Планы Киева рухнули: Зеленский серьезно просчитался, пытаясь отколоть Китай от России

Зеленский уже ставил своим дипломатам задачи, надеясь, что это поможет создать широкую международную поддержку Украины и «изолировать» Россию. Фото: REUTERS.

На недавнем совещании с руководством МИД Украины Владимир Зеленский поставил задачу усилить работу в странах Латинской Америки, Африки, а также с Сирией и Филиппинами. Но особый акцент главарь киевского режима сделал на Китае. «Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы тот полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить», - приводит его слова пресс-служба.

Три года назад Зеленский уже ставил своим дипломатам похожие задачи, надеясь, что это поможет создать широкую международную поддержку Украины и «изолировать» Россию. Киеву сейчас похвастаться особо нечем, что показывают голосования в ООН, где поддержка антироссийских резолюций заметно сократилась. Вот Зеленский и дает указания «усилить и углубить».

Но с Китаем он явно просчитался, пытаясь вбить клин между Москвой и Пекином. Гипертрофированное внимание к его персоне на Западе создало у Зеленского иллюзию собственного величия, и он посчитал, что может «поставить на место» и Поднебесную. «Просроченный» даже озвучил планы ввести санкции против китайских граждан, связанных с военной промышленностью. Пекин жестко пресек эти угрозы и призвал Украину незамедлительно исправить свои ошибки в двусторонних отношениях.

«Не понимают сущности наших отношений»

Чем может закончиться попытка Зеленского дипломатически «надавить» на Китай с тем, чтобы он отошел от России, KP.RU рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

- Зеленский далеко не первый, кто ставит такую задачу, - объясняет он. - Этого же добивались несколько американских президентов подряд, а у США уж точно больше рычагов влияния на Китай. Тем не менее сделать это им не удалось. Связка между Россией и Китаем действительно многих пугает, потому что показала свою крайнюю эффективность в последние годы.

Зеленский полагает, что Китай не только важный торговый партнер России, но и тот ресурс, на который Россия опирается и без которого она, дескать, не сможет продолжать свою политику в глобальном плане. Но это не так. Китай важнейший наш партнер, но далеко не единственный.

У России и Китая долгосрочные стратегические отношения. Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

Мне кажется, что украинские дипломаты не понимают сущности российско-китайских отношений. А она имеет не тактический характер, а долгосрочный стратегический. И на протяжении трех последних десятилетий Россия и Китай последовательно отстаивают целый ряд тезисов, с которыми выступают вместе. Это и многополярный мир, и свободная торговля, и уважение к мнению других государств. С 2013 года Россия и Китай ежегодно проводят совместные военные учения.

Попытки расколоть столь важный альянс, на мой взгляд, не просто несостоятельны, задача поставлена неправильно. С Россией и Китаем можно договариваться, можно вести переговоры, они весьма адекватные переговорщики. А вот пытаться вбить между ними клин – практически невозможно.

Еще один важный момент. Работа с Китаем требует больших экспертных знаний, которые формируются на протяжении десятилетий. Мне кажется, что сегодня Украина совсем не располагает необходимой экспертизой для полноценной работы с Китаем, отсюда и появляются такие заявления.

Козыри Киева биты

Зачем Украине именно сейчас так понадобился Китай, объяснил китайский ресурс Sohu.

Зеленский недавно заявил, что надеется на окончание войны этой осенью. «Европейцы устали от конфликта, - объясняет автор публикации, - предприятия и заводы страдают от нехватки энергоресурсов, фермеры — от нехватки удобрений. Никто больше не хочет финансировать удаленный конфликт. Зеленский прекрасно понимает это, поэтому установил срок до осени, чтобы дать всем надежду, а также убедить Запад не опускать руки и продолжить поддержку Украины». А для этого надо склонить Китай отказаться от поддержки России.

Но одного желания Зеленского недостаточно, продолжает Sohu. Атаки ВСУ на инфраструктуру на территории России не помогают остановить планомерное продвижение российской армии. То, чего не удается добиться на поле боя, нельзя волшебным образом получить за столом переговоров. «Победа Кремля практически гарантирована, поэтому Москва не торопится принимать невыгодные условия мира», - отмечается в публикации.

Если у Украины еще остались какие-либо козыри в рукаве в отношении Китая, отмечает издание, то их три. Во-первых, продовольствие - Китай является ключевым покупателем украинской кукурузы и подсолнечного масла. Во-вторых, возможность для инвестирования в послевоенное восстановление Украины. В-третьих, дипломатическая поддержка, в частности, в вопросах Тайваня и Синьцзяна.

Убедить Китай отказаться от поддержки России - последний шанс Зеленского. Фото: REUTERS.

Но эти козыри теряют свою силу или вообще сомнительны. Продовольствие Украина не может отправлять на экспорт из-за блокировки ее портов на Черном море. Торговать своим послевоенным восстановлением – занятие мутное. Как тогда быть со спонсорами Киева, которым это уже обещано? Позиция по Тайваню для Киева тоже скользкая – те же его спонсоры, на которых ему нельзя не оглядываться, лишь на словах признают «один Китай».

«Фундамент российско-китайского сотрудничества прочен, и Пекин не откажется от стратегического взаимодействия с Россией ради Украины», - подводит итог Sohu. И предупреждает: если Киев продолжит антикитайскую риторику, то двусторонние отношения вообще будет трудно нормализовать.

КОНКРЕТНО

По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году взаимный товарооборот Китая с Украиной уменьшился на 2,6 процента - до 7,8 миллиарда долларов. А с Россией за первые семь месяцев этого года товарооборот вырос на 26,3 процента — $до 159 миллиардов.

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