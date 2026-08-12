Огурцы рухнули в цене, а курятина внезапно подорожала: какой оказалась инфляция в России в июле

Поздним летом пора собирать урожай, так что цены на овощи-фрукты традиционно летят вниз Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Лето - это маленькая инфляция (а в конце осени и зимой она, наоборот, большая). Так уж устроена экономика - по крайней мере, в России. Летом у нас собирают урожай, цены на овощи-фрукты летят вниз, и общий рост цен традиционно замедляется. Так, по свежим данным Росстата, инфляция в стране в июле составила всего 0,54%. Давайте сравним с предыдущими месяцами:

Январь: 1,62%

Февраль: 0,73%

Март: 0,6%

Апрель: 0,14%

Май: 0,17%

Июнь: 0,87%

Но это средняя температура по стране. Некоторые товары и услуги в июле подорожали куда сильнее, чем на полпроцента. И подешевели тоже.

Спасибо овощу за это

Помидоры за месяц подешевели на 14%, а огурцы - на все 18%! В этом главная причина замедления инфляции. Июль и начало августа - пик сезона для этих овощей, дешевле уже не будет.

Но не все овощи дешевеют. Например, свекла и сладкий перец подорожали – хоть и не сильно, на 3-4 процента. Тут причина в том, что их начнут собирать ближе к осени – тогда цены и опустятся.

Курица пошла на взлет

Сильнее всего в июле подорожало газовое моторное топливо (см. «Только цифры») - но тут анализировать нечего, о причинах все знают и без нас. Добавим лишь, что в августе горючее, по данным Росстата, начало дешеветь.

Что оказалось неожиданным, так это подорожание курицы почти на 8% за месяц. Как объясняют эксперты, производителей куриного мяса мучает «инфляция издержек»: растут транспортные расходы, зарплаты персонала, коммунальные платежи и т. д. При этом с экспортом курицы у нас дела обстоят не так хорошо, как, например, с поставками за границу свинины. Поэтому свои затраты производители грудок и крылышек вынуждены компенсировать за счет внутреннего потребителя - нас с вами.

Ростом куриной стоимости озаботились не только мы. Федеральная антимонопольная служба направила производителям запросы, чтобы те объяснили причины повышения цен. Если оправдания не устроят ФАС, она может оштрафовать производителей или заставить снизить цены.

Неожиданным стало подорожание курицы почти на 8% за месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Свой юг» стал доступнее

Что касается услуг, то тут взлетели цены на поездки в Среднюю Азию (Казахстан, Киргизия, Узбекистан). И на Закавказье (Грузия с Арменией и Азербайджаном) тоже. Причина - высокий спрос. В середине лета люди активно покупают билеты и туры в эти страны на осень. А в сентябре-октябре там стоит очень комфортная погода, поэтому и цены все еще на высоте.

Чего не скажешь про черноморские курорты России. Сезон там покороче, поездки на сентябрь (которые многие бронируют уже в июле) стоят дешевле, чем на летние месяцы. Вот расходы и снизились.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что сильнее всего подорожало в июле…

Газовое моторное топливо +22,4%

Поездки в страны Средней Азии +10,7%

Дизельное топливо +9,2%

Куриное мясо +7,9%

Поездки в страны Закавказья +7,4%

Сахар-песок +7,2%

Апельсины +6,6%

Бензин +6,4%

Цемент +4,4%

Активированный уголь +3%

…и что подешевело

Огурцы -18%

Помидоры -14%

Лимоны -11,1%

Отдых на Черноморском побережье России -6,4%

Дома отдыха, пансионаты -4%

Речные круизы по России -3,6%

Куриные яйца -3,5%

Поездки в страны Юго-Восточной Азии -2,8%

Проезд в купейном вагоне -2,5%

Проезд в сидячем вагоне -2,4%

По данным Росстата.

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