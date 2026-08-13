Фото: Команда «Продолжение рода»

Анна Бузова и ее супруг Константин стали родителями еще 11 августа, но радостной новостью в соцсетях новоиспечённая мама поделилась сегодня утром. 38-летняя Бузова опубликовала фото с маленькими ножками новорожденной дочки.

«Спасибо, доченька, что выбрала нас. Мы тебя очень любим, наша сладкая булочка. Спасибо всем врачам, вы сделали нашу встречу самым прекрасным днем, который мы будем вспоминать всю жизнь… Спасибо моему любимому за то, что был рядом каждую секунду, и я еще раз поняла, что уже подарила дочке самый ценный подарок — лучшего папу в мире», — поделилась с подписчиками Анна.

Фото: Команда «Продолжение рода»

На одном из фото Бузова держит табличку, на которой указаны имя, рост и вес малышки. Девочку, которая родилась ростом 52 см и весом 3 кг 130 гр, назвали Марией.

«Всех целую. Ну, а я потихоньку привыкаю к новому статусу - Мама. Это что-то невероятное», — добавила Анна.

Как и старшая сестра, Анна Бузова тоже принимала участие в реалити-шоу «Дом-2», правда, недолго. С нынешним избранником Анна состоит в отношениях более 10 лет. Ребенок для пары стал долгожданным.

Фото: Команда «Продолжение рода»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я громкая»: На свое 40-летие Бузова рассказала, какая она в постели

«Очень хочу»: Ольга Бузова призналась в своем самом главном желании