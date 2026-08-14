Рассказываем о том, что будет в тренде осенью 2026. Фото: lamoda.ru/alexanderbogdanov.com

Осень уже не за горами, а значит, пора постепенно готовить гардероб к прохладному времени года. Большинство брендов уже представили новые линейки. В их числе и дизайнер Александр Богданов, который выпустил коллекцию «Династия», где можно найти деловые костюмы, женственные платья, юбки, блузы и верхнюю одежду на любой вкус. Богданов рассказал о трендах осени.

О трендах осени рассказал дизайнер и основатель одноименного бренда Александр Богданов Фото: личный архив.

Элегантность и аристократизм

Если обобщить тенденции, то можно сказать, что излишнюю расслабленность и спортивность все больше и больше вытесняют элегантность и сдержанность. Силуэты становятся более облегающими и женственными. Кричащие оттенки уходят в прошлое, уступая место более нейтральным и природным цветам. Актуальны приталенные платья, полуприлегающие (не слишком широкие) брюки и джинсы, а также элегантные костюмы. В моей коллекции как раз представлен костюм-тройка в благородном оттенке грейдж (цвет, полученный путем смешения серого и бежевого — прим. Ред.), который можно носить как с лодочками, так и с высокими сапогами.

Костюм-тройка Alexander Bogdanov. Фото: alexanderbogdanov.com

Пальто

Вновь становятся актуальными пальто, хотя осенью и зимой они всегда незаменимы. Советую обратить внимание на двубортные модели прямого кроя с добавлением шерсти. Такие пальто согреют вас в любую погоду, всегда смотрятся стильно и сочетаются почти с любой одеждой и обувью. Цветовая палитра — сдержанная: бежевый, серый, бордовый, коричневый. В качестве яркого акцента можно добавить, например, цветные перчатки.

Пальто SashaOstrov. Фото: lamoda.ru

Современный историзм

В моду входит современный историзм. Так, многие бренды стали выпускать одежду в викторианском стиле — корсеты, рубашки с высокими воротниками и рюшами, блузы с рукавами-буфами. Можно сказать, что привычный для нас минимализм немного оттесняется более сложной одеждой, но полностью этот стиль тоже не уйдет. Как говорится: одно другому не мешает. Просто сейчас дизайнеры все чаще смотрят в сторону более сложных фактур и исторических элементов в современном прочтении.

Рубашка Lime. Фото: limestore.com

Благородные оттенки

В тренде глубокие благородные цвета: бордовый, шоколадный, синий, терракотовый, серый. Осенью мы, как правило, отдаем предпочтение теплым оттенкам — рыжему, коричневому. Именно в эти цвета окрашивают кожу и замшу.

Джемпер Elis. Фото: lamoda.ru

Приталенные силуэты

Силуэты становятся все более приталенными, иногда даже утрированно приталенными. При этом линия плеч выражена, а вот рукава остаются объемными. Приталенного эффекта мы достигаем за счет вытачек или же поясов.

Жакет Nume. Фото: lamoda.ru

Зауженные брюки и легинсы

Широкие брюки мы еще носим, но все чаще присматриваемся к зауженным вариантам по ноге. В моду также вернулись легинсы. Особенно актуальны модели со штрипками. Их мы комбинируем с приталенными жакетами или объемными бомберами и куртками.

Легинсы O'STIN. Фото: lamoda.ru

Мех, кожа и замша

Мех, покрывший минувшей зимой буквально все, не сдает позиций. Можно наблюдать много пушистых фактур, которые используются при пошиве как верхней одежды, так и кардиганов, блуз и платьев. Наряду с мехом все так же востребованы кожа и благородная замша. Если говорить про кожу, то актуально тиснение под крокодила.

Куртка Alexander Bogdanov. Фото: alexanderbogdanov.com

Кружево

Популярность кружева связана с трендом на историзм, про который мы упоминали выше. Актуальны самые разные узоры: и утонченные, и нарочито крупные. В осенних коллекциях кружево может быть сплетено с добавлением шерсти, мохера и других теплых материалов.

Костюм Emberens. Фото: lamoda.ru

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