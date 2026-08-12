Фанаты, недовольные концертом Билана из-за высокой сцены, имеют право обратиться в суд

Дима Билан Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Буквально на днях Дима Билан, вернувшийся из отпуска, высказался по поводу своего масштабного шоу «Твой № 1», которое прошло на московской «ВТБ Арене» 31 июля. Напомним, что зрители остались недовольны шестиметровой интерактивной сценой-подиумом и звуком, из-за чего поклонникам, находившимся в фан-зоне, было плохо видно артиста. Певец назвал концерт экспериментом, признал ошибки и пообещал учесть все замечания.

Конечно, Дима, в первую очередь, артист, и не обязан думать о вопросах, касающихся сцены и рассадки зрителей. Это зачади организаторов, которые никак не прокомментировали ситуацию. При этом, поклонники, по мнению председателя Союза потребителей РФ Алексея Койотова, правы — они получили услугу ненадлежащего качества, за что могут потребовать обратно деньги за билеты.

В распоряжении KP.RU оказалось заключение, составленное по результатам комплексного юридического, экономического и социально-поведенческого анализа (общественной экспертизы) жалоб потребителей – посетителей концерта Димы Билана «Твой № 1» 31.07.2026.

«Организатор (ООО «Артлайф») не предупредил потребителей при продаже билетов о наличии мест с ограниченной видимостью, что является нарушением права на достоверную информацию (ст. 8–10 Закона «О защите прав потребителей») и привело к оказанию услуги ненадлежащего качества с существенными недостатками (ст. 4, 29 ЗоЗПП)», — говорится в документе.

Отмечается также, что ключевая суть зрелищно-развлекательной услуги в виде концерта — это возможность видеть артиста, ради которого потребители приобретают билеты. Шестиметровая сцена лишила зрителей этой возможности, превратив живой концерт в просмотр трансляции на экранах.

Таким образом, поклонники могут направить письменную претензию организатору с требованием возврата денег (полностью или частично — в зависимости от степени ограничения обзора) и компенсации морального вреда. При отказе — они имеют право обращаться в суд. Напомним, что билеты на выступление Билана стоили от 3000 до 15 000 рублей.

Кстати, многие зрители пытались решить проблему во время концерта — просились пересесть на свободные места за дополнительную плату, но получили отказ…

По данным заключения СПРФ, были нарушены следующие права посетителей концерта.

Право на достоверную информацию (ст. 8, 10 ЗоЗПП). Организатор при продаже билетов не довел до потребителей информацию о том, что сцена имеет высоту 6 метров, а для значительной части зрителей обзор артиста будет ограничен или полностью отсутствовать. Отсутствие такой информации не позволило потребителям сделать осознанный выбор места.

Право на приобретение услуги надлежащего качества (ст. 4, 29 ЗоЗПП). Услуга оказана с существенными недостатками: потребители не получили того зрелищного эффекта, на который рассчитывали при покупке билетов — возможности видеть артиста.

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