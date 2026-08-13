«У тебя получится»: как помочь подростку поверить в себя

Участники благотворительного фонда «Открывая горизонты» Фото: Предоставлено героем публикации.

В первой части мы рассказали о программе «Твоя траектория», которая помогает подросткам из социальных учреждений подготовиться к самостоятельной жизни, и о проекте «Устраивайся», благодаря которому молодые люди получают первый опыт официальной работы.

Но профессиональный путь — далеко не единственное, с чем приходится сталкиваться человеку, который взрослеет без привычной семейной поддержки. Иногда самое важное — просто увидеть, что вариантов у тебя больше, чем казалось.

Именно этому посвящен еще один проект благотворительного фонда «Открывая горизонты» — «У тебя получится».

От мечты к конкретной цели

Проект создан для девушек из социально уязвимых категорий. На занятиях они говорят о безопасности, личных границах, целеполагании, собственных сильных сторонах и возможностях.

Казалось бы, мечтать умеют все. Но, как выяснилось в процессе работы, некоторым девушкам даже этому приходится учиться.

Одно дело — представить себя успешной женщиной или владелицей собственного бизнеса. И совсем другое — понять, какие конкретные шаги нужно сделать, чтобы однажды оказаться там, где ты себя представляешь.

Поэтому участницам помогают превратить мечту в цель, разбить ее на этапы и составить реальный план действий.

Например, одна из девушек захотела открыть собственную кондитерскую. Благодаря проекту она не просто продолжила мечтать об этом, а поняла, что именно ей нужно делать, чтобы приблизиться к своей цели.

«Без проекта этого бы не случилось, это бы так и осталось розовой мечтой», — такой смысл Наталья Машкова выделяет в обратной связи от участниц.

Программный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты» Наталья Машкова Фото: Предоставлено героем публикации.

«Программа стала переломным моментом»

Команда фонда собирает обратную связь не только от самих девушек, но и от родителей и опекунов.

И результаты оказались очень важными. Девушки рассказывали, что смогли лучше понять себя, найти сильные стороны, научились проявлять себя и увидели новые варианты будущего.

Для некоторых родителей участие дочери в проекте тоже стало открытием. Вместе с мамой и папой девушка могла увидеть возможности, которые раньше просто не попадали в ее поле зрения.

То есть программа работает не только с конкретным навыком. Она постепенно расширяет представление человека о собственной жизни.

А это напрямую перекликается с главным смыслом фонда — открывать горизонты.

Когда успешная женщина становится примером

В проект приглашают состоявшихся женщин. Они рассказывают участницам о собственном профессиональном и жизненном пути: с чего начинали, какие решения принимали, какие сложности преодолевали.

Для девушки это может стать очень важным опытом.

Перед ней оказывается не абстрактная история успеха, а конкретный живой человек, который тоже когда-то стоял в начале пути и не обязательно сразу знал, что делать дальше.

Но у команды есть еще более амбициозная мечта.

Сделать так, чтобы успешные женщины становились для участниц проекта не только приглашенными спикерами, но и наставницами.

То есть какое-то время сопровождали конкретную девушку: помогали сформулировать цель, разобраться со сложными выборами, поддерживали на первых этапах, а потом постепенно отпускали в самостоятельную жизнь.

Наталья Машкова признается, что пока это именно мечта фонда. Но команда очень надеется ее реализовать.

Не только девушки: фонду нужны взрослые, которые готовы включиться

Помощь фонду требуется в самых разных формах.

Одна из самых важных — компании и предприниматели, готовые работать с молодыми людьми от 16 лет. Это могут быть профессиональные экскурсии, стажировки, профессиональные пробы или полноценное трудоустройство.

Причем фонд подчеркивает: для такой помощи не обязательно быть крупной корпорацией. Подойдут небольшие местные предприятия, кафе, автосервисы, индивидуальные предприниматели.

Нужны и успешные женщины, которые готовы стать наставницами для участниц проекта «У тебя получится».

Есть и вполне конкретные организационные потребности: например, транспорт, чтобы привозить группы ребят на мероприятия, или помощь типографий с печатью образовательных материалов.

Можно поддержать фонд и финансово — соответствующие реквизиты и возможности для пожертвований размещены на его сайте.

Но для команды важно другое: помощь — это не только деньги.

Иногда гораздо ценнее время, профессиональный опыт, возможность открыть перед подростком дверь в новый мир или просто стать тем взрослым, который скажет: «Попробуй. У тебя получится».

Мама десятерых и директор фонда

У Натальи Машковой есть еще одна причина особенно хорошо понимать, насколько важна поддержка взрослого человека.

Она сама мама десятерых детей: четверых кровных и шестерых приемных.

По ее словам, эти две части жизни — работа в благотворительном фонде и родительство — постоянно переплетаются.

Опыт многодетности научил ее быть системной, многозадачной и стрессоустойчивой. А родительство, в свою очередь, сформировало представление о том, что любая система должна строиться на человечности, заботе и понимании другого человека.

Именно поэтому для нее работа фонда — это не просто набор социальных проектов.

Это путь, на котором ребенок постепенно проходит расстояние от мысли «я никому не нужен» до ощущения «я сам могу».

И, как считает Наталья, каждый человек может стать частью этого пути.

Даже дети понимают, чем занимается мама

Если спросить детей Натальи, чем занимается их мама, вряд ли они дадут красивый официальный ответ.

Скорее всего, скажут: «Сидит в ноутбуке».

Но однажды произошло то, что показало Наталье: дети все-таки видят и понимают гораздо больше, чем кажется.

В «Ростиксе» проходят благотворительные акцияи в пользу фонда Фото: Предоставлено героем публикации.

Ее старший сын гулял с друзьями и вместе с ними решал, где перекусить. В это время в «Ростикс» проходила благотворительная акция в пользу фонда.

И ребята сами решили пойти именно туда.

Сын объяснил маме: он рассказывал друзьям о том, чем занимается фонд, и они захотели помочь подросткам, которым фонд помогает.

Для Натальи это стало настоящим откровением.

Получается, даже если ребенок видит, что мама просто «сидит в ноутбуке», он постепенно понимает, зачем она это делает.

Самое главное — чтобы человек не оставался один

Фонд «Открывая горизонты» работает не только с воспитанниками детских домов. Со временем его проекты стали распространяться и на подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Цель при этом остается прежней: дать человеку возможность увидеть собственные перспективы и почувствовать себя частью общества.

Неважно, с какой точки он начал. Важно, чтобы стартовые обстоятельства не стали окончательным приговором.

Чтобы подросток мог сказать: «Я могу. Я могу выбрать. Я могу попробовать. Я могу построить свою траекторию».

А рядом в нужный момент оказался взрослый, который поможет сделать первый шаг.

В первой части мы рассказывали о трехлетней программе «Твоя траектория», которая помогает подросткам подготовиться к взрослой жизни, и о проекте «Устраивайся», где уже более 200 молодых людей получили официальную работу.

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» работает с 2015 года и реализует программы помощи подросткам и молодым людям из социально уязвимых категорий.

Один из основных проектов фонда — «Твоя траектория», трехлетняя программа подготовки воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной взрослой жизни. Участники развивают гибкие навыки, учатся принимать решения, определять профессиональный путь, обращаться с деньгами, решать бытовые вопросы и готовиться к трудоустройству.

Проект «Устраивайся» помогает молодым людям от 16 лет получить первый опыт официального трудоустройства. За менее чем год в проекте приняли участие 1116 человек, 201 участник был трудоустроен.

Сегодня программы фонда реализуются в 67 регионах России.

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