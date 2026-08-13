«Я сам могу»: как подросткам из детдомов помогают найти свой путь

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» уже десять лет помогает подросткам подготовиться к самостоятельной жизни Фото: Предоставлено героем публикации.

Для ребенка, растущего в семье, многие взрослые вопросы решаются почти незаметно: родители подсказывают, как выбрать профессию, помогают устроиться на первую работу, учат готовить, обращаться с деньгами и принимать решения. У воспитанника детского дома такой поддержки часто нет. В 18 лет он может оказаться один на один со взрослой жизнью — без опыта и без понимания, куда двигаться дальше.

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» уже десять лет помогает подросткам подготовиться к самостоятельной жизни. Программный директор фонда Наталья Машкова рассказала в программе «Доброволец. Новые горизонты», как устроена эта работа и почему иногда научиться варить суп — настоящий жизненный успех.

От финансового сектора — к благотворительности

По первому образованию Наталья Машкова экономист. Она работала в финансовой сфере, занималась бухгалтерией и банковским делом, но со временем поняла, что хочет работать не только с цифрами.

В благотворительность она пришла через волонтерство. Познакомившись с некоммерческим сектором, Наталья увидела, что в фондах работают увлеченные и очень сильные люди, но зачастую им не хватает системности.

«Я люблю, чтобы все было последовательно, понятно, прозрачно, открыто», — объясняет она.

Программный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты» Наталья Машкова Фото: Предоставлено героем публикации.

Эту привычку Наталья перенесла в благотворительную работу. Одним из важных направлений для нее стало выстраивание систем помощи и оценка эффективности социальных проектов: важно не просто запустить программу, а понимать, что именно она меняет в жизни человека.

Сегодня фонд «Открывая горизонты» работает уже в 67 регионах России.

Три года, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни

Один из ключевых проектов фонда — программа «Твоя траектория». Изначально она называлась «Поколение. Выбор».

Программа рассчитана на три года и начинается примерно с 14 лет. Такой срок выбран не случайно: каждый год посвящен определенному набору навыков, которые подросток постепенно получает и учится применять.

На первом этапе ребята развивают гибкие навыки XXI века. Причем не только на тренингах: для занятий специально разработаны игры, в которых подростки могут сразу попробовать применить полученные знания.

Второй год посвящен принятию решений и осознанному выбору.

А на третьем этапе начинается непосредственная подготовка к взрослой жизни: финансовая и бытовая грамотность, трудоустройство, понимание рынка труда.

Для взрослого человека многие из этих вещей кажутся элементарными. Но подросток, который выходит из учреждения, может впервые столкнуться с необходимостью самому искать работу, распоряжаться деньгами, оплачивать счета или вести хозяйство.

Поэтому, говорит Наталья Машкова, эти знания тоже должны откуда-то появиться.

Как одна девочка поняла, что может быть кем угодно

Особенно хорошо результат программы виден в историях ее участников.

Одна из девушек росла с представлением, что ее будущее уже определено. Ее мама работала уборщицей, и девочка рассуждала примерно так: если мама была уборщицей, значит, и она будет уборщицей.

Других вариантов вокруг просто не было.

В программе с девушкой начали постепенно разбирать ее сильные стороны, интересы, возможности и востребованные профессии в регионе. Появился куратор — взрослый человек, который помогал посмотреть на собственное будущее шире.

В итоге девушка поняла: ее жизнь необязательно должна повторять историю семьи.

Для фонда это и есть один из главных результатов — дать человеку возможность увидеть больше вариантов и поверить, что он действительно может выбирать.

От детского дома — до собственной квартиры и первой работы

Есть и другая история. Один из участников начал заниматься по программе еще в детском доме. После выпуска куратор продолжила поддерживать его: вместе они определили, куда ему поступать, чем заниматься дальше.

Позже молодой человек получил квартиру и стал участником проекта «Устраивайся», который помогает подросткам и молодым людям получить безопасную официальную работу.

Он устроился в «Ростикс», начал зарабатывать и самостоятельно сделал ремонт в своей квартире.

Один из главных результатов для фонда - дать человеку возможность увидеть больше вариантов и поверить, что он действительно может выбирать Фото: Предоставлено героем публикации.

А еще научился готовить суп.

Для человека, который всегда жил в системе учреждения и практически не имел бытового опыта, это оказалось настоящим достижением. Он с гордостью рассказывал, что теперь умеет варить суп.

Именно из таких небольших навыков постепенно складывается самостоятельная жизнь.

«Устраивайся»: следующий шаг после «Твоей траектории»

В какой-то момент в фонде поняли: недостаточно научить подростка искать работу — нужно помочь ему сделать следующий шаг.

Так появился проект «Устраивайся». Он рассчитан на молодых людей от 16 лет и помогает получить первую безопасную, официальную работу.

Поначалу команда планировала трудоустроить 50 человек. Но результат оказался значительно выше ожиданий: за чуть менее чем год через проект прошли 1116 участников, а 201 человек действительно устроился на работу.

Одним из первых партнеров проекта стал бренд «Ростикс». Ребята получили возможность прийти в ресторан, познакомиться с разными профессиями, пройти профессиональные пробы и понять, подходит ли им такая работа.

Ребята получили возможность прийти в ресторан, познакомиться с разными профессиями, пройти профессиональные пробы и понять, подходит ли им такая работа Фото: Предоставлено героем публикации.

Но помощь нужна не только подростку. Работодателю тоже важно понимать особенности молодого человека, который только начинает профессиональный путь.

Поэтому команда фонда помогает обеим сторонам: объясняет работодателям, как проходит адаптация, где могут возникнуть сложности, и почему новичку иногда нужно несколько раз показать одну и ту же задачу.

За год к проекту присоединилось более 120 компаний — от крупных сетей до небольших местных кафе, автосервисов и индивидуальных предпринимателей.

И, по словам Натальи Машковой, выигрывают в итоге все.

Один из работодателей рассказал о 18-летнем участнике проекта, который работал с такой отдачей и удовольствием, что его вовлеченности могли бы поучиться многие взрослые сотрудники.

Когда подросток понимает: его мнение действительно важно

Еще одна история связана с конкурсом эссе.

Один из участников проекта был очень скромным: старался не привлекать внимания и предпочитал оставаться незаметным. Куратор предложила ему написать эссе о том, как он распорядится своей первой зарплатой.

Он написал — и победил.

Призом стала поездка в Москву.

Для молодого человека из отдаленного региона это стало настоящим открытием: его мысли оказались кому-то интересны и важны. Более того, за них его наградили.

После этого молодой человек стал активнее участвовать в жизни фонда, волонтерить, помогать в организации мероприятий. Он также освоил финансовую грамотность и теперь сам рассказывает другим ребятам о необходимости откладывать деньги и создавать финансовую подушку.

Иногда для изменения жизненной траектории человеку нужно совсем немного: взрослый, который скажет — попробуй, у тебя получится.

История фонда «Открывая горизонты» не заканчивается подготовкой подростков к первой работе. Следующий вопрос — что происходит дальше и как сделать так, чтобы молодой человек действительно не остался один?

Во второй части Наталья Машкова рассказывает о проекте для девушек «У тебя получится», мечте о наставницах из числа успешных женщин, помощи бизнеса и о том, почему опыт мамы десятерых детей неожиданно оказался важным профессиональным инструментом.

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» работает с 2015 года и реализует программы помощи подросткам и молодым людям из социально уязвимых категорий.

Один из основных проектов фонда — «Твоя траектория», трехлетняя программа подготовки воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной взрослой жизни. Участники развивают гибкие навыки, учатся принимать решения, определять профессиональный путь, обращаться с деньгами, решать бытовые вопросы и готовиться к трудоустройству.

Проект «Устраивайся» помогает молодым людям от 16 лет получить первый опыт официального трудоустройства. За менее чем год в проекте приняли участие 1116 человек, 201 участник был трудоустроен.

Сегодня программы фонда реализуются в 67 регионах России.

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