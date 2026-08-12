Билайн усилил сеть в 13 жилых комплексах Москвы и Подмосковья

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Билайн усилил мобильную сеть в крупных жилых комплексах Москвы и Подмосковья. Новые базовые станции увеличивают емкость сети и помогают ей справляться с растущей нагрузкой по мере заселения новых домов.

Современный жилой комплекс — это не только квартиры и инфраструктура вокруг них, но и десятки цифровых сценариев каждый день. Жители работают из дома, смотрят видео и слушают музыку, играют онлайн, общаются по видеосвязи, пользуются навигацией и подключают к сети устройства умного дома. При этом в многоэтажных районах тысячи смартфонов и других устройств могут одновременно создавать высокую нагрузку на сеть.

Чтобы связь оставалась стабильной и в обычное время, и в часы пик, Билайн развивает инфраструктуру. Новые базовые станции увеличивают пропускную способность сети и позволяют адаптировать ее к росту количества пользователей и объема передаваемых данных.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Новые крупные жилые комплексы — один из основных приоритетов развития сети Билайн в Москве и Подмосковье. Мы значимо улучшили в жилых комплексах качество связи и смотрим на развитие сети не только через сегодняшнюю нагрузку, но и через то, как будет меняться город завтра. Новые жилые районы быстро заселяются, количество пользователей и объем трафика растут, нам важно заранее создавать необходимый запас емкости. Это позволяет сети быть готовой к росту цифровой активности жителей».

В рамках проекта новые базовые станции Билайна построены в 13 жилых комплексах Москвы и Московской области. Среди них — крупные проекты в разных частях региона: «Измайловский лес», «Левел Стрешнево», «Ильинские Луга», «Егорово Парк», «Первый Московский», «Новое Медведково», «Верейская 41», «Видный Берег», «Нагатино-Садовники», «Левел Нагатинская», «Новое Внуково», «Квартал Некрасовка» и «Новотомилино».

Параллельно Билайн подключил дома к услугам широкополосного доступа в интернет. Это дает жителям возможность пользоваться домашним интернетом для работы, развлечений, онлайн-кинотеатров, игр и других цифровых сервисов.

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