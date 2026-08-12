Полярники из московских школ и колледжей продолжают путь к мысу Челюскин. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Более 20 километров по тундре, тяжелая и непредсказуемая дорога и научные открытия даже в таких сложных условиях…Школьники и студенты колледжей из Москвы 11 августа продолжили свой путь по побережью Карского моря в сторону мыса Челюскин в рамках Большой Арктической экспедиции-2026. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике Евгений Сазонов рассказал, какие трудности команда преодолела во вторник.

Дорога с природными ловушками

- Мы прошли 22 километра, достаточно большой путь по тундре. Что такое 22 километра для человека, который живет в той же Москве? По хорошему асфальту их можно пройти за 3-4 часа в хорошем темпе. Здесь же мы шли порядка 14 часов, потому что наша скорость не превышает 1,5 километров в час, - передает наш журналист.

Тундра - это не ровная дорога. Здесь и болота, и твердый грунт, и курумники, большие камни, на которых можно поскользнуться и что-нибудь себе сломать. А еще пересечения рек и болот. То есть, это абсолютно неоднородная территория с сюрпризами на каждом шагу.

Курумники опасны для любого похода. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Причем, когда ты идешь даже по ровной поверхности, ноги проваливаются то в грязь, то в мокрую траву, то в какие-то кочки, вытягиваешь одну ногу, вторая завязает. В общем, ужасное впечатление. Но сегодня мы проделали больше, чем должны были. Потому что, повторяю, два дня потеряли из-за плохой погоды и теперь нагоняем график.

К тайге нужно относиться нежно

К счастью, ребята из группы «Исследователи Арктики», избежали каких-либо травм и, как планировали, забрались на гору Свердрупа. Небольшая, 193 метра над уровнем моря, с ровной поверхностью. Полярники дошли до пика, где расположен экспедиционный пункт.

- Достаточно старый, наверное, годов шестидесятых. Что неприятно вокруг, те, кто ставил этот пункт, оставили беспорядок. Куча банок из-под тушенки, две огромных ржавых бочки из-под бензина, даже поломанный будильник. Все это лежит уже порядка 40, а может быть, 50 лет. Из тайги ничего не исчезает, и все то плохое, что сюда приносится, остается на очень долгий период. В частности, мы пересекли колею от вездехода. Наш научный руководитель Иван Алексеевич Смирнов сказал, что здесь вездеход прошел лет 30 лет назад, и до сих пор колея не заросла. То есть, к природе нужно относиться как можно более нежно, особенно, если это нежная тайга.

150 проб за два дня

Путешественники сделали привал около небольшого озерца на реке Пахра. Здесь поужинали и поспали. Среда, 12 августа, тоже не обещает легкой прогулки. Наоборот.

Ребята продолжают исследовать флору и фауну Арктики. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Марш-бросок, скорее всего, будет даже больше, чем сегодняшний, 25 или даже 27 километров. Потому что мы должны выйти на мыс Вега, или хотя бы подойти к нему поближе, на побережье Карского моря, чтобы, если позволит Бог и погода, сделать наблюдение солнечного затмения. На Таймыре оно будет видно лучше всего в России.

Важно, что «Исследователи» успевают выполнять и основную работу. Парни и девушки за два дня собрали порядка 150 проб воды, воздуха, наблюдения за млекопитающими, растениями и не только.

Вечером - долгожданный привал. А завтра - снова в путь! ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Ребята - большие молодцы, несмотря на достаточно тяжелые переходы, они умудряются заниматься настоящей наукой.

"Хранительницы истории" ждут друзей на мысе Челюскин и восстанавливают мемориал. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Второй отряд, «Хранительницы истории» ждет путников, но не сложна руки. Они продолжают восстанавливать мемориал погибшим полярникам и летчикам. Процесс был запущен еще в прошлом году.

КСТАТИ

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Маршрут "Исследователей Арктики". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

А полярный исследователь, директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро с помощью устройства спутниковой связи показывает на карте, как движется походный отряд .

СПРАВКА КП

Большую арктическую экспедицию организует столичный Департамент образования и науки при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».