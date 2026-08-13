Билайн опубликовал отчет о деятельности по итогам II квартала 2026 года

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Во втором квартале 2026 года Билайн увеличил общую выручку на 11% год к году — до 89,4 млрд руб., сервисную выручку — на 11,8%. Цифры приводятся в отчете компании по итогам периода. В документе также указана чистая прибыль в 5,7 млрд руб.: рост показателя на 1,9 млрд руб. Обеспечили его все бизнес-сегменты — розница, корпоративные и операторские сервисы.

В отчете также отмечено снижение EBITDA (аналитический показатель финансовой результативности бизнеса) на 2,9%. Он отражает опережающие вложения в качество сети и клиентский сервис. Долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA) оператора снизилась на 0,08 до 2,40.

— Это был еще один непростой квартал как для пользователей, так и операторов мобильной связи. Ограничения мобильного интернета в целях безопасности стали заметнее и продолжительнее, и мы хорошо понимаем, каково это, — мы такие же пользователи. Поэтому мы не ограничиваемся сочувствием, а действуем: развиваем технические решения и вместе с профильными ведомствами добиваемся того, чтобы даже в такие моменты работало самое необходимое — банковские приложения, карты, разрешённые мессенджеры, экстренная связь и другие востребованные цифровые сервисы, — сообщил генеральный директор компании Сергей Анохин.

В отчет включили и некоторую статистику по инфраструктуре и услугам связи. Число базовых станций, которые обеспечивают связь абонентам, выросло на 10,5% год к году — до 248,9 тыс. Компания начала тестирование 5G для частных и корпоративных клиентов более чем в 30 регионах. ИИ-токены включили в состав ежемесячного пакета услуг, а портфель «облачного» подразделения компании пополнили ИИ-продукты Token Factory и BeeCode.

За второй квартал антифрод-система заблокировала 220 млн мошеннических и спам-звонков, защитив 20,5 млн клиентов. Число нежелательных звонков снизилось почти в 2,5 раза год к году.