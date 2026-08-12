Глава британского Генерального штаба Ричард Найтон недавно пытался звонить своему российскому коллеге – Валерию Герасимову, но так и не дозвонился. Фото: Lucy North - PA Images / Contributor/ gettyimages.com

Что это вдруг случилось в Лондоне? Британские военные, которые всегда (а уж после начала СВО - и подавно) с усердием исполняли роль «гадящей англичанки», теперь неожиданно захотели восстановить традицию прямой связи со своими российскими коллегами. При этом британская сторона признает, что в 2022-2024 годах сама закрыла почти все коммуникации с русскими, что создает ситуацию, чреватую внезапными военными инцидентами.

Как сообщает лондонская Times, глава британского Генерального штаба Ричард Найтон недавно пытался звонить своему российскому коллеге – Валерию Герасимову, но так и не дозвонился. Организовать телефонный разговор по прежде работавшему каналу – через военных атташе в посольствах – оказалось невозможно. Британия еще в мае 2024 выслала нашего дипломата, после чего такого же британского представителя в Москве вполне справедливо тоже попросили уехать домой.

В разговоре с Times британский военный эксперт Джон Форман назвал этот начатый Лондоном «обмен отрицательными любезностями» с Москвой «саморазрушением». Сам поработавший британским военным представителем в Москве и Киеве, Форман отметил, что такие высылки снижают шансы на диалог, а значит – увеличивают возможность непреднамеренной конфронтации между Британией и Россией. «Чтобы русские воспринимали вас серьезно, с ними надо говорить напрямую и на равных», - цитирует газета Джона Формана.

Как отмечает газета, последний раз главы британского и российского военных ведомств общались по телефону в октябре 2022 года. Тогдашний лондонский министр обороны Бен Уоллес получил звонок от Сергея Шойгу. Сменившие Уоллеса и Шойгу министры Джон Хили и Андрей Белоусов не встречались и не разговаривали ни разу. Дверь, как следует из высказываний Джона Формана, была закрыта с британской стороны.

Между тем опасных инцидентов и так более чем достаточно – и в море, и в воздухе. Форман упомянул недавние предупредительные выстрелы в Ла-Манше с фрегата «Адмирал Григорович», к которому опасно приблизилась британская частная яхта. Вспомнил он и о воплях по поводу облета британского авианосца «Королева Елизавета» российскими самолетами, а также об «опасном приближении» российского бомбардировщика, обозначаемого по британской классификации как Bear-F, флагману королевского флота – кораблю с символическим названием «Принц Уэльский».

Эксперты Times предлагают решать такие проблемы через диалог с Москвой. «Прямой и честный разговор с противником – это не проявление слабости», - делает вывод газета.

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