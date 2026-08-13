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Экономика13 августа 2026 12:25

ФАС заинтересовалась ценами на курятину: почему они выросли и ждать ли снижения

Экономист Тихонов объяснил рост цен на курятину затратами птицефабрик
Елена ОДИНЦОВА
Производители должны предоставить информацию об объемах производства, отпускных ценах, себестоимости, рентабельности

Производители должны предоставить информацию об объемах производства, отпускных ценах, себестоимости, рентабельности

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценами на мясо птицы и говядину. Как следует из сообщения на официальном сайте службы, ФАС разослала крупнейшим производителям запросы: почему так выросли эти цены в опте и рознице с начала года. Производители должны предоставить информацию об объемах производства, отпускных ценах, себестоимости, рентабельности. А ФАС обещает на основе этих сведений сделать выводы: нет ли нарушений антимонопольного законодательства. То есть не сговорились ли производители между собой, чтобы дружно повысить цены лишь наживы ради, без экономических на то причин.

С начала года, по данным Росстата на 10 августа, говядина в среднем по стране подорожала на 9,8%. А курятина — даже больше, на 10,1%. При этом только за месяц — июль к июню — куриное мясо выросло в цене на 7,9% (для сравнения, мясо и птица в целом — на 3%, а в среднем все продукты питания, которые обсчитывает Росстат, — на 0,3%).

К дорогой говядине, которая при средней цене свыше 700 рублей за килограмм фактически превратилась в «продукт для избранных», мы уже как-то привыкли. Эксперты объясняют это, в частности, сложностями производства — затраты большие, а отбиваются они не скоро. С курятиной вроде бы все гораздо проще: цикл производства от появления цыпленка на свет до превращения его в мясо — всего порядка 40 дней. И традиционно в последние десятилетия мясо курицы было самым дешевым, эксперты говорили о перепроизводстве…

С начала года, по данным Росстата на 10 августа, говядина в среднем по стране подорожала на 9,8%

С начала года, по данным Росстата на 10 августа, говядина в среднем по стране подорожала на 9,8%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Сейчас есть только один фактор, который может способствовать удешевлению производства курятины — у нас перепроизводство зерна, оно дешевое, а это основная часть комбикорма для кур. Но, к сожалению, все остальные затраты у птицефабрик действительно растут — и этот рост перекрывает возможности для снижения себестоимости, — объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

Несмотря на успехи импортозамещения, в состав комбикормов по-прежнему входят импортные добавки — их стоимость растет. То же — с некоторой частью ветеринарных препаратов. А рассказывать про удорожание топлива и коммуналки — уже оскомину набило.

— У многих птицефабрик рентабельность сейчас на уровне 5–7% (то есть с такой прибыли сложно окупить даже льготные кредиты — Ред.). И, к сожалению, на этом фоне у нас стало наблюдаться сокращение производства мяса птицы, — говорит эксперт.

По данным Росстата, в июне 2026 года объем производства сельхозорганизациями (то есть без личных хозяйств) птицы на убой упал почти на 6% в сравнении с июнем 2025 года. За январь — июнь спад составил 2,7% год к году. Для сравнения, производство свиней на убой только в июне у нас выросло на 3% год к году. При этом цены на свинину с начала года увеличились всего на 1,4% (на 10 августа).

Как объясняет Анатолий Тихонов, более благоприятная ситуация со свининой сложилась за счет резкого роста ее экспорта. Что позволяет производителям этого вида мяса компенсировать рост своих расходов за счет китайских и прочих зарубежных потребителей, а не россиян. С курятиной пока так не получается. Более того, наоборот резко стали расти поставки куриного филе из Китая к нам (у китайцев филе не популярно, и оно там более дешевое). За первое полугодие 2026 года они увеличились, если считать в тоннах, более чем в два раза.

У многих птицефабрик рентабельность сейчас на уровне 5–7%

У многих птицефабрик рентабельность сейчас на уровне 5–7%

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из относительно хорошего: у цен на куриное мясо есть естественный ограничитель — стоимость свинины. Если курятина продолжит дорожать, часть потребителей перейдет на нее как альтернативный продукт.

— Несмотря на все сложности, в 2025 году у нас потребление мяса и мясопродуктов на душу населения обновило рекорд и превысило 100 килограммов, — комментирует Анатолий Тихонов. — То есть мяса мы едим в целом много, почти на уровне США. Важно сохранить этот уровень, не потеряв при этом своих, отечественных, производителей. Федеральная антимонопольная служба правильно и грамотно делает свою работу. Она обязана следить за скачками цен и убеждаться, что за ними нет каких-то манипуляций. Но в данном конкретном случае я не думаю, что они найдут какой-то ценовой сговор у производителей. Здесь скорее речь должна идти об экономических мерах, которые позволили бы поддержать отечественных производителей не в ущерб потребителю.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так изменились средние цены на разные виды мяса с начала года

(на 10 августа)

Куры охлажденные и мороженые +10,1%

Говядина (кроме бескостной) +9,8%

Баранина (кроме бескостной) +4,9%

Свинина (кроме бескостной) +1,4%

(По данным Росстата)

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