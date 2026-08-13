Начальник расчета БПЛА «Митяй»: «Враг не пройдёт, горели, горят и будут гореть!»

«Митяй» рассказал о боевой работе подразделений в зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении

Начальник расчета БПЛА 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад» с позывным «Митяй» рассказал о боевой работе подразделений в зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении.

«В данное время выполняем боевую задачу на Краснолиманском направлении. Помимо минирования еще летаем на «камикадзе», сидим в «ждунах», ожидаем противника на дорогах, где они могут появиться. Жжём все виды техники, начиная от НРТК, пикапы, САУ-шки, танки, БТРы, БМП-шки, все, что у них есть, все у них сгорит. Как показывает практика, горит она очень хорошо. Также работаем по живой силе», - говорит «Митяй».

Операторы БПЛА группировки войск «Запад» выстроили новую линию оборону из «ждунов». Беспилотники-камикадзе поднимаются из травы почти без звука и поражают пехоту и технику противника.

«Митяй» отмечает, что подразделения противника регулярно предпринимает попытки прорыва, однако натыкается на наблюдателей и «ждунов», которые уничтожают их:

«Попытки прорыва малыми группами не приносят результата, так как местность обильно заминирована, что делает передвижение крайне затруднительным. Даже если нескольким бойцам удается пройти, далее их встречают наши подразделения, которые ликвидируют их. Техника противника не достигает передовой, поскольку горит еще в глубине их тылов».

Военнослужащий озвучил девиз 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад»: «Враг не пройдёт, горели, горят и будут гореть!».

О том, как наши воины отличились на передовой за последние 24 часа, смотрите в боевой сводке за 13 августа 2026 г.