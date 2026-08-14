В Россию хлынули Северокорейские гастарбайтеры: Почему это идеальные трудовые мигранты и в чем их главные преимущества

В сети появились видео с организованной группой северокорейских девушек, отправляющихся работать в Россию.

В сети появились видео с одинаково одетыми в опрятные синие костюмы и белые блузы северокорейскими девушками. Они явно организованно и в хорошем настроении грузились в самолет, отправляясь на заработки в Россию.

В прошлом году я уже делал репортаж о работе северокорейцев на стройке в Подмосковье. В принципе, бригады гастарбайтеров из дружественной Северной Кореи приезжают к нам регулярно. Но раньше в основном это были бригады мужчин — для физической работы на стройках, лесоповале или, в случае с российским приграничьем, разминирования местности. Теперь приезжает всё больше женских бригад для более легкого, но нужного труда. Это работа на производстве, в швейной промышленности, в сельском хозяйстве и в общепите (в ресторанах и суши-барах). Бригады заранее собраны, они не разделяются, работают и живут вместе. У них свои повара, врачи, переводчики и бригадиры. Отработав контракт, они так же в полном составе уезжают домой. Попробуем разобраться, почему для России трудовые мигранты из Северной Кореи — это хорошо.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Как бы мы не были недовольны миграцией, меняющей привычный состав населения, без нее нашей экономике не обойтись. У нас большая страна, в которой не хватает людей. Войны и кризисы прошлого века, перетекшие в нынешний, усугубили ситуацию. Если число жителей продолжит уменьшаться, мы не сможем сохранить свою территорию, на ней просто не будет людей. Приезжающие на время трудовые мигранты эту проблему принципиально не решают, но позволяют стране функционировать в условиях нехватки кадров. И тут возникают вопросы, какие мигранты нам нужны и как строить миграционную политику.

В случае с миграцией культурно близких белорусов или украинцев, мы не замечаем большой разницы — братья-славяне же. Вынесем за скобки политические взгляды, они и у россиян бывают разными и в критических случаях требуют вмешательства спецслужб, а не демографов. А вот массовая миграция из стран Средней Азии создает серьезное давление на российское общество, в том числе на мусульманскую его часть. С миллионами мигрантов приезжают тысячи исламистов (религиозных фанатиков, воспитанных арабскими религиозными центрами и западными спецслужбами когда-то для борьбы с коммунистами, а теперь - со всеми независимыми светскими правительствами). Они радикализируют мусульман России, работая на их раскол, а в перспективе — на раскол государства. Россия не просто исламизируется, но арабизируется. Причем некоторые проявления религиозного сознания приезжих (никабы, подпольные мечети и прочее) чрезмерны даже для многих арабских стран. Это уже не вопрос, нравятся горожанам шариатские патрули и стихийные намазы на улицах или нет, а подрыв национальной безопасности.

В этом смысле северокорейцы могли бы стать идеальными трудовыми мигрантами. У них нет религии, которая конфликтовала бы с традиционными конфессиями России. Их идеология — патриотизм и любовь к своему государству, нашему союзнику, доказавшему это на деле при освобождении Курской области. Но о значительной миграции северокорейцев пока речь не идет, в том числе именно поэтому: они не стремятся остаться в России. Выполнив контракт и заработав, уезжают домой к семьям. Зато рост числа северокорейских рабочих снизит нашу зависимость от приема мигрантов из других стран.

Работники из КНДР отличаются трудолюбием и дисциплиной. Фото: Park Jin-Hee / Xinhua / Global Look Press

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ

На российском Дальнем Востоке корейцы живут давно. Они прекрасно интегрируются и вносят значительный вклад в нашу экономику и культуру. Например, это создательница Wildberries Татьяна Ким, конькобежец Виктор Ан, боксер Константин Цзю, певец Виктор Цой, бард Юлий Ким и много других.

Корейцы не просто дружественная нация, а часть нашего собственного народа. В советское время мы дружили с Северной Кореей и помогали ей. Сейчас она помогает нам.

Деятельность приезжающих из Северной Кореи бригад законна, а дисциплина не вызывает вопросов. Северокорейцы не склеиваются в криминальные диаспоры, они — слаженный отряд, построенный по армейскому образцу. По сути, это трудовая армия. Здесь важно слово «трудовая». Как было в Советском Союзе когда-то, труд в Северной Корее священен, а тунеядство порицается. За хулиганство и криминал накажут свои же, причем жестко. Северокореец представляет за границей собственную страну и не имеет права ее опозорить.

Северокорейские саперы перед выходом на задание в Курской области, осень 2025 года. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказывал мне директор строительной фирмы, нанявший для работы северокорейцев: «Среди них нет дурачков и лодырей. Выше процент грамотных людей. Они свободно пользуются техникой, быстро обучаются и начинают читать проект».

Такие работники не ищут более легких заработков в торговле или доставке. У них есть контракт и цель. Они зарабатывают валюту для страны и семьи, причем первая задача так же важна, как и вторая. В западных СМИ иногда пишут, что дескать северокорейское правительство «отбирает» часть денег у гастарбайтеров. Но правительства европейских стран тоже отбирают больше половины доходов собственных граждан в виде налогов. Причем в Европе платить огромные налоги считается почетно, так как эти деньги идут на нужды общества. Ну, вот и в Северной Корее так.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

У Северной Кореи нет амбиций, касающихся культурной или религиозной экспансии на территории России. В том числе потому, что на ее территории не работают враждебные ей и нам западные спецслужбы. Страна изолирована от их влияния.

Для сравнения, в Средней Азии открыто действуют западные неправительственные организации, работающие против российских интересов, с 1990-х годов формирующие негативный образ России у местных жителей, чтобы не допустить воссоздания Союза, а в идеале — всех перессорить. Там никто не ограничивал западные соцсети с неприемлемым (по российскому законодательству) экстремистским контентом. Откроешь на любом телефоне «ютуб», и в первую очередь он предложит к просмотру ролики украинского происхождения. В результате ряд бывших советских республик, предполагаемых союзников России, в текущем украинском конфликте занимает непонятно какую позицию. Молодой гастарбайтер из Средней Азии часто едет на заработки в Россию с предвзятым отношением, опасаясь стычек с русскими, он заранее ищет защиты у «братьев», отсюда бесконечные тренировки и подпольные бойцовские клубы, что не идет на пользу нашим отношениям, а в перспективе может быть критически опасно.

Такой проблемы нет в Северной Корее. Там идеологическая работа западных спецслужб затруднена или невозможна. Зато воспевается образ России, союзника и защитника. И отношение северокорейцев совсем другое, работать в России — хоть и тяжело, но престижно.

Если говорить о трудовой миграции в целом, то хотя нашей стране она необходима, нельзя пускать ее на самотек. Жизнь и работа в России — привилегия. Так и следует к этому относиться, и только так должны быть выстроены законы, регулирующие эту сферу. Не только трудом, но и пролитой за нас кровью своих бойцов, Северная Корея доказала, что достойна.

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