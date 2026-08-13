Владимир Путин посетил Курилы: острова встретили президента солнцем, улыбками и, конечно, икрой

Президент России Владимир Путин посетил среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Э. Д. Норполова во время своей поездки по Сахалинской области. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Владимир Путин продолжает свою рабочую поездку по России. Четверг он провел на Курилах - вместе с губернатором Сахалинской области прилетел на Итуруп. И если президентские визиты в Улан-Удэ и Новосибирск, о которых мы писали в прошлых номерах, сопровождались большими многочасовыми совещаниями (по развитию науки, по развитию общественного транспорта), то на Итурупе он просто общался с людьми.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ УЛОВ

Курилы - это прежде всего рыба. Там ее ловят, едят, и еще кормят половину страны. Поэтому первый пункт программы российского лидера - рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный».

- Воды Курильских островов кишат тунцом до 300 килограммов, - рассказал директор «Ясного», и показал (на столе у него лежал такой - президента впечатлил). - Раньше здесь был китовый завод. Сейчас киты вернулись - лосось ушел, а киты вернулись и везде прыгает палтус. То есть, для одной рыбы климатические условия становится неподходящими, но приходит другая.

Президент РФ Владимир Путин (в центре), основатель группы компаний "Гидрострой" Александр Верховский (справа) и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (слева) во время посещения комбината "Ясный" на острове Итуруп. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

- Можете приехать половить, - добавил Валерий Лимаренко. - гарантированная рыбалка.

- Такую можно поймать? - Путин показал на 300-килограммового палтуса.

- Да-да! Я ловил, - заверил губернатор. - С тунцом боролись на прошлой неделе, но так и не вытащили, 3 часа. Огромная рыба.

Когда уже на самом заводе, а не в кабинете директора, президенту показывали ассортимент, отдельное внимание, конечно, уделили икре. Президент попробовал несколько видов (она и правда бывает разная). Ему понравилось и одна из сотрудниц пообещала завернуть ему несколько банок. Губернатор Лимаренко предложил помочь погрузить в самолет.

Президент попробовал несколько видов икры (она и правда бывает разная). Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

С ГУБЕРНАТОРА И СПРОС

С завода кортеж главы государства оправился в местную больницу. Пока главврач рассказывала про свое хозяйство, упомянул и машины скорой помощи. Их всего две.

- Машины в каком состоянии? - сразу поинтересовался Путин.

- Одну хотелось бы заменить, - замявшись все-таки ответила медик. - С одной стороны она и новая, но уже поржавела.

- Обязуюсь заменить! - подхватил Лимаренко и был пойман на слове:

- Я хотел сам заменить, но раз губернатор пообещал, с него и спросим, - прокомментировал Владимир Путин.

Президент и губернатор во время посещения Курильской центральной районной больницы. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ЯРОМИР ИЗ ПЯТОГО КЛАССА

В школе главу государства привели в класс, где ребят учат беспилотию. Причем учатся этому ребята самых разных возрастов.

- Вот, например, второй-четвертый класс собирают вот такие «вжики» и потом учатся делать такой рой дронов на поле, а вот уже с пятого по восьмой класс школьники собирают вот такой дрон, который может выполнять практические задачи. А старшеклассники - 10-11 класс - уже занимаются вот такими сложными моделями самолетного типа, - показали президенту.

И главное, чем гордятся учителя - своей находкой: школьники не просто получают уже готовый дрон, как игрушку, а «конструкторы», которые сами еще и собирают, параллельно, изучая их устройство.

Владимир Путин посетил класс, где ребят учат беспилотию. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На выходе из школы президента ждали курильцы, и он с удовольствием к ним подошел пообщаться. Знакомство, как это и бывает у воспитанных людей, начали с погоды:

- Какая у вас погода хорошая. Как на курорте, - поприветствовал жителей острова Владимир Путин. А погода и правда была солнечная-солнечная. - Я теперь буду думать, что так всегда.

- Мы думали, что это вы договорились, удивились местные. - У нас 8 месяцев холода и тумана, и ветров.

Тут через юбки женщин, обступивших президента, пробрался парень:

- Как тебя зовут? - спросил президент. Парень оказался Яромиром. - Имя необычное, но красивое.

- Я в пятый класс уже перехожу, - гордо отчитался он перед главным лицом государства.

Провожали президента курильцы благодарностями и словами «мы за вас».

И он за них. Потому и приехал.

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