Главное на «Варяге» сегодня сказано без нажима, но жестко: «Мы вынуждены будем отвечать зеркально» Фото: REUTERS.

Верховный главнокомандующий прибыл на флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», понаблюдал за ходом военных учений и принял доклад командующего ТОФ об обстановке в зоне его ответственности. Адмирал Виктор Лиина признал, что в регионе существует ряд серьезных вызовов для России.

Во-первых, это стремительно милитаризирующаяся Япония, власти которой не так давно открыто назвали Россию одной из угроз. Во-вторых, свою активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще проявляет НАТО, втягиваясь в региональную политику. В-третьих, в АТР формируются новые недружественные союзы. За примерами далеко ходить не надо – тот же австрало-британо-американский AUKUS.

В конце своего доклада командующий сообщил, что силы флота провели детальный анализ осуществляемого в АТР морского трафика. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль Южнокурильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагами недружественных государств – 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер. В том числе – 26 судов Великобритании и 9 Франции.

«При этом государства Запада активно привлекают для перевозки своих грузов суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их «теневой флот». Силы для досмотра и задержания судов недружественных государств и их «теневого флота» у нас имеются, межведомственное взаимодействие налажено, готовы приступить к решению данных задач, - закончил доклад адмирал Лиина.

Верховный главнокомандующий прибыл на флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» Фото: REUTERS.

Затем слово взял президент, окончательно расставивший все точки над i. Путин напомнил, что власти некоторых стран в нарушение Международного морского права пытаются ограничить движение мирных судов наших экономических операторов. А с недавних пор в открытую обсуждают возможность захвата коммерческих судов и продажи разграбленного чужого имущества.

«Разумеется, это пиратство и разбой, - констатировал президент. - Если на практике это начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где мы сами посчитаем нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».

К своему докладу командующий флотом готовился почти четыре месяца. Все это время разведка ТОФ сутки напролет мониторила морской трафик у Южных Курил, который там достаточно плотный, слушала радиообмен, выявляла суда «теневого флота» вероятного противника, и вносила их в разведсводки, скрупулезно записывая каждую потенциальную цель. Чтобы президент и командующий флотом сегодня смогли с фактами в руках сделать Западу прямое предупреждение. В пиратов можно играть вдвоем.

Особенно, если это игра на нашем поле. На стороне России – протяженность ее морских границ и исключительной экономической зоны, в которой мы можем досматривать, кого пожелаем. Через нее проходят многие коммерческие маршруты, которыми пользуются в том числе суда недружественных государств. Еще наш союзник – расстояние от Европы до Дальнего Востока. Что, британцы пригонят на другой конец света шесть своих эсминцев прикрывать сухогрузы? Фактор географии вообще может дать стратегическое преимущество, что уже полгода успешно демонстрирует Иран.

Многие возмущались, что Россия «никак не отвечает» на аресты ее судов. Вот и ответ. Взвешенный, продуманный, аргументированный. Пока только предупреждение.

Владимиру Путину представлены 379 недружественных целей Фото: REUTERS.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Главное на «Варяге» сегодня сказано без нажима, но жестко: «Мы вынуждены будем отвечать зеркально».

И сразу уточнил, где именно:

«И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте».

Вот это «в любом месте» и есть суть. Заявление сделано на Сахалине, в 10 тысячах километров от Ла-Манша, где британцы тормозили наш танкер, и от Средиземного моря, откуда французы уводили Deyna. Право выбирать акваторию Москва оставила себе — и продемонстрировала это самим выбором трибуны.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина подтвердил, что к зеркальному ответу мы готовы: «Согласно вашему поручению мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР морского трафика. Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли».

Согласно поручению. То есть решение принято не сегодня и не под влиянием момента. Команда пошла ещё в июле, в День флота, когда Путин потребовал от командующих защищать торговое судоходство «аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами». Тогда это прозвучало как формула. Сегодня выяснилось, что за формулой стояла подготовка.

Адмирал Виктор Лиина признал, что в регионе существует ряд серьезных вызовов для России Фото: REUTERS.

Цифры, которые адмирал доложил в открытом эфире:

«Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагами недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер. В том числе — 26 судов Великобритании и девять — Франции».

Пока в Брюсселе дописывали механизм, разрешающий распродавать снятое с задержанных судов, здесь считали корпуса, проходящие мимо русских берегов: «По сути, это их теневой флот. Силы для досмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано. Готовы приступить к решению данных задач», - нанес адмирал контрольный удар.

Самое весомое здесь — «межведомственное взаимодействие». За канцелярским оборотом стоит собранная воедино машина: корабли флота, погранслужба, досмотровые партии и юридическое оформление задержания, способное выдержать судебное разбирательство. Такие схемы не рождаются за сутки, их согласовывают месяцами и проверяют на учениях — тех самых, что идут с 4 августа в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана.

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