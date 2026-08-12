На один вечер двор столичного бара «Стрелка» превратился в остров наследников знаменитостей. Тут прошел закрытый показ второго эпизода реалити «Выживалити. Наследники» (в эфире на канале «Пятница» с 14 августа). На дорожку вышли дочь Анны Седоковой Алина Белькевич, сын Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко, внук Александра Буйнова Александр Буйнов-младший, сын фигуристов Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой Мартин Авербух, дочь солиста группы «Uma2rman» Владимира Кристовского Ума Кристовская, внучка Веры Глаголевой Полина Симачева с родителями Анной Нахапетовой и Егором Симачевым и многие другие.
Во время съемок проекта, которые прошли на острове в Таиланде, 21-летняя дочь Седоковой Алина (от брака с футболистом Валентином Белькевичем) заявила, что она является чуть ли не единственной участницей шоу, кто ездит на метро и подрабатывает в магазине одежды. Добавим, что наследница певицы живет и учится в Америке. На мероприятии Алина продемонстрировала новый образ: девушка перекрасила шоколадные волосы в бордовый оттенок. Под цвет локонов Белькевич подобрала бордовый кожаный топ, который сочетала с объемной кожаной курткой, шортами и эффектными сапогами.
Сыновья Алены Свиридовой и Ильи Авербуха пришли с девушками. 22-летний Григорий Мирошниченко, который очень похож на звездную маму, представил возлюбленную по имени Арина. Кстати, отец Григория, бывший гражданский муж 63-летней Свиридовой, манекенщик Дмитрий Мирошниченко, младше певицы на 20 лет.
Сыну 52-летнего Ильи Авербуха и 53-летней Ирины Лобачевой Мартину тоже 22 года. В 2007 году тренер и фигуристка развелись. Сын остался с отцом. Мартин посетил премьеру с девушкой Софией.
На презентации проекта появилась старшая дочь Веры Глаголевой, 47-летняя Анна Нахапетова (от первого брака с режиссером и актером Родионом Нахапетовым). Дочь Анны от бывшего мужа, артиста Большого театра Егора Симачева, 19-летняя Полина также стала участницей реалити-шоу. Девушка собрала образ с эффектным кроп-топом и полупрозрачной юбкой.
Дочь 51-летнего Алексея Серова от третьего брака, 16-летняя Полина тоже выделилась. Девушка пришла в леопардовом костюме с брюками с откровенными разрезами на бедрах. Папа Полины, ограничился спортивным костюмом.
На мероприятии также были замечены Василий Рыбин, Григорий Валуев, Никита Турчин, Сергей и Александр Филины и многие другие.
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