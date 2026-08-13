Элексир бодрости заварить может каждый

Кофе продолжает оставаться одним из самых популярных напитков на планете Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кофе продолжает оставаться одним из самых популярных напитков на планете. Способов его приготовления — не счесть. Пользу напитков из ароматных зерен не перечислить и в диссертации.

Научные исследования связывают регулярное умеренное потребление кофе со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Причем умеренное — это до трех-четырех, а в некоторых случаях и до пяти чашек кофе в сутки! Антиоксиданты, в частности хлорогеновые кислоты, помогают защищать клетки от окислительного стресса. Полифенолы влияют на микробиом кишечника, что, по данным недавних работ, связано с улучшением настроения, снижением уровня стресса. Кофеин повышает концентрацию внимания, а другие компоненты напитка поддерживают когнитивные, познавательные способности.

Некоторые люди опасаются сами варить кофе, хотя любят его вкус и аромат. Мол, это дело гурманов. Нужно знать тонкости, а лучше пользоваться дорогой кофемашиной. Кто-то выбирает растворимый вариант — мол, быстро, практично. Хотя по вкусу, разумеется, несопоставимо. А ведь есть удобный вариант натурального кофе, сочетающий в себе пользу зерен и удобство — молотый кофе.

По сути — это то же зерно, которое смололи за вас, сэкономив вам несколько минут. Чтобы приготовить напиток из молотого кофе, не обязательно колдовать над ним.

Можно заварить его кипятком прямо в кружке и дать настояться буквально несколько минут. Во френч-прессе — засыпать, залить кипятком, настоять и нажать поршень — гуща останется в прессе. В поездках, офисе для удобства можно заварить в одноразовых дрип-пакетах: гуща останется в нем, и можно наслаждаться ароматным напитком. В конце концов, сварить в турке — классический способ, который занимает столько же времени, сколько кипячение чайника. При этом сохраняются эфирные масла и летучие ароматические соединения, которые при промышленной сушке растворимого кофе частично разрушаются.

Есть удобный вариант натурального кофе, сочетающий в себе пользу зерен и удобство — молотый кофе. Преимущества такого напитка ярко раскрываются в сортах из африканской Уганды.

Преимущества молотого кофе ярко раскрываются в сортах из африканской Уганды. Эта страна, расположенная у экватора, обладает вулканическими почвами, богатыми калием, магнием и другими минералами. Высокогорные плантации (от 1200 до 2300 метров) и чередование теплых дней с прохладными ночами замедляют созревание ягод, давая возможность накапливать сложный изысканный вкус. Многие партии угандийского кофе сейчас соответствуют высокому классу «спешелти», при этом он остается доступным.

Кстати, сейчас самое время приобретать кофе из Уганды «Вкус Африки» в магазине «Комсомольской правды» на Озоне — скидки там максимальные и можно закупиться и себе, и дорогим и любимым друзьям. И это урожай 2026 года! Зерна привозят в Россию зелеными, и уже здесь бережно обжаривают, чтобы сохранить максимум аромата и пользы.

7 веских причин пить по чашке хорошего кофе каждый день

Врачи рассчитали, сколько чашек кофе в день безопасны и полезны для сердца