Конец варварства: Трамп запретил использовать госсредства на смену пола* у подростков

Президент уже анонсировал разработку так называемого Закона о спасении Америки, направленного, по его словам, на защиту национальных ценностей. Фото: REUTERS.

Администрация США инициировала изменение правил федерального медицинского страхования, касающееся несовершеннолетних граждан. Отныне государственные программы поддержки здравоохранения перестанут покрывать затраты на терапию, связанную со сменой пола у детей*. Это решение было объявлено главой государства через его официальную страницу в социальной сети.

«Сегодня, по моему указанию, доктор Мехемет Оз объявил, что Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональные препараты для несовершеннолетних. Мы не собираемся платить за то, чтобы наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и процедурам, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юному организму», — написал Трамп.

Как сообщает CNBC, ограничения распространяются сразу на несколько видов медицинской помощи. В перечень запрещенных к возмещению услуг вошли хирургические операции, препараты, блокирующие естественное половое созревание, а также гормональная заместительная терапия. Вступление этих нормативов в законную силу запланировано на середину октября текущего года.

Вообще-то, это не первая такая инициатива властей. Весной президент уже анонсировал разработку так называемого Закона о спасении Америки, направленного, по его словам, на защиту национальных ценностей. В числе прочих положений того документа был пункт о необходимости получения письменного родительского согласия при проведении любых подобных операций. Нынешнее распоряжение фактически развивает эту политику, делая ее более жесткой.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, и его деятельность запрещена на российской территории

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