Результаты VK за второй квартал и первое полугодие 2026 года

Все операционные сегменты VK показали рост по выручке и положительную рентабельность по EBITDA. VK сохраняет прогноз на 2026 год и ожидает, что по итогам года EBITDA составит более 24 миллиардов рублей.

Во втором квартале 2026 года VK ускорила рост финансовых результатов:

EBITDA увеличилась на 41% год к году до 7,6 миллиарда рублей.

Рентабельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 17%.

Выручка увеличилась на 17% до 43,5 миллиарда рублей.

Чистая прибыль составила 328 миллионов рублей.

Выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась до 26,7 миллиарда рублей, показав двузначный темп роста: на 14% год к году и на 22% относительно первого квартала 2026 года.

В первом полугодии 2026 года VK продемонстрировала рост финансовых результатов:

EBITDA выросла на 34% год к году и составила 14 миллиардов рублей.

Рентабельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 17%.

Выручка выросла на 12% год к году и достигла 81 миллиарда рублей.

Чистый операционный денежный поток вырос до 15,4 миллиарда рублей, по сравнению с отрицательным значением за первое полугодие 2025 года.

Объем денежных средств вырос на 51% до 49,6 миллиарда рублей.

Долговая нагрузка VK за полтора года сократилась более чем в 3 раза. Чистый долг на конец первого полугодия уменьшился на 27% до 60,2 миллиарда рублей по сравнению с концом 2025 года. Соотношение Чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2026 года улучшилось и составило 2,3х по сравнению с 3,6х на конец 2025 года.

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Ключевые драйверы роста выручки VK в первом полугодии 2026 года:

Доходы от онлайн-рекламы крупного бизнеса выросли на 12% до 29,1 миллиарда рублей.

Доходы от in-stream видеорекламы выросли на 44% до 4,9 миллиарда рублей.

Выручка VK Tech увеличилась на 35% до 9 миллиардов рублей.

Выручка образовательных сервисов для детей показала рост на 26% до 4,9 миллиарда рублей.

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Результаты VK за второй квартал и первое полугодие 2026 года

VK продолжает увеличивать аудиторные метрики и укреплять лидерство в Рунете[1]:

Средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK по итогам второго квартала 2026 года увеличилась на 13,2 миллиона до 90,7 миллиона пользователей.

Показатель time spent вырос до рекордных 7,8 миллиарда минут в день, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем один пользователь ежедневно использует два продукта VK и проводит в сервисах компании более 85 минут[2].

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[1] Источник: Mediascope, второй квартал 2026 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

[2] Источник: рассчитано на основании данных Mediascope Cross Web, первое полугодие 2026 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.