Война с Россией стала смыслом существования Украины: французский историк предсказал скорое поражение Киева

Тодд заявил, что конфликт с Россией стал смыслом существования украинского государства и это приведет его к саморазрушению Фото: REUTERS.

Французский историк и социолог Эммануэль Тодд известен тем, что когда-то одним из первых предсказал развал Советского Союза, убедительно обосновав свой прогноз. Пару лет назад в своей книге он заявил о геополитическом поражении Запада. Недавно он предрек, что «русские возьмут контроль над Одессой» и к весне выиграют войну. А сейчас в японском издании Bunshun заявил, что конфликт с Россией стал смыслом существования украинского государства и это приведет его к саморазрушению.

«Американцам нельзя верить ни на грош»

Тодд отмечает «почти патологическую зацикленность» Украины на России. «Само ее существование стало для Украины навязчивой идеей, причем в негативном ключе, - объясняет он. - Психологическая потребность в этом противостоянии только растет. Сегодня Украина как государство попросту убивает сама себя». А Запад своей «поддержкой» киевского режима деньгами и оружием «фактически выносит Украине смертный приговор».

Французский историк и социолог Эммануэль Тодд известен своими прогнозами Фото: ru.wikipedia.org.

У Соединенных Штатов, которые уже и при Трампе не скрывают, что помогают Украине в войне с Россией, что бы ни говорил глава Белого дома о том, как он страдает, «когда гибнут тысячи людей», есть только один интерес – «нанести Москве как можно больше потерь» и «максимально ее ослабить». Здесь США вполне на стороне Европы, и «миротворчество» американцев вызывает большие сомнения. Поэтому, считает Тодд, российское руководство трезво и спокойно оценивает всю эту ситуацию. На публике оно избегает прямой конфронтации с США, «но в действительности давно не рассчитывает ни на какие переговоры с ними - американцам нельзя верить ни на грош».

Россия – шахматист, США - картежник

Россия действует предельно осмотрительно, считает французский историк, – «шаг за шагом, словно передвигая фигуры на доске одну за другой». Отказавшись от варианта быстрой победы путем массовой мобилизации, «Москва поставила во главу угла минимизацию потерь среди солдат и сохранение человеческих ресурсов, одновременно поддерживая привычный уклад жизни своего населения». С самого начала руководство предвидело, что конфликт будет вестись на истощение. Россия - это шахматист, который размеренно и неторопливо, методично загоняет соперника в угол. А США, словно игрок в покер, спешит идти ва-банк. Иран, замечает Тодд, ведет себя в войне с американцами так же, как Россия в войне с Украиной, за которой стоит практически весь Запад.

Очень убедительно выглядит аргументация Эммануэля Тодда по поводу суицидального характера действий нынешней Украины. Пока ей дают оружие, она будет воевать, потому что «уже просто не может представить себя в состоянии мира». Если бы украинцы были уверены в себе как в «части традиционной Европы», то без проблем приняли бы условия России: сохранение за ней Крыма, безопасность и нормальная жизнь для русскоязычных жителей Донбасса и нейтральный статус Украины.

Тодд: «Москва поставила во главу угла минимизацию потерь среди солдат и сохранение человеческих ресурсов, одновременно поддерживая привычный уклад жизни своего населения». Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Причем здесь Бандера

Действительно, когда в начале 90-х Чехия и Словакия мирно «развелись», это никого в Европе не возмутило. Став самостоятельными государствами, они сохранили тесное партнерство. Почему Украина не пошла на то, чтобы мирно разойтись с Донбассом, который не хотел жить в стране, кумиром которой стал Бандера? И почему сейчас, не обращая внимание на ужасающие потери, Зеленский не идет ни на какие переговоры, которые бы основывались на признании сложившихся реалий на земле?

Растущая психологическая потребность Украины в противостоянии с Россией, о которой говорит Тодд, безусловно, связана с культом бандеровцев из ОУН-УПА*. А те еще в 1929 году приняли доктрину «интегрального национализма», созданную Дмитрием Донцовым. Среди основных принципов этой идеологии – воля, превалирующая над разумом, расизм и фанатизм, беспощадность к врагу и ненависть к чужому, территориальная экспансия. Русская культура, русская государственность объявлялись враждебными самой природе украинства. Русские, по бандеровскому толку, даже не славяне, а азиатская орда. Один в один сегодняшние лозунги Киева.

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Неслучайно и то, что Зеленский затеял создание национального «пантеона героев» с переноса на Украину праха главарей ОУН-УПА*. Для поддержания запредельной ненависти к России и русским без них не обойтись. Европу это не смущает, потому что это, по сути, в ее интересах – стимулировать Киев к войне против Москвы «до последнего украинца». Иррациональность украинского «интегрального национализма», ведущего, как предсказывает Тодд, к уничтожению украинского государства, Европе только на руку.

Юморист Бжезинский

Тодд уже не раз предсказывал, что «Россия завершит конфликт в течение пяти лет». Своей прогноз он основывает на временном пределе: за этот срок численность мужчин призывного возраста на Украине резко упадет. А Европа своими солдатами воевать с Россией пока не готова.

Интересен еще один вывод Эммануэля Тодда, который поможет лучше понять происходящие в мире изменения. «Скажу больше: после того как США нанесли внезапный удар по Ирану, стало очевидно, что два «фронта» - украинский и иранский, связаны между собой. И сейчас Россия пытается трезво осмыслить, как именно».

Два года назад в своей книге «Поражение Запада» Тодд напомнил, что американец Бжезинский в конце 90-х считал, что, отняв у России Украину, Запад тем самым «прикончит» ее окончательно и навсегда лишит имперского статуса. И язвительно заметил: «Если война на Украине в конце концов приведет к падению уже Американской империи, Збигнев Бжезинский войдет в историю как величайший юморист поневоле». А тут еще и война в Иране случилась.

*Признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

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