Катер с сотней туристов вспыхнул у берегов Турции: люди спасались, прыгая в море

Судно практически полностью выгорело

Экскурсионный катер с 115 людьми на борту полностью сгорел у берегов турецкого курорта Фетхие. Пожар вспыхнул во время ежедневной морской прогулки в бухте Катранджи в провинции Мугла. На судне находились туристы, в том числе дети.

По предварительной информации, возгорание началось около 11 часов утра на кухне катера. Пламя стремительно распространилось по всему судну, и уже через несколько минут палубу заволокло густым черным дымом. На опубликованных кадрах видно, как огонь практически полностью охватывает лодку, а рядом проходят другие суда, экипажи которых спешат на помощь.

Когда стало ясно, что остановить пожар невозможно, пассажиры, на которых были надеты обязательные в таких водных прогулках спасательные жилеты, стали в панике прыгать в море. К спасательной операции были привлечены подразделения береговой охраны, морская полиция, береговая спасательная служба и медики. Помощь также оказали экипажи проходивших поблизости судов.

Экскурсионный катер с 115 людьми на борту полностью сгорел у берегов турецкого курорта Фетхие

Всех удалось благополучно эвакуировать и доставить в порт. Два человека надышались дымом и были госпитализированы, остальные после осмотра врачей отказались от дальнейшей медицинской помощи. Некоторых детей медики обследовали прямо на берегу.

Сам катер получил критические повреждения. Судно практически полностью выгорело и начало тонуть. Сейчас спасательные службы готовят операцию по его буксировке к берегу.

Тем временем в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили: туроператоры пока не подтверждают наличие на борту организованных туристов из России. По данным объединения, обращений и жалоб от наших путешественников не поступало, но информация по страховым случаям продолжает уточняться.

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