Мошенники активизируются перед Медовым Спасом: правила защиты от аферистов в праздники

Злоумышленники выдают себя за пасечников и предлагают мед по цене заметно ниже рыночной, просят предоплату за крупную партию — после перевода денег исчезают. Фото: mama_mia / Shutterstock / Fotodom

У мошенников есть всесезонные легенды и сценарии. А есть те, которые они привязывают к разным сезонным факторам. И ничего святого для них не существует. По православному календарю 14 августа отмечается Медовый Спас. К этому дню аферисты тоже готовятся. Придумывают специальные способы, чтобы обмануть наивных граждан.

- В последнее десятилетие происходит возрождение в России народных праздников и приверженности к христианской культуре. Опросы показывают, что до 70% россиян считают, что это помогает сохранению культурно-исторических традиций и с нетерпением готовятся к торжествам. Мошенники внимательно следят за календарем и народонастроениями, поэтому тоже готовятся – они ловко привязывают свои схемы к инфоповодам, чтобы сыграть на эмоциях и повышенном спросе, - рассказала KP.RU Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка» Народного Фронта.

Специалисты проанализировали запросы, поступающие на платформу, и выявили пять основных схем обмана, которые используют мошенники в привязке к Медовому Спасу.

1. Фальшивые продавцы на площадках объявлений

Злоумышленники выдают себя за пасечников и предлагают мед по цене заметно ниже рыночной, просят предоплату за крупную партию — после перевода денег исчезают.

2. Поддельные сайты фермерских хозяйств

Копируют дизайн реальных пасек и брендов, чтобы выманить данные банковской карты либо заставить скачать вредоносное ПО под видом прайс листа или чека.

3. Фальсификация продукта

В продажу могут поступать партии, где дорогой сорт смешан с дешевым, добавлен сахарный сироп или крахмал, либо использован переплавленный старый мед.

4. Фишинговые сообщения и звонки

«Только сейчас скидка 50% к Медовому Спасу», «ограниченная партия для своих» - цель таких предложений вызвать срочность и получить платежные данные или перевод.

5. Вредоносные «праздничные открытки» и файлы

В мессенджерах и соцсетях рассылают медиафайлы, переход по ссылкам или открытие вложений может заразить устройство.

Примечательно, что похожие схемы мошенники пытаются проворачивать и в преддверии других православных праздников. В частности, перед Яблочным (19 августа) и Ореховым Спасом (29 августа). Интерес к ним не случаен. Как правило, отмечают эти даты пожилые люди. Они любят обмениваться в эти дни открытками в мессенджерах, ищут выгодные предложения, чтобы сэкономить. Поэтому при взломе одного аккаунта мошенники могут отправить вредоносные файлы всем друзьям и знакомым жертвы.

В продажу могут поступать партии, где дорогой сорт смешан с дешевым Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС РЕБРОМ

Как защититься от атак мошенников?

В «Мошеловке» для читателей KP.RU напомнили несколько основных правил, которых стоит придерживаться, чтобы не оказаться жертвой мошенников и не потерять деньги.

Во-первых, не ведитесь на маркетинговые призывы вроде «акция только сегодня» и т.д. Даже если за ними не кроется преступник, это всегда манипуляция и попытка продать вам что-то не очень хорошего качества за высокую цену.

Во-вторых, никогда не делайте предоплату на карту физлица. Тем более без чека или договора. Только при личной встрече и после дегустации.

В-третьих, не открывайте ссылки в мессенджерах. Предложения «скачать прайс», «открыть открытку», «проверить заказ по номеру» — это типичные фишинговые крючки, которые приводят к взлому гаджета.

И в-четвертых, будьте осторожны с «выгодными возвратами» и «подарками»: если для получения «бонуса» просят ввести код из SMS или авторизоваться через соцсети — это почти наверняка мошенничество.

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