Участникам похода от мыса Каменного до Челюскина придется преодолеть больше сотник километров. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Утро понедельника 10 августа оказалось счастливым для участников Большой Арктической экспедиции-2026 из отряда «Исследователи Арктики». Они, наконец-то, выдвинулись к мысу Челюскин, исследуя загадочные места на побережье Карского моря, где все 50, а то и все 100 лет не ступала нога человека. Подробности с места передает путешественник, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

«Каменный встретил неласково»

- Наконец-таки по-настоящему началась наша Большая Арктическая экспедиция! Хотя до самого утра, до самого приезда в аэропорт Хатанги мы не были уверены, что все-таки вылетим, - признается наш журналист. - Хотя погода стояла прекраснейшая. Видимость, как говорят летчики, миллион на миллион…

Но чистое небо радовало в Хатанге, а что было в районе мыса Каменный, где предстояло приземлиться? Это вопрос оставался открытым. А уже на подлете ситуация стала напряженной, наступил очень густой туман.

- Пришлось подняться выше 2000 метров нашему вертолету. Летели как на самолете, когда любовались на облака сверху. А затем, уже прибывая к мысу Каменный, начали снижаться, вошли в плотную облачность и где-то у самой земли наконец увидели место, где должны высадиться.

Ребята исследуют флору и фауну на маршруте. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Весь полет занял около 4 часов. Старт в районе 11 утра закончился приземлением около 15:00. Точные координаты высадки: 77 градусов 15 минут 15 секунд северной широты и 101 градус 49 минут 49 секунд восточной долготы. В 15:40 команда начала долгожданное движение в сторону Челюскина, которое простым быть не обещает.

- Мыс Каменный встретил нас, прямо скажем, неласково. Море заполнено льдами до горизонта - настоящая зимняя погода. Да и холодновато, честно говоря. Ветер достаточно серьезный, хотя терпимый. Но стоять не стоит. Все время пришлось двигаться, чтобы сохранять тепло.

В погоне за графиком

Задача на понедельник состояла в том, чтобы дойти до подножия горы Свердрупа. Несмотря на все сложности ее удалось выполнить.

- Сегодня по плану мы должны были пройти 12 километров, но путем невероятных усилий мы сделали 15, потому что опаздываем на два дня, так как из-за погоды мы два дня не могли вылететь из Хатанги.

Самым серьезным препятствием накануне оказалось форсирование реки Тессема. Процедура сложная и малоприятная.

Ночевать холодно, но команда справляется. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Воды примерно по колено, но она очень холодная, где-то не больше +2 градусов. А температура на поверхности порядка 6-7 градусов. Можно представить, как «приятно» было разуваться, закатывать штаны до колен, надевать кроксы и переходить ледяную, без преувеличения, воду.

Ночевали полярники у горы Свердрупа. Хоть снега и не шел, но холод ощущался, да еще и пронизывающий ветер давал о себе знать. А при воспоминании о форсировании Тессемы и вовсе приходилось ежиться. Но никто и не думал, что будет легко.

Моря в Арктике уже во льдах. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Завтра мы попробуем дать еще больший маршрут, пройти тоже где-то 15, может быть, 16 километров и дойти до горы Аструпа. Почему? Потому что мы спешим нагнать наш график, чтобы прийти в день открытия на мысе Челюскин памятника погибшим полярникам и летчикам.

Да, на Челюскине уже вовсю кипит работа. Отряд «Хранительницы истории» приводят в порядок мемориальную площадку. А их друзья, исследователи, трудятся на благо российской науки.

На мысе Челюскин работа по восстановлению мемориала уже идет полным ходом. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Кстати, ребята сегодня много все нашли, очень много растений, следов животных, мхов, лишайников. Очень большие молодцы. И все это будет направлено в 11 ведущих научных институтов, и, возможно, нас ждут новые открытия…

Запланированный маршрут "Исследователей Арктики". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

О самых интересных событиях Большой Арктической экспедиции слушайте в репортажах на Радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru). Подробности читайте в «Комсомолке» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.

СПРАВКА КП

Большую арктическую экспедицию организует столичный Департамент образования и науки при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».