Анастасия Волочкова благополучно долетела до Мальдив с молодым директором: «Вопреки козням»

Анастасия Волочкова в аэропорту Мале Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

12 августа Анастасия Волочкова в 29-й раз (!) приземлилась в аэропорту Мале, откуда отправилась на свою любимую дачу — так балерина называет Мальдивы. Компанию 50-летней артистке составил молодой директор Максим Николаев. Прилетев на острова, Анастасия еще раз вспомнила о неприятной ситуации в аэропорту, из-за которой ее отпуск оказался под угрозой срыва. Артистка уверена, что кто-то ей строит козни.

Напомним, что звезда должна была улететь на Мальдивы еще в ночь с 10 на 11 августа. Однако, Волочкову не пустили на посадку, мол, опоздала. Сама Анастасия заявила, что они со спутником не слышали никаких объявлений и пришли к гейту за 25 минут до вылета. Позже известная российская авиакомпания дала официальный комментарий по поводу случившего в аэропорту. По данным перевозчика, посадка на рейс завершилась в 22:15. А в 22:18 к гейту подошли двое опоздавших, которые направлялись из ресторана. Время окончания посадки было указано в билетах и на табло. Плюс начало посадки объявляли по громкой связи. Отдельно приглашали опаздывающих пассажиров.

«Мы хотели мирным путем уладить вопрос, но потом в аэропорту женщина-сотрудница сообщила нам, что тут уже пять лет никто ничего не объявляет. Жаль, что я не сняла это на видео. Они сказали, что якобы объявляли посадку, но это ложь!» — сообщила KP.RU балерина.

Анастасия улетела на Мальдивы с молодым директором Максимом Николаевым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Еще Анастасию насторожила ситуацию с чемоданом, который якобы сняли с самолета заранее.

«В тот момент у выхода на посадку после отказа нам в вылете, я спросила: «А что с чемоданом? Он улетит без меня?» Ответ был с сарказмом: «Ваш багаж давно снят и находится на втором этаже! Так они, скорее всего его и не грузили специально. Кому-то я, может, покоя не даю. Но это позорище! Фу! Хочется спросить. «А кто эти «люди»….» — поделилась мыслями в соцсетях балерина.

Впрочем, отдыху все же быть, и это главное. В аэропорту Мале Волочкову тепло встретили сотрудники отеля.

Анастасия Волочкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Они меня уже называют «наша русская балерина», — рассказала подписчикам Анастасия.

А мы ждем новые фото в бикини и фирменный шпагат.

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