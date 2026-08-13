Юрий Колокольников снова снялся в иностранном фильме: о чем будет триллер с лауреаткой «Оскара» Мишель Йео и звездой «Шерлока» Мартином Фрименом

Российский актер Юрий Колокольников снимается в иностранных фильмах уже на протяжении 12 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский актер Юрий Колокольников снимается в иностранных фильмах уже на протяжении 12 лет. Причем весьма активно и успешно: добрался до сериалов «Игра престолов», «Американцы» и «Белый лотос», до фильма Кристофера Нолана «Довод». На этот раз он появился в триллере «Хирург», о чем сам с удовольствием рассказал в соцсетях.

«Я вообще-то умею хранить секреты. Иногда даже почти год. И вот один из них наконец можно рассекретить. Рад наконец рассказать: уже 12 сентября состоится мировая премьера экшен-фильма The Surgeon на Международном кинофестивале в Торонто — TIFF. Картина вошла в программу Centrepiece — одну из центральных международных витрин фестиваля. В фильме — оскароносная Мишель Йео, любимец публики из «Шерлока» Мартин Фримен и ваш скромный Юрий. Признаюсь, быть частью такой компании — отдельное удовольствие. Съемки проходили в Ирландии - мы полтора месяца работали в Дублине. Другие подробности пока рассказать не могу, поэтому с хирургической точностью подбираю слова: актеры - топ, команда - вау, а сам фильм - медицинский экшен-триллер. Не знаю, существовал ли такой жанр официально до нас, но теперь точно существует!»

Мишель Йео получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Всё везде и сразу» (2021) Фото: кадр из фильма.

Мартин Фримен полюбился публике своей ролью доктора Джона Ватсона в сериале «Шерлок» (2010-2017) Фото: кадр из фильма.

Впрочем, сюжет картины - не такой уж секрет, как кажется Юрию: синопсис опубликован на сайте кинофестиваля в Торонто. Сообщается, что Йео, прославившаяся когда-то в гонконгских боевиках и получившая «Оскар» за фантастическую комедию «Все, везде и сразу», сыграет хирурга, ушедшую в отставку, но под дулом пистолета вынужденную провести еще одну операцию. «Она на пенсии, но банда преступников во главе с Мартином Фрименом похищает ее и заставляет работать с пациентом, страдающим от опасного заболевания. Она прекрасно знает человеческую анатомию, блестяще умеет обращаться со скальпелем, одинаково умело исцеляет и ранит, - и использует эти навыки, чтобы дать преступникам бой».

Поставил картину режиссер Рошан Сети, индиец по происхождению, родившийся в Канаде, но работающий в Штатах. Любопытно, что у него большой медицинский опыт: он начинал как радиолог-онколог, работал в бостонской больнице, а в середине 2010-х принял участие в создании сценариев сериалов о медиках «Реанимация» (Code Black) и «Ординатор» (The Resident). Сообщается, что он иногда занимается медициной и сейчас, параллельно снимая фильмы (на его счету романтические комедии «7 дней» и «Хороший индийский мальчик», а также детский музыкальный фильм «Лучший в мире»). На сайте TIFF пишут: «В «Хирурге» уделяется одинаковое внимание и захватывающим экшен-сценам, и проработке характеров персонажей. Этот фильм в стиле «Оскальпируй их всех!» знаменует возвращение классических боевиков-блокбастеров 2000-х годов».

Выйдет ли картина в официальный российский прокат, пока не известно.

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