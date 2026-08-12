200 мастер планов городов: готовы ли регионы к большой работе?

Фото пресс-службы ДОМ.РФ.

В Национальном центре «Россия» состоялась стратегическая сессия компании ДОМ.РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «Региональные команды мастер-планирования — вызовы и решения». В мероприятии приняли участие около 50 представителей федеральной, региональной и муниципальной власти, а также руководители региональных центров компетенций.

«В перспективе ближайших семи лет — выстроить в регионах самодостаточную образовательную экосистему, которая позволит подготовить кадры для управления развитием территорий, в частности для управления реализацией мастер-планов, — отметил директор по развитию городской среды компании Антон Финогенов. - Речь идет о запуске на базе региональных университетов программ повышения квалификации в сфере урбанистики с последующим переходом к полноценным программам бакалавриата и магистратуры. На текущем этапе приоритетом становится вовлечение специалистов в уже существующие федеральные инициативы, в частности в программы Архитекторы.рф и “Городские экспедиции”, разработанные ДОМ.РФ».

Компания представила масштабное исследование готовности регионов к выполнению задачи, поставленной Президентом РФ, — разработке мастер-планов для 200 городов и агломераций. Данные показали существенный разрыв между амбициозной целью и текущим уровнем компетенций, а также организационной подготовки на местах. Из 33 обследованных региональных команд лишь 12 имеют опыт разработки или сопровождения мастер-планов. За 2020–2026 годы 33 команды участвовали в 2318 проектах, 79% из них относятся к сфере пространственного развития. В основном это проекты благоустройства и архитектурные концепции. Полноценно вести мастер-план от самостоятельной разработки до сопровождения реализации потенциально готовы четыре региона: Амурская, Московская, Нижегородская области и Республика Татарстан.

По итогам стратегической сессии все пять круглых столов, несмотря на существенные различия между регионами, вышли на один набор системных вызовов: отсутствие единого понятийного аппарата и нормативного статуса мастер-плана, неопределённые полномочия РЦК, острый кадровый дефицит на местах и низкая эффективность межведомственного взаимодействия. При этом участники сошлись во мнении, что универсальной модели быть не может — конфигурация проектной команды должна определяться конкретными условиями региона, а не единым стандартом «сверху».