Полина Верещагина поступила на бюджет в Высшую школу экономики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В этом году сразу в нескольких семьях звезд абитуриенты, а теперь уже студенты — будущие первокурсники. Сайт KP.RU сообщает о первых поступивших.

Полина Верещагина — золотая медалистка, старшая дочь артиста Олега Верещагина и его жены фотографа Александры. Полина этим летом получила высокие баллы за Единый государственный экзамен: русский язык — 100, литература — 100, английский язык — 92. Она выпускница московской школы №1415 «Останкино». Также у девочки были дополнительные баллы — за победу в Олимпиаде по английскому языку в РУДН. Верещагина прошла на бюджет в несколько вузов, но выбрала — Высшую школу экономики.

Родители Полины Верещагиной на выпускном с ее учителями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Счастливая мама студентки Александра Верещагина не сдерживает сегодня гордости — она, в отличии от многих родителей, полностью доверилась ответственной и самостоятельной дочери — которая всегда сама курировала и свою успеваемость, и выбор вузов, специальностей, все вопросы поступления. Мама будущей первокурсницы рассказывает: «Полина Верещагина — студентка Высшей школы экономики, факультета «иностранные языки и межкультурная коммуникация». Дочь сама поступила на бюджет! Сама заполняла все заявления, подавала согласия, загружала аттестаты и достижения. Да, наконец, сдавала ЕГЭ на сто баллов! Это ее личное достижение. Гордимся неимоверно. Второй язык хочет взять китайский». Сейчас Полина в совершенстве из иностранных языков владеет английским.

Нина Добрынина — дочь актера Николая Добрынина поступила в Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова на факультет дизайна. Абитуриентка проходила через ДВИ (дополнительное вступительное испытание) испытание — сдавала рисунок.

Кто еще?

Федор Мерзликин — сын актера Андрея Мерзликина зачислен в МГУ. Сын актрисы Глафиры Тархановой Корней зачислен на бюджет в Московский политех на графический дизайн. Сейчас принимает решение — может ему выбрать платное обучение в университете им. Плеханова, куда также набрал необходимое число баллов. В первом вузе нет военной кафедры, а во втором — есть.

Сын Андрея Мерзликина Федор зачислен в МГУ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сын артистки Екатерины Скулкиной Олег зачислен на бюджет, направление «компьютерная безопасность». 17-летний Олег поступил в столичный технический вуз, факультет «прикладная информатика в экономике и бизнесе», направление «компьютерная безопасность».

Екатерина Скулкина с сыном Олегом, который прошел на бюджет по модному направлению «компьютерная безопасность» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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