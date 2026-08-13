ФАС заинтересовалась ценами на курятину: почему они выросли и ждать ли снижения

Производители должны предоставить информацию об объемах производства, отпускных ценах, себестоимости, рентабельности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценами на мясо птицы и говядину. Как следует из сообщения на официальном сайте службы, ФАС разослала крупнейшим производителям запросы: почему так выросли эти цены в опте и рознице с начала года. Производители должны предоставить информацию об объемах производства, отпускных ценах, себестоимости, рентабельности. А ФАС обещает на основе этих сведений сделать выводы: нет ли нарушений антимонопольного законодательства. То есть не сговорились ли производители между собой, чтобы дружно повысить цены лишь наживы ради, без экономических на то причин.

С начала года, по данным Росстата на 10 августа, говядина в среднем по стране подорожала на 9,8%. А курятина — даже больше, на 10,1%. При этом только за месяц — июль к июню — куриное мясо выросло в цене на 7,9% (для сравнения, мясо и птица в целом — на 3%, а в среднем все продукты питания, которые обсчитывает Росстат, — на 0,3%).

К дорогой говядине, которая при средней цене свыше 700 рублей за килограмм фактически превратилась в «продукт для избранных», мы уже как-то привыкли. Эксперты объясняют это, в частности, сложностями производства — затраты большие, а отбиваются они не скоро. С курятиной вроде бы все гораздо проще: цикл производства от появления цыпленка на свет до превращения его в мясо — всего порядка 40 дней. И традиционно в последние десятилетия мясо курицы было самым дешевым, эксперты говорили о перепроизводстве…

С начала года, по данным Росстата на 10 августа, говядина в среднем по стране подорожала на 9,8% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Сейчас есть только один фактор, который может способствовать удешевлению производства курятины — у нас перепроизводство зерна, оно дешевое, а это основная часть комбикорма для кур. Но, к сожалению, все остальные затраты у птицефабрик действительно растут — и этот рост перекрывает возможности для снижения себестоимости, — объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

Несмотря на успехи импортозамещения, в состав комбикормов по-прежнему входят импортные добавки — их стоимость растет. То же — с некоторой частью ветеринарных препаратов. А рассказывать про удорожание топлива и коммуналки — уже оскомину набило.

— У многих птицефабрик рентабельность сейчас на уровне 5–7% (то есть с такой прибыли сложно окупить даже льготные кредиты — Ред.). И, к сожалению, на этом фоне у нас стало наблюдаться сокращение производства мяса птицы, — говорит эксперт.

По данным Росстата, в июне 2026 года объем производства сельхозорганизациями (то есть без личных хозяйств) птицы на убой упал почти на 6% в сравнении с июнем 2025 года. За январь — июнь спад составил 2,7% год к году. Для сравнения, производство свиней на убой только в июне у нас выросло на 3% год к году. При этом цены на свинину с начала года увеличились всего на 1,4% (на 10 августа).

Как объясняет Анатолий Тихонов, более благоприятная ситуация со свининой сложилась за счет резкого роста ее экспорта. Что позволяет производителям этого вида мяса компенсировать рост своих расходов за счет китайских и прочих зарубежных потребителей, а не россиян. С курятиной пока так не получается. Более того, наоборот резко стали расти поставки куриного филе из Китая к нам (у китайцев филе не популярно, и оно там более дешевое). За первое полугодие 2026 года они увеличились, если считать в тоннах, более чем в два раза.

У многих птицефабрик рентабельность сейчас на уровне 5–7% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из относительно хорошего: у цен на куриное мясо есть естественный ограничитель — стоимость свинины. Если курятина продолжит дорожать, часть потребителей перейдет на нее как альтернативный продукт.

— Несмотря на все сложности, в 2025 году у нас потребление мяса и мясопродуктов на душу населения обновило рекорд и превысило 100 килограммов, — комментирует Анатолий Тихонов. — То есть мяса мы едим в целом много, почти на уровне США. Важно сохранить этот уровень, не потеряв при этом своих, отечественных, производителей. Федеральная антимонопольная служба правильно и грамотно делает свою работу. Она обязана следить за скачками цен и убеждаться, что за ними нет каких-то манипуляций. Но в данном конкретном случае я не думаю, что они найдут какой-то ценовой сговор у производителей. Здесь скорее речь должна идти об экономических мерах, которые позволили бы поддержать отечественных производителей не в ущерб потребителю.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так изменились средние цены на разные виды мяса с начала года

(на 10 августа)

Куры охлажденные и мороженые +10,1%

Говядина (кроме бескостной) +9,8%

Баранина (кроме бескостной) +4,9%

Свинина (кроме бескостной) +1,4%

(По данным Росстата)

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