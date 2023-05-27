О чем предупреждал мир Генри Киссинджер: Легендарному политику исполнилось 100 лет

27 мая Генри Киссинджеру исполняется 100 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

27 мая Генри Киссинджеру исполняется 100 лет. Вековой юбилей патриарх внешней политики встречает в добром здравии. Он, твердый защитник англосаксонского господства, тем не менее, воспринимается не как классический «ястреб», а некий «благоразумный» политический хищник, который просто ради удовольствия никого не заклюет, только по необходимости.

Годы вхождения еврейского эмигранта из Германии в руководство США в качестве советника президента по национальной безопасности и госсекретаря связывают с курсом на «реальную политику», приведшую в начале 1970-х к «разрядке и мирному сосуществованию двух систем». Киссинджер, вошедший в историю дипломатии своим искусством «челночных переговоров», добился немалого. Нормализовав отношения между США и СССР, символом чего стал визит президента Никсона к генсеку Брежневу в 1972-м, американский госсекретарь практически одновременно сумел найти «ключик» и к китайскому руководству, открыто конфликтовавшим в то время с советским. И все, надо признать, были довольны этому.

Генри Киссинджер у своего автомобиля в Париже, где в 1973 году проходили мирные переговоры по Вьетнаму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отметился Киссинджер и в урегулировании войны во Вьетнаме (развязыванию которой сначала и поспособствовал), и в разводе по углам военного «ринга» арабов с израильтянами во время конфликтов 1968 и 1973 годов. Очень способствовал массовой эмиграции евреев из Советского Союза. Дергал за тайные ниточки кровавых госпереворотов в Латинской Америке, прежде всего в Чили и Аргентине. Президент Альенде был свергнут генералом Пиночетом при поддержке американцев как раз тогда, когда внешнюю политику президенту США подсказывал Киссинджер.

Много чего было в жизни еврейского мальчика Хайнца, ставшего в Америке Генри. А могло и не случится - семья Киссинджеров бежала от нацистов очень вовремя, ее родня, оставшаяся в Германии, погибла в Холокост.

Став гражданином США после того, как вступил в годы Второй Мировой в американскую армию, Генри Киссинджер мерял свою судьбу семимильными шагами: служба в военной разведке, блестящая учеба в Гарварде, работа в ведущих американских «мозговых центрах» в качестве специалиста по ядерному оружию. Кто-то даже утверждает, что и в ЦРУ он поработал, ну, по крайней мере в структурах, с которыми эта организация «дружит». Да и сам он дал основание для таких предположений, заявив в начале 1990-х в разговоре с президентом России Владимиром Путиным: «Все приличные люди начинали в разведке». Кстати, с Киссинджером российский президент регулярно встречался, всегда находя время для бесед с «гуру международной политики» во время своих визитов в США или когда Киссинджер приезжал в Россию.

Генри Киссинджер с женой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Кто вы, доктор Киссинджер?» - этот вопрос интересует многих и давно. Но сам герой очевидно предпочитал оставаться слегка в тени событий, хотя все знали, кто для этих событий «ставил свет». Иногда и подыгрывал для пущей интриги. В 1972-м, когда Киссинджер отличился в американской политике и на советском, и на китайском направлениях одновременно, журнал Playboy назвал его «самым желанным мужчиной года», подчеркивая его успехи в политике и у женщин. Сам политик явно не без умысла поддерживал эту тему, неоднократно заявляя, что «лучший афродизиак - это власть».

К мнению Киссинджера всегда прислушивались. Его книги внимательно читают эксперты и политики. Его советы принимают во внимание. Главное для нас - помнить, что он всегда выступает «за своих» и защиту их интересов. Если прагматизм советует ему искать точки соприкосновения с оппонентами, то он так и поступает. Но вовсе не из-за того, что печется об интересах оппонентов/врагов. Просто не надо доводить их до стадии безысходности, тогда они могут стать еще опаснее. Поэтому и к России, а раньше к Советскому Союзу, у Киссинджера не было и быть не могло каких-то симпатий. Просто он не был согласен с теми, кто хотел и хочет стереть нас в порошок. Нет, надо договариваться, на каких условиях мы будем играть по их правилам. Тогда и контроль надежней…

Примерно это и стоит за недавним громким заявлением Киссинджера о необходимости принять Украину в НАТО. Будто он не понимает, что именно из-за этого, главным образом, и начался нынешний конфликт. Все понимает и вот как разъяснил. Запад так накачал оружием Украину, что она стала одной из наиболее вооруженных стран Европы. А руководство в Киеве он назвал «самым неопытным в стратегическом плане». Поэтому принять Украину в НАТО надо для того, чтобы киевские власти не имели возможности «принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне». То есть альянс для Киева станет «смирительной рубашкой», которая спасет Европу от «государства-отшельника, которое само за собой следит». Ловко. Но, при всем уважении к гуру, его вариант никак не «прокатит».

Генри Киссинджер беседует с Владимиром Путиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Может, действительно, его время уже ушло или уходит? На внешнеполитическую экспертизу, пожалуй. Слишком сильно и быстро меняется геополитическая ситуация, и подходить к миру со старыми мерками - просто непродуктивно. Но вот в других вопросах Киссинджер до сих пор поражает точностью прозрений.

Как вам такое: «Через соцсети на пользователей льются потоки мнений большинства, и человек утрачивает способность к рефлексии. (…) Все это ослабляет силу духа, необходимую, чтобы выработать собственные убеждения и пройти определенный путь в одиночку – без этого невозможно создать нечто новое. Воздействие интернет-технологий на политику особенно заметно. (…) Политические лидеры заняты нишевым давлением, у них нет времени, чтобы задуматься о контексте, и, следовательно, нет потребности расширять мировоззрение. В цифровом мире приоритетна скорость, что препятствует рефлексии, радикалы получают преимущество перед вдумчивыми людьми, ценности формируются консенсусом субгруппы, а не в процессе размышлений.»

Правда, помогает понять многих нынешних политиков Запада, Аннулену Бербок, например? Написано пять лет назад. А еще раньше он предупреждал: «Интернет лишает общество исторической памяти. Люди забывают то, что, как они думают, всегда можно уточнить, и помнят то, что, как они считают, уточнить нельзя. Переместив столь много информации в пространство доступного, Интернет лишает человека желания запоминать…»

Мудрый столетний старик. Прислушиваться к нему - обязательно!

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