«Стальная стена» и золотой Трамп: президент США снова устроил шоу на весь мир

Дональд Трамп вновь оказался в центре международного скандала. Фото: REUTERS.

Дональд Трамп вновь оказался в центре международного скандала. Президент США за один день успел объявить о полном контроле над Ормузским проливом, унизить Иран, похвалить собственную роль в истории и получить монету с персональным портретом.

«СТАЛЬНАЯ СТЕНА»

Трамп заявил, что разгромил Иран, Ормузский пролив полностью открыт, США его контролируют и намерены этот контроль сохранить. По словам Дональда, американскую морскую блокаду якобы уже называют «стальной стеной», и Тегеран ничего не может с этим поделать.

Глава Белого дома добавил: у иранцев нет полноценного флота и военно-воздушных сил, а оставшиеся военные якобы не получают зарплату. В привычной для себя манере он описал Иран как страну, где есть только инфляция, проблемы и «фейковые новости».

«Иран - больше не задира Ближнего Востока. Слава Аллаху!», - подвел черту Дональд. По его мнению, переговоры между Вашингтоном и Тегераном сейчас напоминают шахматную партию. Причем американцы, указывает Трамп, ведут ее «вполсилы» и без лишнего шума.

Трамп заявил, что разгромил Иран, Ормузский пролив полностью открыт, США его контролируют и намерены этот контроль сохранить. Фото: REUTERS.

ИРАН ОТВЕЧАЕТ

Однако в Тегеране картину описали совершенно иначе. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи парировал: Ормуз будет закрыт до тех пор, пока США не примут условия Исламской Республики.

Мол, именно американская политика остается главным источником нестабильности в Персидском заливе. Тегеран же требует прекращения военных действий, разблокировки иранских активов и отказа от конфликтов в регионе. Параллельно в Иране продолжается работа над новым законопроектом по управлению Ормузским проливом. Документ уже рассматривает профильный комитет парламента, а его преамбула ранее была одобрена.

В ней подчеркивается стратегическое значение Персидского залива, Ормузского пролива и иранских островов. То есть в Тегеране явно не собираются признавать американскую версию происходящего.

РЕАЛЬНОСТЬ ПРОЛИВА

Самое неприятное для Трампа заключается в том, что статистика не подтверждает его громкие заявления о полном контроле. По данным The Wall Street Journal, через Ормуз сейчас проходят значительно меньше судов, чем до начала конфликта.

Если раньше ежедневно этот маршрут пересекали более 130 судов, то позавчера через пролив прошли лишь 14 кораблей. Причем одиннадцать из них выбрали маршрут, контролируемый Ираном. В июле средний показатель составлял 26 пересечений в день, а в июне – 33. Так что Тегерану удалось резко сократить движение через один из важнейших энергетических узлов мира, используя относительно небольшие силы.

Эксперты объясняют это просто: Ирану не обязательно побеждать американский флот. Достаточно того, что судоходные компании, капитаны и страховщики боятся новых атак. И именно страх, по мнению аналитиков, пока остается главным инструментом влияния Тегерана.

ЗОЛОТОЙ ПРЕЗИДЕНТ

Пока мир спорит об Ормузском проливе, в США обсуждают другой сюрприз. Белый дом объявил, что первая партия юбилейных золотых монет к 250-летию независимости страны уже отчеканена и поступит в банки этой осенью.

На аверсе монеты изображен Дональд, рядом размещены надписи «Свобода» и «1776-2026». На реверсе – белоголовый орлан, один из главных символов США.

Правда, реакция оказалась далеко не восторженной. Многие американцы обратили внимание, что портрет президента выглядит странно: суровый взгляд кажется неестественным, галстук обрывается слишком коротко, а надписи расположены несимметрично. Создалось впечатление, будто монету делали в большой спешке. Зато из 24-каратного золота.

На аверсе монеты изображен Дональд, рядом размещены надписи «Свобода» и «1776-2026». На реверсе – белоголовый орлан, один из главных символов США. Фото: REUTERS.

МОНЕТА РАЗДОРА

Еще больше шума вызвала новость о выпуске новой монеты номиналом 1 доллар с портретом Трампа. Критики сразу напомнили: на американских деньгах обычно не изображают живых людей.

Но министерство финансов США ответило, что для юбилейных выпусков действуют особые правила. В качестве исторического примера чиновники привели выпущенную к 150-летию США монету с портретом находившегося в тот момент у власти президента Кальвина Кулиджа. Да и юридическая основа для такой чеканки существует, причем благодаря самому Трампу. Еще в свой первый срок он подписал закон, разрешивший выпуск специальных монет к 250-летию страны, и этот регламент допускает размещение портрета Дональда на аверсе.

Так что пока одни спорят о том, кто же контролирует Ормуз, другие обсуждают: насколько удачно президент США выглядит на собственных монетах.

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