Скандал в аэропорту: Анастасию Волочкову изгнали с рейса до Мальдив

Анастасия Волочкова опоздала на рейс до Мальдив Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В московском аэропорту разразился грандиозный скандал. Анастасию Волочкову изгнали с рейса до Мальдив. Балерина верещала от возмущения. Правда, каждое слово ей давалось не без труда.

Анастасия Волочкова надолго запомнит 10 августа 2026 года. Балерина находилась в счастливом предвкушении отпуска. Звезда больших и малых театров намеревалась отдохнуть на любимых Мальдивах, которые называет своей дачей. Вот только улететь ей не удалось.

Волочкова, прижимая руки к груди, заявила, что ее не пустили на рейс. Раскрывать подробности она не стала. Известно, что с собой эффектная блондинка взяла красивый розовый чемодан с нарядами.

"Беспредел. Сняли с рейса, не пустили... Как не стыдно. Мы сидели с моим директором в шаге от посадки... Пока, неудачники", - кипятилась Анастасия.

Балерина оскандалилась в аэропорту Фото: кадр видео

Меж тем звездный адвокат Маргарита Гаврилова обратила внимание на один факт. "Опоздала на рейс. Посадка закончилась, пока Настя накидывалась в вип-зале! Эх, Настя, Настя! Говорила я тебе, остановись. Лечись в конце концов! Ничего постыдного здесь нет!" - заявила адвокат Маргарита Гаврилова.

Отметим, это не первый скандал с участием Анастасии. Зимой 2022 года, когда Волочкова возвращалась в Россию с Мальдив, она учинила скандал из-за того, что ее заставили надеть медицинскую маску. "Нам девять часов лететь, мы купили пол-литра джина, угостили рядышком людей сидящих. И сами выпили. А что здесь такого?" - говорила балерина.

Она повздорила с полицией аэропорта. В какой-то момент решила доказать сотруднице правоохранительных органов, что ее грудь лучше. И разделась, обнажив свой бюст.

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