Фонд «Наше будущее» назвал один из главных факторов развития социального бизнеса в регионах

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Социальные предприниматели главной целью видят не извлечение прибыли, а улучшение жизни общества. Эволюция сектора в России всё больше зависит не только от федеральных решений и инициатив самих предпринимателей, но и от качества экосистемы поддержки в регионах. К такому выводу пришли эксперты Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», который развивает направление в нашей стране.

Этим летом команда Фонда проделала большую работу: обобщила текущие данные из регионов, проанализировала инфраструктуру поддержки и состояние сектора. Главный драйвер развития, по мнению экспертов, — устойчивая система сопровождения в регионах. Она помогает предпринимателям развивать проекты: улучшать услуги, находить партнеров, привлекать ресурсы и масштабироваться .

ЕДИНАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Сегодня во многих регионах работают Центры инноваций социальной сферы (ЦИСС) или другие организации: в них консультируют социальных предпринимателей, обучают, помогают с информационным сопровождением и участием в программах развития. При этом уровень доступности льготного финансирования, налоговых преференций, грантов, имущественной поддержки и муниципальных программ заметно различается от региона к региону.

— Сегодня для развития социального предпринимательства важно не просто наличие отдельных мер поддержки, а их связанность в единую систему. Предприниматель должен понимать, куда обратиться на старте, как подтвердить статус, где получить знания, какие инструменты доступны для роста, как выйти к партнёрам и рынкам. Чем лучше эта логика выстроена в регионе, тем выше шансы, что социальный проект не останется разовой инициативой, а станет устойчивым предприятием, — отметила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Для развития сектора важно выровнять ситуацию с доступом к финансовым инструментам. Большинство социальных предприятий — это микропредприятия и небольшие организации, которым сложно получить классический кредит: у них часто нет залога и нужных документов. «Наше будущее» совместно с банком партнёром в этом году представили финансовый продукт для социальных предпринимателей: с льготной ставкой (6,5 %), суммой до 3 млн рублей и сроком до 12 месяцев.

Фонд видит эти инструменты как часть общей системы поддержки. Социальному бизнесу по-прежнему нужны не только финансы, но и обучение, консультации, продвижение и региональные меры

РЕГИОНЫ ХОТЯТ ЗНАТЬ О ЛУЧШИХ ПРАКТИКАХ

Одним из направлений развития региональной инфраструктуры стало информационное взаимодействие. Регионы хотят обмениваться практиками, новостями проектов, аналитикой и примерами решений, которые уже работают.

— Регионам важно видеть не только свою статистику, но и общую картину: какие меры работают, где быстрее растёт устойчивость предприятий, какие практики можно адаптировать, какие инструменты дают результат. Поэтому следующий этап развития связан с переходом от разовых оценок к регулярной аналитике и управлению на основе данных, — подчеркнула Наталия Зверева.

Поэтому Фонд развивает подход к комплексной оценке региональных экосистем. Модель позволяет смотреть на развитие социального предпринимательства не только через число участников Реестра соцпредпринимателей, но и через качество среды, в которой они работают.

Команда «Наше будущее» выступает федеральным интегратором: она связывает регионы, предпринимателей, экспертов, программы, ресурсы и партнёрские инициативы. Например, Фонд объединил представителей ЦИСС из разных регионов в единое сообщество, где участники общаются, делятся лучшими практиками, реализуют совместные проекты.

Другие важные инициативы — Премия «Импульс добра», конкурс «Вектор добра» и Школа социального предпринимательства Фонда. Премия отмечает тех, кто вносит значимый вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в разных регионах России. В рамках конкурса в регионах участниках выбирают шесть победителей: каждый получает 500 тысяч рублей на развитие проекта. Школа даёт доступ к прикладным знаниям и экспертизе — независимо от места ведения бизнеса.

Эксперты Фонда уверены, что дальнейшее развитие социального предпринимательства зависит от способности регионов переходить от набора отдельных мер к системной модели сопровождения. Важны и гранты, и обучение, и льготное финансирование: каждую меру поддержки бизнес задействует по мере роста своего проекта. Такой подход поможет сформировать устойчивое ядро социального предпринимательства, улучшить поддержку в регионах и лучше управлять развитием сектора. Следующим шагом в Фонде видят формирование единого информационно аналитического пространства. Оно поможет отслеживать динамику, выявлять успешные практики и предлагать адресные решения для регионов.

Реклама Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» ИНН 7704273840 erid: 2W5zFJJ8cwK