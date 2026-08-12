У папы есть не только права, но и обязанности: Как актрисы взыскивают алименты на детей через суд

Экс-супруги Мария Миронова и Андрей Сорока. Фото: Борис Кудрявов, архив «Экспресс-газеты»

В ближайший месяц состоятся сразу несколько заседаний судов, где идут споры между звездами насчет выплаты алиментов.

МИРОНОВА И СОРОКА

16 сентября 2026 года состоится очередное заседание суда по взаимным искам экс-супругов: 34-летнего артиста Андрея Сороки и 52-летней народной артистки РФ Марии Мироновой. Поженились после двух лет отношений незадолго до рождения сына, развелись три года назад. Их общему ребенку Федору Миронову в сентябре исполнится семь лет. Первым иск подал Сорока — в суде слушают гражданское дело об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, п.2 ст. 66 Семейного кодекса РФ. Миронова подала встречный иск к отцу своего ребенка — о взыскании алиментов, ст. 106 СК РФ. Мария содержит сына сама — частная школа, занятия теннисом, плюс все остальные расходы. Актриса просит взыскать алименты за три года, прошедших с развода, установить размер выплат до достижения сыном совершеннолетия. После развода Андрей Сорока алименты регулярно не платил, представители актрисы сообщали, что отец ребенка эпизодически давал сумму, не превышающую 8 тыс. руб. в месяц. Миронова и не требовала, пока не получила в этом году иск от экс-мужа на порядок встреч с ребенком, который профессионально занимается спортом и ходит в школу. Миронова предлагала Сороке встречаться с Федей у них дома, гулять в их загородном поселке, с учетом графика мальчика. А отец настаивает — хочет увозить ребенка к себе. После этого и появился иск об алиментах, так Мария напоминает, что у отца есть не только права, но и обязанности перед ребенком.

Заседание по иску Сороки к Мироновой. И встречному иску Мироновой к Сороке. Заседание назначено на сентябрь.

На последнем в августе заседании Сорока и его адвокат представили справки с его места работы — согласно документам он трудится монтировщиком сцены в театре — это специалист, который отвечает за техническую подготовку площадок, в том числе сборку и установку декораций, сценического оборудования, света, звука. Средняя зарплата — от 70 тыс. руб. в месяц или от 6 тыс. руб. за смену. Понятно, что 1/4 с таких доходов будет скромной суммой по московским звездным меркам. Миронова после этого заседания сообщила: «Г-н Андрей С. отрекся от актерской деятельности и заявил себя простым монтировщиком в театре, дабы не платить алименты. Не очень поняла, как так легко можно врать перед судом?» Видимо Мария, которая недавно вступила в процесс, пока не в курсе, что мужчины порой заявляют только официальную зарплату, чтобы не платить алименты со всех доходов.

И теперь Миронова предлагает бывшему мужу просто договориться — она никогда не запрещала встречи с сыном, просто просит учитывать огромную занятость ребенка.

Мироновой удавалось три года скрывать расставания с Сорокой — пока дело не дошло до суда: «Развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшим мужем Андреем Викторовичем моего брата Алексея. Это произошло в моем доме, в присутствии ребенка в день его рождения. Мы вызвали «Скорую». В итоге у моего брата (он решил не отвечать обидчику, чтобы не усугублять ситуацию из-за меня, ведь я еще состояла в браке) было сотрясение мозга, множественные ушибы головы. После этого мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые были подтверждены врачами невропатологии...»

Мария делилась подробностями отношений с экс-мужем после развода: «Несмотря на агрессивные припадки господина бывшего мужа в адрес меня в присутствии ребенка, а еще всех помогающих мне нянь, даже после развода я пыталась на протяжении трех лет наладить контакт. И пускала его к себе в дом видеться с ребенком. Даже с ночевками, чтобы у сына было ощущение присутствия отца. Мне это стоило больших сил, но это не удовлетворило господина отца. Он стал требовать забирать ребенка к себе в коммунальные и съемные квартиры...

Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома...»

Мария и теперь надеется договориться с Сорокой. Просит учитывать график ребенка и ее пожелания. Бывший муж так обижен, что Мария обнаружила в своей «Алисе» — «жучок». Мужчина жил в загородном доме и московской квартире жены, которая обеспечивала всю семью. И, видимо, не хотел менять уклад роскошной жизни. Стоит отметить, что у Мироновой всю жизнь прекрасные отношения с отцом своего старшего сына.

КОЗЛОВСКИЙ И ЗУЕВА

31 августа 2026 года состоится заседание суда по иску 38-летней Ольги Зуевой к 40-летнему Даниле Козловскому. Будут взыскивать алименты. Актер Козловский перечислял деньги на содержание дочери от Зуевой, которая проживает с ребенком в США. Однако после того, как Козловский женился на Оксане Акиньшиной и у них в мае родился сын, тогда Ольга Зуева решила получать алименты официально. Сначала подала иск и, вроде бы, договорилась о том, что Козловский начнет перечислять алименты сам, без решения суда. В итоге экс-возлюбленные не подписали соглашение, и теперь все будет официально.

Данила Козловский и Ольга Зуева, 2018 год Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Скорее всего, суд обяжет Козловского выплачивать 1/4 от своих доходов на 6-летнюю Оду-Валентину. Если родители все-таки не придут к нотариально-заверенному соглашению о фиксированной сумме выплат. Зуева и Козловский строили отношения пять лет, но так и не поженились. Ольга улетела рожать в Нью-Йорк, где жила со студенческих лет. Там и захотела остаться с дочкой. А Козловский переезжать не захотел, навещал дочь и ее маму. Девочке не было и года, когда у Козловского начался служебный роман с Акиньшиной, он расстался с Зуевой. Дочь навещал, обеспечивал. Теперь Зуева хочет получать на содержание ребенка от Козловского каждый месяц 25% от его дохода. Как и положено по закону. Размер этих алиментов угадать сложно, так как у артистов он не фиксированный — зависит от числа проектов в каждом месяце.

Заседание по иску Ольги Зуевой к Даниилу Козловскому назначено на последний день августа.

Подать иск о взыскании алиментов в Москве Ольги Зуевой выгоднее чем в Нью-Йорке, так как исполнять решение суда США в нашей стране пришлось бы через небыструю процедуру признания. Оперативнее и выгоднее получить решение суда в Москве, где приставы и будут удерживать процент с доходов отца ребенка, и переводить на счет несовершеннолетней дочери. По законам штата Нью-Йорк Ольга Зуева могла получила на дочь 17% от доходов отца, а у нас — 25%.

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