услуги. Сервис дает возможность формировать и отправлять справки в ФНС непосредственно в СберБизнесе, если у компании отсутствует свой автоматизированный процесс оформления справок. Или настроить интеграционное решение, подключив к сервису свою информационную систему. Тогда справки будут формироваться автоматически по имеющимся в компании данным об оплате услуг, независимо от того, каким способом клиент пополнил вашу кассу. Попробуйте прямо сейчас.

Дальше тоже все просто: если клиенты платят картами Сбера — данные обрабатываются автоматически. Если предпочитают наличные или у них карта другого банка — информацию можно ввести самим или настроить интеграционное взаимодействие и справки сформируются на основании данных компании. Все документы, которые в итоге формируются для ФНС, юридически значимы и оформлены по всем правилам, что снижает риск ошибок и облегчает проверки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МИФ № 5. ДЕНЬГИ — ВОПРОС ВРЕМЕНИ

У этого мифа есть две стороны: одни считают, что если не успели подать документы в феврале – марте, когда в личном кабинете налогоплательщика появляется окончательная информация о доходах и налогах за прошлый год, то вычет уже не оформишь. Другие — полагают, что вернуть деньги можно когда угодно, хоть через десять лет после оплаты автошколы или санатория.

Ответ на оба мифа один: подать заявление на социальный налоговый вычет можно в течение трёх лет после того, как вы заплатили за услугу. Это значит, что если вы лечились в 2024 году, оформить вычет за этот период нужно до конца 2027 года. После трёх лет право на возврат денег сгорает и вы просто теряете свои же средства, которые государство готово вернуть.

Как помогает платформа Сбера. Сервис знает все ваши транзакции за текущий и прошлые годы. Даже если вы подключили сервис сейчас, он сам сформирует справки по тратам за предыдущие периоды (но не ранее 01.01.2024) для их отправки компанией в ФНС. Вам не нужно помнить, когда и за что вы платили, платформа сделает это за вас.

НА ЗАМЕТКУ

Практика показывает: главная причина, по которой люди не получают вычеты, не в сложности процедуры, а в заблуждениях, которые мешают сделать первый шаг. Платформа социальных налоговых вычетов Сбера создана именно для того, чтобы разрушить эти стереотипы: она бесплатна, полностью автоматизирована и работает как для клиентов, так и для бизнеса. Осталось только попробовать! Клиентам — дать согласие, увидев в СберБанк Онлайн уведомление о возможности вычета. Предпринимателям — подключиться к сервису в СберБизнес и упростить жизнь себе и своим клиентам.

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