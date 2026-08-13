13 августа исполняется 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро.

Однажды очень давно мне в руки попала тоненькая пожелтевшая от времени брошюра, изданная в Мексике в 50-х годах прошлого века на дешевой бумаге. Это была программа «Движения 26 июля», одним из лидеров которого был молодой и никому не известный тогда кубинец по имени Фидель Кастро. Политические цели движения уместились, кажется, всего на одной страничке. Среди них – политическая демократия, социальная справедливость, принцип коллективного руководства, которые исключали сосредоточение власти в руках узкого круга лиц или установление режима личной власти.

Свергнув диктатора Фульхенсио Батисту в январе 1959 года, Фидель Кастро возглавлял Кубу 49 лет. Лишь в феврале 2008 года он из-за проблем со здоровьем объявил о своем окончательном уходе со всех государственных постов, а в 2011-м, за пять лет до смерти, передал своему младшему брату Раулю Кастро и полномочия первого секретаря ЦК Компартии Кубы.

Личность самого Фиделя еще при его жизни стала легендарной. Система, созданная им, держится до сих пор. «История меня оправдает!» - уверенно заявил будущий команданте на судебном процессе в 1953 году после неудачного штурма повстанцами казарм Монкада, которым он руководил. Что ж, время показало, что Фидель Кастро это не просто надолго. В сознании миллионов - это навсегда.

Фото: Global Look Press

НЕ ТЕРПЕЛ ВРАГОВ

Харизматический лидер, законность прихода которого на высшую ступень власти в стране никогда не подвергалась сомнению (сомнению подвергалась оправданность его столь долгого пребывания там), придал созданной им системе много личностных черт. Образ самоотверженного революционера, героя-романтика, старшего брата-защитника, а затем – заботливого отца стал для кубинцев частью их бытовой психологии. Все важнейшие события и достижения, а они, безусловно, были на острове почти за полвека правления Кастро, связывались с его именем. Даже ошибки, признаваемые официально, работали на его авторитет: он их заметил, он их и поправил. А то, что он же их совершил, уходило на второй план – кто же не ошибается? И этот образ, пусть потускневший со временем, все еще держит многих кубинцев в магическом поле своего притяжения.

Честолюбие, без которого не бывает политика, хитрость, коварство и жестокость, без которых не бывает борьбы за власть и ее удержание, - все это оставалось «за кадром». Об этом знали только посвященные. Фидель – вождь, Фидель – символ был у всех на виду. Маккиавеллизм Фиделя-политика был тщательно скрыт от посторонних глаз. Когда у власти находится «когорта несгибаемых борцов», легитимность которых замешана на порохе успешного восстания против прежнего тирана, народу бывает трудно рассмотреть первые ростки зарождающегося авторитаризма, который потом без труда переходит в «политическую традицию».

То, что Фидель Кастро великий политик, не отрицали и его враги. Их у него всегда хватало. Даже многие соратники превращались во врагов. Немногим из них удавалось вырваться из страны. Некоторые исчезали бесследно. Другие десятилетиями оказывались «изолированными». Враг революции и ее вождя – враг народа.

Фото: imago-images.de/Global Look Press

КАК МОСКВА РАЗОШЛАСЬ С ГАВАНОЙ

Американцам, которые поначалу вполне терпимо относились к новой власти на Кубе, очень не понравилось, когда она пошла на национализацию собственности граждан и компаний США. Одновременно Гавана налаживала связи с Москвой, заключив соглашение о продаже в Союз кубинского сахарного тростника и закупках советской нефти. В ответ на это Вашингтон ввел эмбарго в отношении острова, а в январе 1961 года разорвал дипотношения с Кубой.

В том же 1961 году Фидель Кастро объявил о социалистическом характере революции на Кубе. А в октябре 1962-го году случился Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной войны. Кастро дал согласие на размещение на Кубе контингента советских войск в 40 тысяч человек и развертывание баллистических ракет средней дальности. Пентагон предлагал атаковать Кубу, но президент Кеннеди, осознавая риски, пошел на сделку с Хрущевым, и кризис был решен. Кремль без консультаций с кубинцами решил вывести войска и ракеты с острова в обмен на гарантии США о ненападении на Кубу и демонтаж их собственных ядерных ракет «Юпитер», нацеленных на нас тогда из Турции.

Кастро был возмущен. Он написал Никите Хрущеву письмо, в котором резко возражал против «односторонних действий» СССР. Связи двух стран после этого, казалось бы, начали проседать. Но в 1963 году лидера Кубы пригласили в Советский Союз. Его первый визит к нам продолжался 40 дней! Понятно, что после этого отношения снова резко пошли вверх.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй «черной кошкой», пробежавшей между Москвой и Гаваной, стала наша перестройка. Кубинский лидер сразу ее не принял, заявив, что это – «отказ от социализма». А Москва стала налаживать «мосты» с заклятыми врагами Кастро, в частности, из «Кубино-американского фонда», которые всегда готовились к военному свержению власти на Кубе. Их принял сам Горбачев. Даже бывшие соратники Кастро, ставшие его врагами, говорили мне, тогдашнему собкору «Комсомолки» в Мехико, что Москва делает ошибку. Они явно имели в виду, что налаживать отношения с оппозицией Кастро надо, но не с «мясниками».

Потом, когда советская власть рухнула, новый министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, принимая в Москве лидера упомянутого фонда, даже произнес тост «За свободную Кубу!»

Конечно, кубинцы это знали. Их разведка, кстати, одна из лучших в мире. Но и после того, как сначала перестроечный Советский Союз, а потом и Россия демонстративно рвали экономические связи с Кубой, кубинцы вели себя весьма достойно по отношению к нам. В 90-е годы по инициативе Фиделя остров Свободы, несмотря на уже начавшиеся серьезные экономические проблемы, за свой счет принял на реабилитацию сотни чернобыльских детей. К нашему стыду, тогда об этом у нас даже в прессе предпочитали не писать.

ФИДЕЛЬ И «КОМСОМОЛКА»

В 1991 году я приехал из Мексики на Кубу закрывать пустовавший корпункт «Комсомолки» в Гаване. Там к тому моменту оставался единственный советский журналист - корреспондент ТАСС Сергей Середа. Зашел к коллеге. В прихожей вижу фото – Сергей с Кастро. Спрашиваю, откуда? Середа объяснил: кубинский лидер специально позвал его на личную встречу, чтобы расспросить, что это за явление под названием «перестройка» происходит в СССР. Условием Фиделя было – никаких публикаций об этом разговоре.

С начала нашей перестройки Кастро не дал ни одного большого интервью ни советской, ни потом российской прессе, хотя западным журналистам не отказывал. «КП» в те годы тоже настойчиво просила об интервью. Я из Мексики неоднократно письменно запрашивал Гавану об этом, но тщетно. Единственное, что удалось газете, – несколько вопросов Фиделю задала тогдашний редактор международного отдела Елена Овчаренко во время официальных мероприятий по линии МИД России. Не ответить на них было бы неуважением к российской стороне, но кубинский лидер отвечал сугубо кратко и предсказуемо.

Почему интервью «КП» так и не состоялось, мне объяснили, когда во второй половине 90-х я в очередной раз приехал на Кубу. Один из руководителей официального информагентства страны Prensa Latina, с которым я был давно знаком, на мой вопрос, как там наша заявка на встречу с Фиделем, ответил, что это безнадежно. Оказалось, что «Комсомолка» попала в «черный список» для кубинских властей после того, как еще в 1991-м опубликовала большой материал о личной жизни команданте, про которую советские читатели ничего не знали. О женах, любовницах, детях, в том числе внебрачных (см. «О личном»). Было и что-то о его богатствах - по источникам из американской прессы. Такие тогда были времена.

Эффект оказался настолько громким, что ко мне в корпункт в Мехико даже приходили местные корреспонденты выяснять, правда ли, что наше газета так резко высказалась о вчерашнем кумире и что это вообще значит в политике СССР по отношению к Кубе.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

ПОДЛИННАЯ «РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА»

Если и говорить о «революции достоинства», о которой так любят твердить сегодня на Украине, то кубинская революция была именно такой. Киевский «евромайдан» сбрасывал коррумпированную власть Януковича и страстно хотел встать на довольствие Запада, а кубинское восстание против ставленника США Батисты сбрасывало ненавистную власть, которая была вассалом американской гегемонии.

Это восстание было горячо встречено в странах Латинской Америки, на «заднем дворе» США. И многие годы Фидель Кастро был выразителем сил, которые выступали против американского господства на континенте, но не имели возможности громко сказать об этом. Фидель же выражался без стеснения, чего лидеры других латиноамериканских стран позволить себе не могли. Например, в конце 90-х он призвал отказаться от выплаты долга стран континента США и Европе. Его логика была проста: за годы колониализма западные государства вывезли из латиноамериканских стран столько богатств, что они с лихвой покрывали нынешние долги «третьего мира» «первому». И приводил конкретные выкладки.

Понятно, что та инициатива Кастро была обречена – слишком сильна была зависимость стран, которых он призывал к неповиновению перед Западом, от этого самого Запада. Но примечательно, что привлекательность этой идеи и ее автора даже в глазах показательных послушников Вашингтона была очевидна.

«БОРОДАЧ», МЕЧТАВШИЙ СПАСТИ МИР ОТ СПИДа

Далеко не все на Кубе любили Кастро. Диссидентов там хватало. Но политика партии была – не только преследование несогласных, но и разрешение им выехать из страны. «Антисоциальные элементы», в число которых входили и уголовники, и недовольные, выдворялись с Кубы изощренно – специально создавались «окна возможностей», через которые их вывозили на судах в США.

Но в стране оставалось немало диссидентов, которые, скорее всего, хорошо контролировались спецслужбами и Комитетами защиты революции – низовыми структурами, боровшимися с врагами власти.

Критики Кастро на острове, как мне поведали когда-то местные диссиденты, долго называли его в разговорах, чтобы не подставиться, «бородой» - а как же еще? Но потом это стало небезопасным, и они начали обозначать «бородача» ладонью, скатывающейся с подбородка вниз.

При строгом контроле властей над официальной прессой иностранные журналисты пытались узнать о команданте какие-то подробности у диссидентов, которые, как правило, всегда контролируются кем надо. В самую первую поездку на Кубу я с коллегами из европейских стран встречался с одним таким «несогласным». «Есть ли на Кубе коррупция?», - спросил один из нас словоохотливого за бесплатный обед кубинца. «Да, - был ответ. – У нас вы можете достать все, даже вертолет. Но надо учитывать, что он будет советским».

«Честные голоса» также рассказывали нам, что у увлекающегося Фиделя были периоды, когда он полностью ушел в войну в Анголе, которая велась при помощи кубинских войск. Отходил на недели от всех других дел и с генштабом зависал над картами, планируя военные действия в далекой Африке.

А еще у него была мечта – первым создать лекарство от СПИДа. Успехи кубинской медицины всемирно признаны, ей власти уделяли приоритетное внимание. Команданте надеялся, что, создав вакцину против «чумы ХХ века», Куба выберется из всех экономических проблем.

В последние годы у власти, как рассказывали кубинцы, он стал требовательнее к своим министрам. На заседаниях правительства, которые проводил сам Фидель, им запрещалось пользоваться «шпаргалками». Каждый должен досконально знать то, чем занимается. И министры, прежде чем войти в зал заседаний, усиленно штудировали свои бумаги, запоминая все, что может пригодиться – цифры, названия, даты.

Рыночные реформы, которые Фидель все же был вынужден начать, были скованы его же постулатом: «На Кубе предприниматель никогда не будет зарабатывать больше учителя или врача!». И в народ пошла горькая шутка: если бы человек был рожден только для того, чтобы получить образование (у кубинцев оно чуть ли ни лучшее в Латинской Америке) и лечиться, то Куба была бы идеальным местом для жизни на земле.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О ЛИЧНОМ

У Кастро есть сын Фиделито от первого брака, пятеро детей от второго брака, а также внебрачная дочь от Наталии Ревуэльты Клеус – Алина Фернандес Ревуэльта. В 1993 году она против воли отца сбежала в Испанию с помощью поддельных документов и парика. Впоследствии переехала в США.

Первая жена Кастро Мирта Диас Баларт из-за романов Фиделя на стороне в начале 60-х подала на развод и эмигрировала в США, забрав с собой сына. Кубинская разведка по приказу Кастро выкрала его и доставила в Гавану. Фидель сам воспитывал своего наследника и даже сделал его директором Агентства по атомной энергии Кубы.

О РЕКОРДАХ

26 сентября 1960 г. на заседании Генассамблеи ООН Фидель Кастро произнес самую длинную за всю историю организации речь - 4 часа и 29 минут. Но в 1997 году он превзошел свой рекорд, выступая на 5-м съезде компартии Кубы – Фидель не сходил с трибуны, объясняя товарищам суть текущего момента и задачи дня, 6 часов 43 минуты.

В декабре 2011 г. Фидель Кастро был включен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший наибольшее число покушений - 638.

А ЧТО СЕЙЧАС

После смены власти в Венесуэле Куба потеряла источник нефти, санкции США против нее ужесточились, кубинская экономика, как считают американцы, находится на грани коллапса.

По данным американских СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность смены власти на Кубе к концу года. Прямого военного вмешательства пока не планируется, предполагают повторить «венесуэльский вариант» - замену действующего лидера на нового, готового сотрудничать с Вашингтоном. Среди «кандидатур» якобы рассматривают и внучатого племянника Фиделя Кастро - Оскара Перес-Олива Фрага. Однако он считается лояльным нынешнему кубинскому руководству.

ЦРУ, по эти данным, создало специальную оперативную группу по Кубе, которая занимается анализом разведданных, кибероперациями и попытками вызвать раскол в верхушке кубинской власти. Однако эксперты отмечают, что кубинское правительство более устойчиво, чем венесуэльское, и коммунистическая партия сохраняет сильный контроль над армией и аппаратом безопасности.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже публично заявил, что страна не поддастся давлению и готова защищать свою независимость «до последней капли крови». Один из главных лозунгов острова Свободы со времен Фиделя Кастро – «Родина или смерть!»

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