«Я сам могу»: как подросткам из детдомов помогают найти свой путь

Фото: Предоставлено героем публикации.
Для ребенка, растущего в семье, многие взрослые вопросы решаются почти незаметно: родители подсказывают, как выбрать профессию, помогают устроиться на первую работу, учат готовить, обращаться с деньгами и принимать решения. У воспитанника детского дома такой поддержки часто нет. В 18 лет он может оказаться один на один со взрослой жизнью — без опыта и без понимания, куда двигаться дальше.
Благотворительный фонд «Открывая горизонты» уже десять лет помогает подросткам подготовиться к самостоятельной жизни. Программный директор фонда Наталья Машкова рассказала в программе «Доброволец. Новые горизонты», как устроена эта работа и почему иногда научиться варить суп — настоящий жизненный успех.
По первому образованию Наталья Машкова экономист. Она работала в финансовой сфере, занималась бухгалтерией и банковским делом, но со временем поняла, что хочет работать не только с цифрами.
В благотворительность она пришла через волонтерство. Познакомившись с некоммерческим сектором, Наталья увидела, что в фондах работают увлеченные и очень сильные люди, но зачастую им не хватает системности.
«Я люблю, чтобы все было последовательно, понятно, прозрачно, открыто», — объясняет она.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Эту привычку Наталья перенесла в благотворительную работу. Одним из важных направлений для нее стало выстраивание систем помощи и оценка эффективности социальных проектов: важно не просто запустить программу, а понимать, что именно она меняет в жизни человека.
Сегодня фонд «Открывая горизонты» работает уже в 67 регионах России.
Один из ключевых проектов фонда — программа «Твоя траектория». Изначально она называлась «Поколение. Выбор».
Программа рассчитана на три года и начинается примерно с 14 лет. Такой срок выбран не случайно: каждый год посвящен определенному набору навыков, которые подросток постепенно получает и учится применять.
На первом этапе ребята развивают гибкие навыки XXI века. Причем не только на тренингах: для занятий специально разработаны игры, в которых подростки могут сразу попробовать применить полученные знания.
Второй год посвящен принятию решений и осознанному выбору.
А на третьем этапе начинается непосредственная подготовка к взрослой жизни: финансовая и бытовая грамотность, трудоустройство, понимание рынка труда.
Для взрослого человека многие из этих вещей кажутся элементарными. Но подросток, который выходит из учреждения, может впервые столкнуться с необходимостью самому искать работу, распоряжаться деньгами, оплачивать счета или вести хозяйство.
Поэтому, говорит Наталья Машкова, эти знания тоже должны откуда-то появиться.
Особенно хорошо результат программы виден в историях ее участников.
Одна из девушек росла с представлением, что ее будущее уже определено. Ее мама работала уборщицей, и девочка рассуждала примерно так: если мама была уборщицей, значит, и она будет уборщицей.
Других вариантов вокруг просто не было.
В программе с девушкой начали постепенно разбирать ее сильные стороны, интересы, возможности и востребованные профессии в регионе. Появился куратор — взрослый человек, который помогал посмотреть на собственное будущее шире.
В итоге девушка поняла: ее жизнь необязательно должна повторять историю семьи.
Для фонда это и есть один из главных результатов — дать человеку возможность увидеть больше вариантов и поверить, что он действительно может выбирать.
Есть и другая история. Один из участников начал заниматься по программе еще в детском доме. После выпуска куратор продолжила поддерживать его: вместе они определили, куда ему поступать, чем заниматься дальше.
Позже молодой человек получил квартиру и стал участником проекта «Устраивайся», который помогает подросткам и молодым людям получить безопасную официальную работу.
Он устроился в «Ростикс», начал зарабатывать и самостоятельно сделал ремонт в своей квартире.
Фото: Предоставлено героем публикации.
А еще научился готовить суп.
Для человека, который всегда жил в системе учреждения и практически не имел бытового опыта, это оказалось настоящим достижением. Он с гордостью рассказывал, что теперь умеет варить суп.
Именно из таких небольших навыков постепенно складывается самостоятельная жизнь.
В какой-то момент в фонде поняли: недостаточно научить подростка искать работу — нужно помочь ему сделать следующий шаг.
Так появился проект «Устраивайся». Он рассчитан на молодых людей от 16 лет и помогает получить первую безопасную, официальную работу.
Поначалу команда планировала трудоустроить 50 человек. Но результат оказался значительно выше ожиданий: за чуть менее чем год через проект прошли 1116 участников, а 201 человек действительно устроился на работу.
Одним из первых партнеров проекта стал бренд «Ростикс». Ребята получили возможность прийти в ресторан, познакомиться с разными профессиями, пройти профессиональные пробы и понять, подходит ли им такая работа.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Но помощь нужна не только подростку. Работодателю тоже важно понимать особенности молодого человека, который только начинает профессиональный путь.
Поэтому команда фонда помогает обеим сторонам: объясняет работодателям, как проходит адаптация, где могут возникнуть сложности, и почему новичку иногда нужно несколько раз показать одну и ту же задачу.
За год к проекту присоединилось более 120 компаний — от крупных сетей до небольших местных кафе, автосервисов и индивидуальных предпринимателей.
И, по словам Натальи Машковой, выигрывают в итоге все.
Один из работодателей рассказал о 18-летнем участнике проекта, который работал с такой отдачей и удовольствием, что его вовлеченности могли бы поучиться многие взрослые сотрудники.
Еще одна история связана с конкурсом эссе.
Один из участников проекта был очень скромным: старался не привлекать внимания и предпочитал оставаться незаметным. Куратор предложила ему написать эссе о том, как он распорядится своей первой зарплатой.
Он написал — и победил.
Призом стала поездка в Москву.
Для молодого человека из отдаленного региона это стало настоящим открытием: его мысли оказались кому-то интересны и важны. Более того, за них его наградили.
После этого молодой человек стал активнее участвовать в жизни фонда, волонтерить, помогать в организации мероприятий. Он также освоил финансовую грамотность и теперь сам рассказывает другим ребятам о необходимости откладывать деньги и создавать финансовую подушку.
Иногда для изменения жизненной траектории человеку нужно совсем немного: взрослый, который скажет — попробуй, у тебя получится.
История фонда «Открывая горизонты» не заканчивается подготовкой подростков к первой работе. Следующий вопрос — что происходит дальше и как сделать так, чтобы молодой человек действительно не остался один?
Во второй части Наталья Машкова рассказывает о проекте для девушек «У тебя получится», мечте о наставницах из числа успешных женщин, помощи бизнеса и о том, почему опыт мамы десятерых детей неожиданно оказался важным профессиональным инструментом.
Благотворительный фонд «Открывая горизонты» работает с 2015 года и реализует программы помощи подросткам и молодым людям из социально уязвимых категорий.
Один из основных проектов фонда — «Твоя траектория», трехлетняя программа подготовки воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной взрослой жизни. Участники развивают гибкие навыки, учатся принимать решения, определять профессиональный путь, обращаться с деньгами, решать бытовые вопросы и готовиться к трудоустройству.
Проект «Устраивайся» помогает молодым людям от 16 лет получить первый опыт официального трудоустройства. За менее чем год в проекте приняли участие 1116 человек, 201 участник был трудоустроен.
Сегодня программы фонда реализуются в 67 регионах России.
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Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».