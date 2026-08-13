Дмитрий Чернышенко: Количество заявлений в педагогические вузы в 2026 году стало на 185 тысяч больше, чем годом ранее

Фото: Минпросвещения России

На педагогические направления подготовки уже подано более 714,5 тысяч заявлений. Этот показатель на 185 тысяч превышает данные за аналогичный период прошлого года (529,5 тыс.). Промежуточные результаты представили Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Количество заявлений в педагогические вузы в 2026 году уже стало больше на 185 тысяч, чем за аналогичный период прошлого года, – это выше на 35%. Абитуриенты, выбирающие педагогику, делают ставку на надежное будущее. Накануне на встрече со школьниками в Новосибирске наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что «выбор профессии – это выбор судьбы». Сегодня для улучшения условий работы учителей в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» обновляется инфраструктура, работает программа «Земский учитель», проводятся образовательные форумы и мероприятия. Поступивших на педагогические направления ждет не только перспективная карьера, но и возможность внести весомый вклад в развитие подрастающего поколения и всей страны», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Благовещенский государственный педагогический университет

Всего по программам бакалавриата и специалитета в педвузы зачислено 133 абитуриента без вступительных испытаний – они стали победителями и призерами олимпиад, дающих возможность поступить вне конкурса. Еще 11 человек поступили, воспользовавшись правом на зачет 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету благодаря дипломам олимпиад соответствующего уровня.

«Мы наблюдаем повышение престижа педагогической профессии. Конкурс на бюджетные места значительно вырос: если в прошлом году он составлял 12 заявлений на место, то в этом сезоне достиг отметки 15 заявлений. Абитуриенты все более осознанно выбирают путь учителя, видя в этом перспективное будущее. Ключевым фактором, укрепившим интерес к профессии, стало подписание Президентом России Владимиром Путиным указа об особом статусе учителя. Документ закрепляет меры поддержки педагогов, открывает новые возможности для карьерного роста и социальной защиты. Это решение стало важным шагом в повышении авторитета учительского труда в обществе», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото: Благовещенский государственный педагогический университет

В топ-5 самых востребованных университетов по количеству поданных заявлений вошли Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Уральский государственный педагогический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина.