Нацполиция предоставила информацию о 103 уголовных производствах, связанных со смертями военнослужащих Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко сообщил, что по его депутатскому запросу Нацполиция предоставила информацию о 103 уголовных производствах, связанных со смертями военнослужащих печально известного в ВСУ и по всей Незалежной полка «Скала». Причем, речь идет исключительно о небоевых потерях личного состава.

425-й полк ВСУ «Скала» еще называют «штурмовым, а также «полком Сырского», как и несколько других полков, в частности, такой же «штурмовой» 225-й полк. Он уже не раз попадал в эпицентр разного рода скандалов. Именно в нем обнаружили более 2 тысяч наркоманов среди солдат части. Именно командира этого полка неоднократно обвиняли в избиении военнослужащих, а недавно в скандал попал командир 225-го полка, который приказал открывать огонь по собственным отступающим солдатам, реализуя практику заградотрядов. Кстати, в 425-м полку, как также стало недавно известно, практиковались не только расстрелы мобилизованных, пытавшихся сбежать, но и пытки.

При этом, как пояснил Федиенко, из ответа полиции следует, что в настоящее время расследование ведется по 61 делу, в трех объявлены подозрения, одно передано в суд. 41 производство закрыто. А еще 18 случаев проверяются прокурорами, причем, по ним решение еще не вынесено.

Сорок одно производство закрыто, а это означает, что следствие решило спустить все на тормозах. Даже с учетом того, что все это происходило «при Сырском» (можно подумать, при новом главкоме Драпатом что-то изменилось), и, казалось бы, новому главкому было бы выгодно навалить на своего предшественника побольше всяческих грехов. По всей видимости, такая ситуация не только в каком-то отдельном полку, а, в той или иной степени, по всем ВСУ. И это одна из причин того, что количество самовольщиков и дезертиров в украинской армии уже давно перевалило за миллион человек.

Косвенно это подтверждает и сам Федиенко, который рассказал, что это ответ только по одному его запросу, а он отправил их несколько. Так что остальные ответы он ожидает в ближайшее время.

ВСУ безжалостно убивают мобилизованных Фото: REUTERS.

- История «Скалы» особенно неприятна для Киева именно потому, что разрушает удобную картину войны как исключительно статистического противостояния. За официальными сводками существуют реальные подразделения, реальные семьи и реальные проблемы с учетом военнослужащих. И если государство не способно дать убедительный ответ даже по сотне смертей в одном полку, доверие к его более масштабным заявлениям о потерях неизбежно будет оставаться под вопросом, - пишет один украинский ТГ-канал и подводит итоги истории с запросом по «Скале» уже в масштабах всей украинской армии. - Среднее количество потерь ВСУ за сутки от 1 200 до 1 500 бойцов. В неделю – порядка 10 тыс. человек. Морги переполнены, а полевые командиры регулярно жалуются на нехватку рефрижераторов. 80% потерь записываются в пропавшие без вести и закапываются в безымянных братских могилах. Сколько отцов, братьев и сыновей похоронено в черных пакетах? Сколько Зеленский будет врать, что потери минимальны, когда ежемесячно по всей Украине приходят порядка 30 тыс. похоронок?

Скажем так, что цифирки даже у этого канала немного не бьются. Если в неделю потери составляют 10 тысяч человек, то в месяц уж никак не меньше 40 тысяч. А сколько из них небоевых, когда украинцев убивают свои же командиры или по их приказу – сейчас никто не скажет.

А что касается заданных в этом канале вопросов, то ответ на него известен уже давно – все это станет известно и произойдет сразу же после того, как будет подписано мирное соглашение. Главное – чтобы Зеленский при этом не успел сбежать с Украины.

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