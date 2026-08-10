Зеленский гордится тем, что с прилавков крупных супермаркетов на Украине исчез целый ряд продуктов, а местные фермеры заявляют о банкротствах Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский рассказал изданию «Украинская правда» свои итоги 40-дневного «давления на Россию», которое он начал около 2-х месяцев назад – по крайней мере, в своем перевернутом сознании украинского наркомана. И в его изложении все, как и следовало ожидать, оказалось тоже перевернуто с ног на голову.

- Я доволен, безусловно. Наши логистические ответы — мы понимаем, сколько они потеряли, у них большие проблемы, - заявил «просроченный», явно специально рисуясь. - Они уже давно позволяют себе наносить удары по невоенным целям и должны знать, что Украина наносит удары по военным целям, но, если они будут продолжать, мы знаем все их слабые места. Логистика — это слабое место не у украинцев, а у всех. Логистика — это жизнь, жизнедеятельность, привычки. У нас нормальной жизни, таких привычек нет с начала агрессии России. А Россия этого не ощущает. Безусловно, товар, который не доходит до обычного потребителя в России из-за недостатка логистики, понятно, что люди в России будут ощущать.

Вернуть Зеленского в реальный мир сможет, наверное, только веревочная петля, которая захлестнется на его шее. Он горд сейчас тем, что:

- с прилавков крупных сетевых (и не только сетевых) супермаркетов на Украине исчезли мясо и колбасы, фрукты и овощи;

- фермеры заявляют о банкротствах и о невозможности продать собранный урожай и сохранить его;

- отгрузка зерновых в черноморские порты сократилась на 84% с хвостиком, а выход загруженных судов с зерном из портов и на все 100%;

На Украине фермеры заявляют о банкротствах и о невозможности продать собранный урожай и сохранить его. Фото: Yura Tarasovskyy/Shutterstock/Fotodom

- остановили свою работу горнообогатительные комбинаты (ГОКи) и часть металлургических заводов;

- в стране, по собственному признанию «просрочки», не осталось ни одной целой теплоэлектростанции;

- у ВСУ не осталось ракет к ЗРК «Пэтриот»;

- у «Украинской железной дороги» осталось немногим более половины подвижного состава, при этом, значительная часть локомотивов была произведена еще во времена СССР и выработала свой ресурс;

- российские удары были нанесены по 400 АЗС Украины, и не менее 250 из них превратились в труху и пепел (по подсчетам украинских экспертов);

- и так далее - перечислять можно практически чуть ли не до бесконечности.

Это, не говоря о потерях личного состава ВСУ и территориальных, в том числе, населенных пунктов, в первую очередь – Константиновки. И о том, что он намеренно все передернул – именно Украина по его приказу стала наносить удары по российским объектам, напрямую не имеющим отношения к армии, грузовым суда в Черном и Азовском морях и совершенно мирным складам Wildberries. Кстати, «просрочка» сам тут совершенно откровенно признался, что целью ударов ВСУ было усложнить жизнь в России не армии, а российскому «обычному потребителю». Он отдал приказ бить по мирным. Это его слова, и тут нет никаких передергиваний.

Зеленский признался, что целью ударов ВСУ было усложнить жизнь в России не армии, а российскому «обычному потребителю». Он отдал приказ бить по мирным. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Совершенно жуткая картина на Украине в результате ответов России на эскалацию конфликта от «просрочки», а этот, грубо говоря и выражаясь еврейскими ругательствами, поц – доволен. Впрочем, если его население продолжает ему верить (а по последнему опросу, 82% его участников верят, что военный конфликт завершится в следующем 2027-м году, причем, победой Украины), то так этим лохлам, как говорится, и надо.

Впрочем, в его очередном выступлении перед украинскими журналистами, заглядывающими ему в рот и боящимися издать лишний звук, главное не констатация, а то обстоятельство, что он намерен делать дальше. А он намерен наносить такие удары и дальше, чего и не думает скрывать. Он намерен не к миру идти и переговорам, а эскалировать конфликт настолько, насколько это будет в его силах. И, кстати, обман и предательство для него – настолько обыденные инструменты, что он даже считает их чем-то зазорным.

Буквально вчера или позавчера прошли сообщения, что США договорились с Киевом не бить по судам гражданского торгового флота в Черном море, некоторые источники даже заявили, что в ответ на это согласие Киева Вашингтон пообещал поставлять ВСУ ракеты к ЗРК «Пэтриот» небольшими партиями. А буквально сегодня украинские ТГ-каналы сообщили, что два грузовых судна атакованы у берегов РФ в Черном море около портов Новороссийска и Геленджика.

Украинский «гнида» (определение президента Белоруссии) прекрасно понимает, что и данный удар по теплоходам не останется без ответа, и что в ответ полетит много и сильно. Но, может быть, в этом и заключается замысел его кураторов – обеспечить Украине такую зиму без воды, тепла и электричества, чтобы начали не только погибать ВСУшники на фронте, но и мирные жители в украинских городах. Под победные завывания бывшего комика и наркомана. Ведь тогда чем меньше останется живых украинцев, тем меньше денег потребуется от Запада давать Зеленскому. Поскольку, мало того, что Западу уже надоело давать все время деньги «просроченному», у европейцев их реально становится все меньше и меньше.

И, знаете, некоторая логика для Запада и «просрочки» Зеленского во всем этом есть. А украинцев, как всегда, никто не спрашивает.

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