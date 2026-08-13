Медведь навестил участников экспедиции, но они его отпугнули. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Среда 12 августа отряда походников Большой Арктической экспедиции-2026 прошла под девизом «Наперегонки с солнцем». Юные полярники из Москвы и их старшие товарищи наблюдали за редчайшим затмением, а потом встретили медведя. Подробности приключений передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике Евгений Сазонов.

Подарок Арктики помог посмотреть солнечное затмение

- 12 августа должно было состояться солнечное затмение, а полуостров Таймыр - лучшее место для наблюдения этого редчайшего феномена. До 12 августа все дни стояла плохая погода - туман, ветер, холод. В принципе, мы ни на что не надеялись. Представляете наше удивление, когда утром мы проснулись от ярких лучей солнца. Установилась небывало хорошая погода! Видимость - миллион на миллион, - рассказывает наш журналист.

При этом и прогноз не обещал улучшений, наоборот, все те же туманы и плохую видимость. И то, что накануне погода порадовала, называют не иначе как настоящим чудом и подарком Арктики.

Полярники выбрали лучшие места для наблюдения за феноменом. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Но это не было подарком для наших ног и организмов. Нам нужно было преодолеть весьма и весьма длинный путь, чтобы выйти на побережье Карского моря и наблюдать солнечное затмение.

За день команда прошла около 30 километров, это не менее 14 часов на ногах. Спешили, ведь опаздывать было нельзя. Буквально полчаса, и наблюдения бы не состоялось.

- Мы успели. Солнечное затмение - это еще одно чудо, которое подарила нам сегодня природа. Когда смотришь, как диск Луны потихоньку закрывает Солнце, вокруг темнеет, вокруг все замирает, и спокойная тундра становится вообще мертвой по звукам, это, конечно, удивительно, незабываемо. Я лично впервые видел такое в жизни и до сих пор под впечатлением.

Солнечное затмение удивило даже бывалых путешественников. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

А когда Луна вышла из кадра, то снова вернулась яркая солнечная погода. Наблюдалась она и в два часа ночи.

- Потому что здесь полярная ночь, и такого яркого Солнца я никогда здесь не видел, хотя в Арктике довольно-таки частый гость…

Медведя не пугали крики, только гранаты и ракеты

Казалось бы, с главным событием дня определились, но не тут-то было. Когда группа «Исследователей Арктики» дошла до речки, чтобы набрать воды к ужину и завтраку, а затем встала лагерем на ночь, к ним наведался незваный гость.

- Уже все расслабленные, готовят ужин…и тут крик. Медведь. К нам пришел в гости хозяин Арктики. Пришел, как настоящий хозяин, разболтанной походочкой, принюхиваясь, с большим любопытством - что это? Кто это? Можно ли это попробовать на зуб?

Зверь обошел палатки, а знаток полярных хищников Владимир Мельник, ответственный в коллективе за безопасность, начал разбирать снаряжение для отпугивания: ракеты, специально созданные российской промышленностью для таких целей гранаты МП-30…Мишка, тем временем, не сбавлял шага и приближался к людям.

Медведь несколько раз заходил в лагерь. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Когда он оказался слишком близко, когда крики, которые мы издавали, его абсолютно не пугали, в ход пошла граната. Она не летального воздействия, просто для отпугивания. Владимир Мельник бросил ее где-то в метре от медведя. Тот заинтересовался, раздался свето-шумовой взрыв, медведь испугался, побежал, в след ему полетели разноцветные ракеты. Медведю это не причиняет никакого вреда, всего лишь отпугивает…

Угроза миновала, да только радоваться было рано. Все понимали, что с такого лакомого местечка нарушитель спокойствия путешественников не уйдет и, скорее всего, ночью появится еще неоднократно.

Второй отряд восстанавливает мемориал на мысе Челюскин. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- И, действительно, через час эта хитрая, белая морда показалась из-за холма. Он опять попытался подойти к лагерю, снова пустили в ход МП-30, снова ракеты. Вроде бы испугался, опять убежал подальше. Но нам пришлось выставить дежурных. Взрослые будут сменять друг друга, дежурить по полтора часа.

Ночлег организовали недалеко от мыса Вега. Живописные места, небольшой заливчик, лагуна, безымянная речка. «Исследователи» остановились рядом с тремя ее островами. А 13 августа они снова двинулись в путь - к мысу Челюскин, где группа «Хранительницы историю» завершают восстановление мемориала погибшим летчикам и полярникам.

КСТАТИ

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Маршрут "Исследователей Арктики" до мыса Челюскин. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

А полярный исследователь, директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро с помощью устройства спутниковой связи показывает на карте, как движется походный отряд.

СПРАВКА КП

Большую арктическую экспедицию организует столичный Департамент образования и науки при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».