Ушедший Netflix заказал сериал русскому режиссеру: Кирилл Соколов прорвался в Голливуд после хорошей прессы, снимал Драко, а тексты пишет сам

Режиссер Кирилл Соколов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«За деньги — «да!»: примерно так можно охарактеризовать полную идеологическую сущность Голливуда. Фабрика звезд штампует успешные проекты вне зависимости от геополитической окраски и конъюнктуры. И только когда очень надо поиграть в повестку, имитирует борьбу с русским миром и некие запреты.

Несмотря на эту игру разумов и вопреки тому, что российскую культуру после начала СВО пытаются отменять по всему миру, раз за разом артисты и режиссеры из России (не русофобского формата и не на потребу конъюнктуре, как Звягинцев, Сокуров, Балагов, Серебренников и проч.) выстреливают и в Европе, и в Голливуде.

Так, настоящим прорывом в болоте антироссийской пропаганды на Западе стал успех картины «Анора», в которой Шон Бейкер снял целую плеяду русских актеров — от уже хорошо знакомых зарубежному зрителю Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой до дебютантов Марка Эйдельштейна и Юры Борисова. Последнего даже похвалил со сцены Роберт Дауни-младший.

После мощного импульса обратил внимание на другого русского режиссера и Netflix — американский стриминговый сервис, на который до сих пор продолжают молиться либерально настроенные продюсеры из России. Да, стриминг ушел из России, но как он может отменить русские таланты? Вот и пришлось заказывать новый фильм Кириллу Соколову — петербургскому сценаристу и режиссеру («Папа, сдохни», «Огонь», «Оторви и выбрось»). Автор не самых популярных в родной стране проектов уже успел заявить о себе в Голливуде, выпустив в текущем году комедийный боевик «Они убьют тебя», продюсировал который ни много ни мало Энди Мускетти, что выпускал небезызвестный фильм ужасов «Оно». Несмотря на скромные сборы, стилем и манерой киноповествования Соколов обратил на себя внимание Netflix — и ему заказали новый триллер.

Кадр из фильма «Папа, сдохни»

А как вообще он попал в США?

Вот у нас в стране никакой кинокритики, влияющей на что бы то ни было, давно нет, а в США на Кирилла обратили внимание после положительной рецензии «Папы, сдохни!» в Hollywood Reporter. После отписались New York Times, Los Angeles Times и Guardian. Затем на постановщика вышел иностранный (в хорошем смысле) агент, помогающий режиссерам и артистам продвигать карьеру в Америке (он же работает с создателями «Рика и Морти»). Так дело сдвинулось.

— Я работал над триллером «Ультра» для Sony, сай-фаем для Legendary и сиквелом «Никто» для студии 87North, — объяснял Соколов. — Ultra не сняли, потому что в Tristar полностью сменили продюсеров, новые же не захотели работать над проектами предшественников. Фантастика Legendary не состоялась, потому что Райан Рейнольдс (тоже продюсирует! - Авт.) разослал студиям похожий сценарий. Сюжет там был другой, но тот же жанр, те же говорящие животные, та же аудитория. Legendary предпочла купить его проект, потому что он уже был прикреплен как звезда. С «Никто 2» не сложилось из-за сроков. Каждый запуск — это большая победа. Есть множество успешных сценаристов, которые бесконечно продают сценарии студиям, но на IMDb у них пустые страницы.

Именно в Голливуде режиссер стал и сценаристом — начал писать сценарии и предлагать их продюсерам. «Они убьют тебя», над которым работал даже — глава Warner Bros. Майкл Де Лука, выпускавший «Грешников» и «Битву за битвой»! — так и появился.

— Битва за сценарий — это лучшее, что может с тобой произойти, потому что тогда ты можешь не только повышать стоимость сделки, но и добиться определенных условий контроля над проектом, — поясняет условия игры Соколов. — Моим условием было progress to production. Другими словами, мы продавали сценарий с условием, что, если в течение шести месяцев его не запустят в производство, мы можем отнести его в другую студию. Такое условие — невероятная редкость. Я пошел на Skydance в первую очередь из-за возможности поработать с невероятно крутыми Барбарой и Энди Мускетти. А Skydance, в свою очередь, позже предложила дистрибуцию New Line.

Везет тому, кто везет, но именно во время выпуска первой голливудской картины Соколова развернулась битва медиагигантов: компания Skydance купила Paramount и собралась выкупать Warner Bros. При этом Warner Bros., в свою очередь, хотела продаться Netflix. Сделка должна была стоить 82 млрд дол., но в определенный момент сорвалась, потому что стриминг не захотел повышать цену и из борьбы вышел — в итоге Paramount Skydance согласовала покупку Warner Bros. за 110 млрд дол. А потом все погрязли в судах — 12 штатов США и Гильдия сценаристов потребовали заблокировать слияние — и сделку заморозили до лета 2027 года.

Кирилл с американскими коллегами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Так или иначе, наш Кирилл остался в плюсе — на него обратили внимание серьезные кинобоссы. И теперь он получил контракт от Netflix. Для этой платформы Соколов снимет фильм под названием Blur — научно-фантастический триллер, главные герои которого (мать и дочь) имеют возможность телепортироваться. Продюсером выступил известнейший Шон Леви — шоураннер хитовых проектов «Дэдпул и Росомаха», «Живая сталь», «Очень странные дела» и других.

Русский режиссер Кирилл Соколов будет работать и над сценарием, первый драфт которого, не устроивший продюсеров, сделали Кристи Холл («Все закончится на нас», «Папуля») и Дэн Кейси («Форсаж»).

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